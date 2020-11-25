Наши ожидания – наши проблемы. На «языке денег» катастрофы с Россией в еврокубках не произошло

Естественно, это средняя температура по больнице, поскольку многое зависит от состава участников каждой группы и индивидуальных особенностей конкурентов. Кто-то из топ-клубов находится в отличной форме (та же «Бавария»), другие переживают кризис («Интер», замыкающий с двумя очками группу, в которой играет «Шахтер»), третьи – испытывают кадровые проблемы из-за травм или тестов на ковид. Поэтому донецкий клуб, состав которого оценивается в 135 млн, пока формально второй, а 180-миллионный «Зенит» - с трехочковым отставанием последний.

Третье. В среднем трансферная стоимость составов четко коррелируется с позициями клубов в своих группах. Для того, чтобы претендовать на второе место, представителям стран за пределами элиты надо обладать подбором игроков примерно на 227 млн евро. 108 млн – это уже третья строчка, а менее сотки – четвертая.

Второе. Из 32 участников группового раунда Лиги чемпионов только 13 представляют первенства вне Топ-5: три - Россию, два - Украину, по одному - Португалию, Голландию, Грецию, Бельгию, Австрию, Данию, Венгрию и Турцию. Так вот, лишь три из них (23%) в своих группах удерживаются пока в зоне плей-офф. При этом «Аякс» и «Шахтер» имеют одинаковое количество очков со своими конкурентами, превосходя тех только по дополнительным показателям. Здесь все еще несколько раз может измениться. И только «Порту», проведший два матча из трех на своем поле, занимает единоличное второе место. Если же учесть, что год назад все 16 участников 1/8 финала представляли пятерку ведущих чемпионатов, с мыслями о выходе из группы российские клубы могли попрощаться с самого начала.

Первое. На данный момент (в четырех группах сыгран первый круг, в четырех стартовал второй) во всех квартетах лидируют команды, представляющие ведущую пятерку чемпионатов: «Ливерпуль», «Челси», «Ман Сити», «МЮ» (все - Англия), «Бавария», «Боруссия» Д, «Боруссия» М (Германия) и «Барселона» (Испания). Еще раз – все (!) английские клубы идут первыми, то же касается трех из четырех представителей бундеслиги («Лейпциг» пока проигрывает гонку «МЮ» и «ПСЖ»). Так что если в вашей группе есть команды из этих стран, в лучшем случае ваш удел бороться за второе место.

Второй круг в Лиге чемпионов стартовал, а российские клубы до сих пор не сумели одержать ни одной победы (то же самое касается и Лиги Европы, но о ней отдельно ниже). Черная осень продолжается, экс-полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис называет происходящее с «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром» катастрофой. Но так ли это? Не завышены ли изначально наши ожидания? Чтобы ответить на этот вопрос, мы изучили трансферную стоимость клубов-участников Лиги чемпионов, и вот что получилось.

И все-таки логика прослеживается. «Аякс» и «Порту» (стоимость за 200 млн), обладающие наиболее качественными составами за пределами топ-5 лиг (речь конкретно об участниках ЛЧ), борются сейчас за выход из группы, а «Башакшехир», «Мидтъюлланд» и «Ференцварош» с четырьмя очками на троих в лучшем случае могут рассчитывать на продолжение борьбы за путевку в Лигу Европы.

Наши. Исходя из вышесказанного, можно заметить, что единственный российский провал в ЛЧ-2020/21 – результаты «Зенита». Стоимость его состава среди команд вне топ-5 лиг – третья. Игроков на 180 млн достаточно, чтобы хотя бы с третьей строчки попытаться навязать борьбу фаворитам, а на деле мы имеем последнее место за спиной у 144-миллионного «Брюгге». У бельгийцев, к слову, тоже приличный состав, так что отчасти питерцам не повезло с жеребьевкой, хотя по какой-то причине сразу после нее многим казалось иначе.

«Краснодар» (116 млн) занимает вполне «свое» третье место. Будем верить, что после домашней игры с «Ренном» (240 млн, между прочим) он «быки» эту позицию удержат. А вот «Локомотив» пока вообще радует! Имея один из слабейших подборов исполнителей (84 млн) среди всех участников ЛЧ, Марко Николичу удается на очко опережать крепкий «Зальцбург» (144 млн), и это при том, что соперников еще ждет очная встреча в Москве.

