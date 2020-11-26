Андрей Червиченко: Наш футбол превращается в какой-то базар, одесский Привоз

- ЦСКА возмутили слова главного тренера сборной про Федора Чалова. Клуб выпустил официальное заявление с осуждением Черчесова. Как это отразится на атмосфере в национальной команде?

- Вы знаете, наш футбол превращается в какой-то базар, в одесский Привоз. Все кричат, ругаются, в каждом туре судейские скандалы, суеты много, а толку никакого. Клубы в Европе выступают отвратительно, а «Динамо» даже в групповой этап Лиги Европы не пробилось – проиграло ребятам из Грузии, которые только закончили собирать урожай винограда и вышли на поле. Сборная потеряла двух-трех лидеров и превратилась в команду уровня Молдавии.

В зимнюю паузу всем нужно успокоиться, сесть, все обсудить, возможно, принять какие-то жесткие меры. Потому что в этой атмосфере всеобщей раздраженности, нервной лихорадки точно прогресс не возможен.

- Все же есть и положительные моменты – вчерашняя ничья «Локомотива» в Мадриде...

- Отбились – и молодцы! Ничего в наши ворота не влетело, значит, повезло. И то хорошо. Хотя бы у одной нашей команды есть шанс зацепиться за Лигу Европы и там побарахтаться. Лучше порадоваться за незрелищно играющий «Локомотив», чем видеть, как пропускает на последней минуте «Краснодар».

- Но вернемся к нашей главной теме. Черчесов обычно всегда взвешивает каждое слово…

- Если честно, я это интервью не видел и не читал, сужу только по тем цитатам, которые попали в прессу. Но если главный тренер сборной одного футболиста называет бездарным, а другого – ленивым, это перебор.

Я не занимаю никаких должностей в футболе, поэтому могу оперировать такими эпитетами, но все же стараюсь себя сдерживать. Главный тренер сборной должен себя контролировать. Он для футболистов как отец родной, и не должен такие вещи говорить публично. Я не понимаю, как бы смог работать с человеком, который считает меня бездарным.