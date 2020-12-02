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«48 ударов ЦСКА – ноль голов? Хорошо, что моменты создаем». Гончаренко – перед «Вольфсбергом»
02 декабря 15:00
автор: Юлия Григорьевская

«48 ударов ЦСКА – ноль голов? Хорошо, что моменты создаем». Гончаренко – перед «Вольфсбергом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о подготовке к матчу 5-го тура Лиги Еропы против соперника из Австрии (3 декабря, начало игры – в 20.55 мск).

– Все ли игроки ЦСКА здоровы?
– Нам надо брать доктора на пресс-конференцию (смеется). Что касается ребят, которые не могли играть в предыдущих матчах, то сейчас готовы Константин Кучаев, Алан Дзагоев и, скорее всего, Марио Фернандес. Не могут выйти на поле Бруно Фукс и Вадим Карпов.

– С «Фейенордом» было 25 ударов по воротам – ноль голов. С загребским «Динамо» до этого 23 удара - и тоже ноль забито. Как повысить реализацию?
– Хорошо, что у нас есть моменты, много ударов, достаточно острых передач. Нам надо немного видоизменить атаку. Когда начинаем атаковать однобоко, появляются проблемы.

– Как оцените форму Ильзата Ахметова после травмы?
– Игру с «Рубином» он провел неплохо, но до той болезни, которая приключилась в Волгограде, Ильзат выглядел гораздо лучше. Сейчас он близок к тому, чтобы подойти к форме, какую демонстрировал перед тем, как попал в больницу.

– Российские клубы не выиграли ни одного из 17 матчей в основных стадиях еврокубков-2020/21. Ожидание первой победы давит?
– Это нормально – давление болельщиков, прессы. Тренеры и футболисты должны справляться с этой ситуацией ежедневно, перед каждой игрой. И, конечно, проблема существует, раз нет побед. Мы не обыгрываем команды даже из стран, стоящих ниже в рейтинге УЕФА. Неприятная тенденция, которую нужно быстрее переломить.

– Согласны, что Никола Влашич в последних матчах выглядел уставшим?
– Мы мониторим каждый день состояние каждого игрока. Если сравнивать цифры с прошлым и позапрошлым сезонно, сейчас команда выглядит достаточно хорошо. Наша задача – не думать, сколько матчей у нас осталось до Нового года. Надо аккумулировать энергию на каждую игру. А что касается Влашича, это пример современного футболиста. Ты должен играть на всех тех фронтах и на высоком уровне. Никола силен физически, у него сильные мышцы, он выносливый. Умеет сделать паузу во время игры, чтобы восстановится. И, считаю, выдерживает 90 минут на своем уровне.

– Вы стали давать больше игрового времени Илье Шкурину. Рассчитываете на него в предстоящем матче с «Вольфсбергом»?
– Исходя из того, сколько игроков у нас выпадало в последних матчах, надо было выпускать других футболистов. Илье нужно учиться играть более интенсивно. Это то, чего нам не хватает. Это важно, прежде всего, для нападающих.

Лига Европы. Группа К

источник: «Советский спорт»
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