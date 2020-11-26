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Андрей Червиченко: Наш футбол превращается в какой-то базар, одесский Привоз
26 ноября 14:16
автор: Юрий Волохов

Андрей Червиченко: Наш футбол превращается в какой-то базар, одесский Привоз

Бывший президент «Спартака» поделился с «Советским спортом» мнением о конфликте между ЦСКА и Станиславом Черчесовым.

- ЦСКА возмутили слова главного тренера сборной про Федора Чалова. Клуб выпустил официальное заявление с осуждением Черчесова. Как это отразится на атмосфере в национальной команде?
- Вы знаете, наш футбол превращается в какой-то базар, в одесский Привоз. Все кричат, ругаются, в каждом туре судейские скандалы, суеты много, а толку никакого. Клубы в Европе выступают отвратительно, а «Динамо» даже в групповой этап Лиги Европы не пробилось – проиграло ребятам из Грузии, которые только закончили собирать урожай винограда и вышли на поле. Сборная потеряла двух-трех лидеров и превратилась в команду уровня Молдавии.

В зимнюю паузу всем нужно успокоиться, сесть, все обсудить, возможно, принять какие-то жесткие меры. Потому что в этой атмосфере всеобщей раздраженности, нервной лихорадки точно прогресс не возможен.

- Все же есть и положительные моменты – вчерашняя ничья «Локомотива» в Мадриде...
- Отбились – и молодцы! Ничего в наши ворота не влетело, значит, повезло. И то хорошо. Хотя бы у одной нашей команды есть шанс зацепиться за Лигу Европы и там побарахтаться. Лучше порадоваться за незрелищно играющий «Локомотив», чем видеть, как пропускает на последней минуте «Краснодар».

- Но вернемся к нашей главной теме. Черчесов обычно всегда взвешивает каждое слово…
- Если честно, я это интервью не видел и не читал, сужу только по тем цитатам, которые попали в прессу. Но если главный тренер сборной одного футболиста называет бездарным, а другого – ленивым, это перебор.

Я не занимаю никаких должностей в футболе, поэтому могу оперировать такими эпитетами, но все же стараюсь себя сдерживать. Главный тренер сборной должен себя контролировать. Он для футболистов как отец родной, и не должен такие вещи говорить публично. Я не понимаю, как бы смог работать с человеком, который считает меня бездарным.

- Действительно, мало, кто смотрел интервью внимательно. Черчесов не называл Антона Заболотного бездарным. Он сказал, что это журналисты так считают, а он как раз ценит форварда «Сочи» за то, что тот хотя бы создает моменты. Просто СМИ немного иначе расставили акценты.
- Ну вот, видите. Получается известная фраза «Пастернака не читал, но осуждаю».

- А вот точная цитата про Чалова: «он стал сильнее в этом году, но в отличие от Заболотного не создает моменты». И все.
- Журналисты, как обычно, все перевернули, зато словили хайп. Я не считаю Заболотного игроком уровня сборной – он незабивной, бывает, выстреливает раз в десять матчей. И его даже нельзя сравнивать с более качественным форвардом, которого главный тренер не вызвал в сборную из-за рукоблудства. Это была ошибка, и она привела к провалу.

- Однако в итоге один из ведущих клубов официально наехал на тренера сборной. Какие последствия это повлечет?
- ЦСКА иногда делает резкие заявления, но затем быстро отходит, и все успокаивается. А то, что клуб заступился за своего игрока, совершенно правильно. Сейчас сборная ушла на большую паузу, после нее все будет нормально.

- Весной Черчесов вызовет футболистов на первый сбор. Видимо, среди них будет и Чалов, и другие игроки ЦСКА. Они же могут поддержать товарища, а это чревато.
- Думаю, не пойдут футболисты на конфликт с главным тренером. Тем более, как выяснилось, про Чалова Черчесов ничего крамольного не сказал. Даже если он произнес фразу, что Федор ленивый, то ведь и вправду совсем перестал забивать. Бездарный – это плохо, так тренер не должен говорить, а ленивый - это нормально, это критика. Такие слова лишь должны взбодрить парня.

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