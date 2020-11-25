От Гилерме и Кайо до Азмуна и Кокорина. Наши «еврогерои» мелькают и в сборной разочарований РПЛ

На первый взгляд не самый очевидный выбор, ведь целых девять команд пропустили в первом круге больше, чем «Локомотив». Но ни у кого из них нет столь надежной обороны, как у москвичей, поэтому Гилерме приходится вступать в игру считанное число раз. И этого соперникам хватает, чтобы в среднем поражать его ворота чаще раза за игру. Особенно неудачной для него получилась концовка первого круга – в трех последних матчах на семь (!) голов пришлось всего три сейва и удаление в матче с «Динамо», завершившемся разгромом со счетом 1:5.

Накануне российская безвыигрышная серия в основных стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы достигла 14 матчей (из 14), а мы продолжаем подводить итоги 15 туров РПЛ-2020/21. Многие из тех, кто провалился в еврокубках, не радуют и на родных просторах.

Джемал ТАБИДЗЕ («Уфа»)

Статистика в РПЛ: 10 матчей

Столп обороны башкирского клуба в последние пару сезонов приучил нас к тому, чтобы к нему относились как одному из лучших центральных защитников РПЛ. Год назад «Уфы» была образцом непробиваемости – 24 пропущенных мяча в 30 турах (второй показатель в лиге). Но в нынешнем сезоне в штрафной Александра Беленова настоящий проходной двор. За половину чемпионата уже пропущено 29 мячей (почти по два за игру). У защитников все валится из рук, и грузинский легионер – не исключение. Вероятно, не просто так Вадим Евсеев со второго тура по шестой оставлял Табидзе вне игры.

КАЙО («Краснодар»)

Статистика в РПЛ: 12 матчей и 1 удаление

Проблемы Кайо в обороне не столько его вина, сколько его беда и результат решения тренерского штаба. Год назад он приехал в «Краснодар» на позицию опорного полузащитника, но там оказалось так много исполнителей, что его надолго зачехлили. Шанс бразилец получил, когда вариантов в обороне практически не осталось, и он так здорово начал, что краснодарцы решили сделать на него ставку.

В воздушных единоборствах Кайо и правда хорош (4,1 выигранных за матч – в топ-6 в РПЛ), но слишком уж много допускает позиционных и индивидуальных ошибок – то привезет пенальти на ровном месте, то не добежит за оппонентом, то подарит мяч соперникам. В чемпионате это не так бросается в глаза, как в Лиге чемпионов, и все-таки мы вправе ожидать от него большего.

Максим БЕЛЯЕВ («Арсенал»)

Статистика в РПЛ: 10 матчей

Еще год назад высокорослый защитник туляков стабильно вызывался в сборную России, а в нынешнем сезоне не получает приглашения даже в аховой кадровой ситуации. И это решение Станислава Черчесова понятно. Даже в «Арсенале» Беляев выходит на поле не всегда – не имея никаких официально подтвержденных повреждений, пропустил треть первого круга. И в редком матче с его участием «пушкари» обходятся без пропущенных мячей, а в 7 играх из 10 при нем пропускали не менее двух.

Евгений ЧЕРНОВ («Ростов»/«Краснодар»)

Статистика в РПЛ: 14 матчей, 1 гол

Совсем куда-то пропал запал у воспитанника томского футбола. Со стороны кажется, что он делает примерно все то же самое, что и год назад, но эффективность упала в разы. Особенно это касается ростовского периода текущего сезона: снизились все атакующие показатели, а ведь умение поддержать атаку и обострить - едва ли не главное достоинство Чернова. Наиболее показательным в этом отношении можно назвать статистику по кроссам: год назад их было 2,2 за матч, теперь – 1,0 в команде Валерия Карпина и 0,2 у Мурада Мусаева. Падение отчасти объясняется иным стилем игры «быков», но не в 11 же раз!

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Зелимхан БАКАЕВ («Спартак»)

Статистика в РПЛ: 14 матчей, 1 гол и 3 передачи

Если летний провал спартаковца объяснялся тем фактом, что он переболел коронавирусом, то осенью это оправдание не работает. Даже четыре результативных действия совсем не убеждают. Год назад он бежал со скоростью ветра и обыгрывал защитников пачками, а сейчас путается в тактических построениях Доменико Тедеско и собственных ногах.

Немецкий тренер все больше разочаровывается молодым дарованием – за круг Бакаев всего шесть раз отыграл на поле более 70 минут и ни разу – полный матч, а в последних турах совсем выпал из стартового состава. Номинальный нападающий Джордан Ларссон на его позиции смотрится куда интереснее и разнообразнее.

