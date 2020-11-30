Как в один вечер стать супергероем и прослыть расистом. У «красного дьявола» Кавани это получилось

После первого тайма «МЮ» горел в Саутгемптоне – 0:2. Сначала Ян Беднарек выпрыгнул выше всех в толчее на ближней штанге при розыгрыше углового, а затем Джеймс Уорд-Проуз со штрафного отправил Давида Де Хеа все в ту же стойку ворот, а мяч – в сетку. Казалось, «красных дьяволов» ждет очередной провал...

В перерыве Оле-Гуннар Сульшер сделал двойную замену. Место пострадавшего испанского вратаря занял Дин Хендерсон, а на позиции Мэйсона Гринвуда появился Кавани. И уругваец перевернул игру! Для начала экс-форвард «ПСЖ» ассистировал Бруну Фернандешу, а затем сам дважды головой поразил ворота Алекса Маккарти.

Каждый из голов Кавани был по-своему хорош. Сравнял счет Эдинсон, в красивом прыжке подставив лоб под удар Фернандеша из-за пределов штрафной. А в компенсированное время он эффектно подрезал мяч точно в угол на ближней штанге.

Радости Сульшера после игры не было предела. Норвежский тренер заявил: «Эдинсон хорошо читает игру и предвидит события наперед. Его лучший друг в штрафной - пространство. Он идеально выбирает момент, чтобы туда ворваться».

Символично, что Кавани стал вторым игроком «Юнайтед», набившим три очка за результативность после выхода на замену. А первым был… Сульшер, когда оформил покер в игре с «Ноттингемом» в 1999 году.

Но - это было не еще не все. Дав выход эмоциям, Кавани неожиданно подставил под удар себя и клуб. Наслаждаясь победой и комментариями в соцсетях, уругваец отреагировал на одно из поздравлений фразой Gracias negrito, поделившись двумя этими словами в сториз своего инстаграма...

Вскоре Кавани удалил сообщение, поняв, что второе слово может быть воспринято как проявление расизма. Но было поздно – «негрито» заметили и зафиксировали. К делу сразу подключилась Футбольная ассоциация (ФА), открывшая расследование по поводу дискриминационного высказывания нападающего. По регламенту ФА, ссылка на этническое происхождение, цвет кожи, расу или национальность рассматривается как отягчающий фактор.

В правилах также сказано, что владельцы аккаунтов в соцсетях несут ответственность за любой контент, размещенный в учетной записи вне зависимости от того, кто сделал публикацию - сам владелец или иное лицо. Перед сезоном-2020/21 в инструкции была внесена санкция за расистские выражения – три матча дисквалификации.

В «МЮ» пояснили, что Кавани родом из Южной Америки, где слово «негрито» имеет иную коннотацию. По версии клуба, как только Кавани узнал, что данный термин воспринимается в Великобритании иначе, он сразу удалил пост.

Впрочем, дисциплинарный комитет ФА не интересует контекст. В прошлом году на один матч был дисквалифицирован полузащитник «Ман Сити» Бернарду Силва, опубликовавший (а затем удаливший) твит, в котором в шутку сравнил товарища по команде Бенжамена Менди с шоколадным человечком, изображенном на конфетах известной марки.

В похожей ситуации ранее пострадал Луис Суарес. В 2011 году партнер Кавани по сборной в матче между «Ливерпулем» и «МЮ» обратился к Патрису Эвра словом negro. В ходе разбирательств Суарес пояснил, что на его родине это считается дружеским приветствием, но суровых британских чиновников тем самым не смягчил.

Тем не менее, далеко не все считают, что Кавани нужно сейчас обязательно наказать. Вот заявление капитана «Уотфорда» Троя Дини: «Вряд ли Эдинсон хотел кого-то обидеть. Вероятно, он написал это в состоянии эйфории после победы и забитых голов. Он просто не осознавал последствий. Вместо трехматчевой дисквалификации стоит заняться его просвещением.Объяснить, что такие слова обижают людей»...

Но вряд ли такая позиция окажет какое-то влияние на ФА. Даже звучащая из уст темнокожего англичанина. Ждем жесткого вердикта в отношении Кавани.