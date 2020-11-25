Евгений Ловчев: Марадона – небожитель, даже своей рукой Бога он сделал для футбола больше остальных

- Марадону часто сравнивали с Пеле: кто из них король футбола на все времена. Да и сам он часто говорил, что он лучше Пеле. Видимо, для него это был больной вопрос, - вспоминает Ловчев.

В моей табели о рангах Бог футбола – это все-таки Пеле. Немного ниже Бога идут облака, на которых обитают небожители – это Франц Беккенбауэр, Мишель Платини, Йохан Кройф, и, конечно, сегодняшние - Лионель Месси и Криштиану Роналду. Среди этих небожителей и Марадона. Но он находится на облаке, расположенном немного выше всех остальных.

Думаю, он сделал несопоставимо много для популяризации футбола, и не только своей гениальной игрой, но и тем легендарным проходом, завершившимся голом в матче с англичанами на чемпионате мира в Мексике в 1986 году, и даже той же рукой Бога в том же самом матче.

А многие остальные, в общем-то, великие футболисты, все-таки пребывали на земле, в отличие от небожителей уровня Марадоны.

Помню, как он приехал в Москву на матч Кубка Дэвиса, когда играли Россия и Аргентина. И перетянул на себя все внимание публики и журналистов.