Алексей ИОНОВ («Ростов»/«Краснодар»)

Статистика в РПЛ: 14 матчей, 1 гол и 2 передачи

Ионов никогда не обладал особо яркой техникой, изощренным дриблингом или поставленным ударом. Карпин сумел вытянуть максимум из его прямолинейного, но довольно быстрого бега. В «Ростове» задачами Ионова был рывок в свободную зону за спины защитникам, куда из глубины поля забрасывался мяч, и поддержка контратак.

Так он набрал 13 (6+7) очков результативности в свой пиковый сезон, но нынешний оборачивается тотальным провалом – без полноценного межсезонья физическая форма уже не та, а защитники давно раскусили тривиальность его действий. Как следствие, всего один гол и две передачи за целый круг. Тем более не понятно, что Ионову с такой манерой игры делать в «Краснодаре», плетущем кружева у чужой штрафной в позиционном нападении при минимальном количестве свободных зон. Там за 432 минуты у Алексея ни одного полезного действия.

Андрей МОСТОВОЙ («Зенит»)

Статистика в РПЛ: 14 матчей, 2 гола и 2 передачи

Воспитанник ЦСКА (10 лет в системе клуба) и «Локомотива» (три года) оказался в «Зените» в феврале 2019-го и уже через полгода уехал в аренду в «Сочи». С приходом Владимира Федотова он заблистал, забил ЦСКА (2:3) и «Краснодару» (2:0), набрал 11 (6+5) очков результативности.

Сергей Семак рискнул вернуть 23-летнего футболиста и попробовать встроить в атакующую схему «Зенита», но пока это решение выглядит искусственным. Ни в основе (6 матчей), ни после выходов на замену Мостовой не убеждает в том, что соответствует командным амбициям, хотя за все время пропустил только один тур. Можно лишь недоуменно пожимать плечами, встречая его фамилию в списках вызванных Станиславом Черчесовым в сборную России. Ничем, кроме старания, в Петербурге он пока похвастать не может.

Максимилиан ФИЛИПП («Динамо»)

Статистика в РПЛ: 7 матчей, 1 гол

Единственный в нашей символической сборной, кто уже покинул чемпионат России, вернувшись на родину – пока только в аренду. Впрочем, Филипп успел отыграть половину первого круга, и даже по его глазам было видно, как ему осточертела РПЛ и как он мечтает о бундеслиге. Семь блеклых матчей и единственный гол с пенальти – совсем не то, чего ждали от футболиста, купленного год назад за 20 млн евро. Рядом с ним в нашей сборной мог бы оказаться его собрат по несчастью Гус Тил, но еще в прошлом сезоне стало понятно, что тренеры на голландца не рассчитывают, поэтому его отъезд читался заранее.

НАПАДАЮЩИЕ

Сердар АЗМУН («Зенит»)

Статистика в РПЛ: 11 матчей, 6 голов и 1 передача

Многие ждали увидеть здесь Артема Дзюбу, чье рукоприкладство приобрело поистине федеральный уровень. Однако это субъективный взгляд, ведь при всех проблемах экс-капитан «Зенита» по-прежнему дает результат (7 голов плюс 3 передачи). Зато привлекает внимание регресс его партнера по нападению, разделившего с ним летом лавры лучшего бомбардира РПЛ (по 17 мячей). Сейчас на счету Азмуна шесть голов, из которых четыре были забиты в первых четырех турах, а еще два пришлись на сверхудачный матч с «Уфой» (6:0)... Очень тусклая осень иранского нападающего, пропустившего концовку первого круга из-за травмы. Тот же Дзюба накануне забил «Лацио». А чем запомнился Азмун? Ничем.

Александр КОКОРИН («Спартак»)

Статистика в РПЛ: 7 матчей, 1 гол и 1 передача

Пожалуй, главное разочарование первого круга. В начале года Кокорин поистине блистал в «Сочи», но с возвращением в Москву сразу все пошло не так. Сначала травма, полученная даже не во время матча, потом медленный набор формы, который, похоже, до сих пор не завершен. За целый круг он провел на поле менее 300 минут, и почти каждую из них «Спартак» отыграл... в меньшинстве. Минимум риска и обострений, максимум комфорта – так сейчас выглядит игра Кокорина, отдельная от остальной команды. Единственный гол нападающий забил с 11-метровой отметки. Кажется, столь слабого отрезка в его карьере еще не было.