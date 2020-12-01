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«Забили, могли еще, но пропустили опять – и это был конец». Николич – о поражении от «Зальцбурга»
01 декабря 23:59
автор: Юлия Григорьевская

«Забили, могли еще, но пропустили опять – и это был конец». Николич – о поражении от «Зальцбурга»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел неутешительные итоги матча 5-го тура Лиги чемпионов против австрийцев (1:3).

- Неудачный результат, - сказал Николич. - У нас был плохой первый тайм. Ничего не получилось на поле. Во втором тайме команда билась. Попробовали все, чтобы вернутся в игру. Третий гол пропустили через минуту после забито мяча. Сейчас надо поддержать команду и готовиться к следующему матчу.

- Перед игрой у вас выбыли Гжегож Крыховяк, Даниил Куликов. Не в самой лучшей форме находится Антон Миранчук. Чем руководствовались, когда выбирали стартовый состав?
- Антон не в плохой форме. Просто он четыре дня не тренировался. Было трудно. Игры идут очень плотно, но мы пробовали все. Ситуация у нас получилась неудачная, если говорить о здоровье футболистов.

- Что именно не получилась в первом тайме?
- Мы попробовали перестроить команду перед матчем. У нас есть проблемы с опорником и полузащитниками. Хотели поставить трех нападающих, но не получилось. В первом тайме были жесткие мячи, и мы не могли ничего сделать. После углового был удар Зе Луиша, но было очевидно, что ситуация неудачная. Во втором тайме команда показала характер. Было больше риска. Мы забили гол, чувствовали, что можем забить и второй, но сразу пропустили, и это был конец.

- Есть понимание, что с Зе Луишем?
- Нет. Надеюсь, ничего серьезного. Его врачи осмотрят сегодня и завтра утром. Тогда будем знать.

- Мы не рассчитывали, что игроки «Локо» будут расставлены с прицелом на защиту, - признался главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш. - Пришлось оперативно реагировать и перестраиваться. Игра была жесткая. Мы прессинговали и провели один из своих лучших матчей в Лиге чемпионов.

- Ваша команда активно работала в нападении, но не забывала о защите...
- Те, кто следит за »Зальцбургом», знают, что мы агрессивно играем, активны в нападении, но внимательно следим за перемещениями противника. Команда выложилась по полной программе. Был баланс, который и обеспечил важнейшую победу. Теперь у нас хорошие шансы выйти в плей-офф Лиги Европы. Для нашего молодого клуба это бесценный опыт.

«Ред Булл» обнуляет. «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и почти лишился шансов на евровесну (видео)

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