Так что в общем и целом »катастрофа», о которой говорит Канчельскис, таковой не является. Это всего лишь новая реальность, которую нам пора принять. Сейчас не существует причин, по которым мы можем тягаться с грандами. Более того, таких причин нет ни у кого за пределами ведущей пятерки чемпионатов. Да, отдельные «выстрелы» случаются, как у того же «Аякса» двумя сезонами ранее, но, если кто забыл, год назад амстердамцы тоже не вышли из группы.

Имея то, что имеем, надо учиться побеждать в борьбе за третье место, и вот эти результаты – объективный показатель работы тренерских штабов. Пока их оценка выглядит следующим образом: Николич – четыре, Мурад Мусаев – три, Сергей Семак – два.

Фактор. При оценке перспектив российских клубов в Лиге чемпионов стоит также помнить, что стоимость состава – все-таки ориентировочный показатель. И в данном случае он не в нашу пользу, поскольку цены на большинство российских футболистов (спасибо лимиту!) завышенные, а значит, суммарный уровень их мастерства, вероятно, даже ниже ожидаемого. Что, впрочем, не мешает железнодорожникам, существующих в тех же реалиях, что зенитовцы, идти выше них в турнирной таблице ЛЧ. Так что как минимум оценка соотношения международных результатов между отечественными командами вполне оправдана.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Клуб из чемпионата вне топ-5 - стоимость состава, млн евро

ВТОРЫЕ МЕСТА В ГРУППАХ - 227 (ср.)

Аякс - 291

Порту - 255

Шахтер - 135

ТРЕТЬИ МЕСТА - 108 (ср.)

Брюгге - 144

Краснодар - 116

Динамо К - 100

Олимпиакос - 96

Локомотив - 84

ЧЕТВЕРТЫЕ МЕСТА - 95,8 (ср.)

Зенит - 180

Зальцбург - 144

Башакшехир - 86

Мидтъюлланд - 41

Ференцварош - 28

ЛИГА ЕВРОПЫ

Второй европейский клубный турнир не располагает на групповой стадии столь элитными исполнителями, как Лига чемпионов, поэтому волатильность заметно выше, а прямая причинно-следственная связь между качеством игроков и показываемым результатом слабее. Но и здесь в 8 из 10 групп, в которых есть клубы из топ-5 лиг, лидеры были определены заранее.

ЦСКА в этом отношении повезло, что в его группе представлены Хорватия, Австрия и Голландия. Тем печальнее, что армейцы, обладая самым качественным составом, идут последними. Особенно на фоне «Вольфсберга», который «дешевле» в 10 (!) раз. Справедливости ради, от первой строчки подопечных Виктора Гончаренко отделяют всего три очка (а от второй – два), и впереди у них еще два домашних матча. Так что шансы на выход из группы вполне приемлемые. Лишь бы 26 ноября победить дома «Фейенорд».

Группа К

Клуб - стоимость состава, млн евро

Динамо З - 74

Вольфсберг - 13

Фейенорд - 104

ЦСКА - 138

ФЕДУН СОЛИДАРЕН

Владелец «Спартака» Леонид Федун также видит корень неудач России в еврокубках в финансовой плоскости. «10 лет назад четыре российских клуба входили в число ведущих в Европе по стоимости состава, - напомнил Леонид Арнольдович в интервью изданию «Коммерсантъ». - «Спартак» был на 23-м месте с показателем около 165 миллионов евро, а теперь мы 70-е! Расходы на игроков - в районе 100 млн... Тогда как европейские топ-клубы увеличили бюджеты от 200 процентов до 350... Мы откатились в четвертый дивизион по объемам финансирования. В такой ситуации, к сожалению, чудеса если и бывают, то редко... С этим нужно либо смириться, либо начать что-то радикально менять. Да, можно бесконечно обсуждать календарь чемпионата, судейство, лимит на легионеров, но глобально в силу финансовых ограничений наши клубы обречены бороться за выход в лучшем случае в первый раунд плей-офф евротурниров».