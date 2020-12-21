Долго ли ждать скудетто в Ломбардии? «Милан» и «Интер» лидируют в серии А и готовы потеснить «Юве»

Если на старте победы миланцев были сюрпризом, то сейчас это реальность. Поначалу успехи команды связывали с выдающейся формой Златана Ибрагимовича . Он действительно неподражаем – в каждом из шести сыгранных матчах он забивал, и лишь дважды «всего» по голу. В остальных случаях на его счету дубль, то есть на гол ему требуются невероятные 52,9 минуты. Это даже не космос, а намного выше.

Сейчас страшно вспоминать, но еще летом руководство миланского клуба искало Пиоли сменщика. Ближе других к назначению был координатор всех футбольных проектов «Ред Булл» Ральф Рангник , но он хотел слишком много власти, и в конце концов от его кандидатуры отказались. Сейчас этот факт вызывает лишь облегчение – «Милан» не просто уверенно разбирается с соперниками по чемпионату, но и демонстрирует очень результативный футбол. Еще ни разу в нынешнем сезоне серии A команда не ушла с поля, имея в активе меньше двух голов.

В последний раз 18-кратный чемпион Италии «Милан» финишировал выше пятого места аж в 2013 году, еще под руководством Массимилиано Аллегри . С тех пор командой руководили семь специалистов, и только последний – Стефано Пиоли – наконец, сумел напомнить болельщикам россонери о славных временах. В 13 турах нынешнего сезона красно-черные не потерпели ни одного поражения и к заключительному матчу года против «Лацио» (он состоится в среду) подошли в роли лидера турнирной таблицы.

В конце ноября швед получил травму, да еще выбыл из строя основной защитник Симон Кьер. И вот тут казалось, что сказке конец. Но нет – нашлось кому забивать и без Ибры. Так, главным героем воскресенья стал 21-летний португальский нападающий Рафаэл Леау. В матче с «Сассуоло» он отличился уже через 6,76 секунды. Это самый быстрый гол в топ-5 европейских чемпионатов.

Тут, правда, стоит оговориться, что авторы из fanpage.it рассмотрели в его действиях нарушение правил. Леау оказался на чужой половине поля еще до розыгрыша мяча партнерами, так что гол следовало отменить. Но, судя по всему, VAR в такие ситуации не вмешивается.

На послематчевой пресс-конференции Пиоли подчеркнул, что столь быстрый гол не был случайностью: «У нас есть четыре-пять стартовых планов начала матча. Да, Леау был к этому готов. Всегда говорю парням, что есть голы, которые стоят больше, потому что приходят в самые деликатные моменты».

ЛИДЕРЫ В КАЖДОЙ ЛИНИИ

Вообще этот матч во многом был показательным. «Милан» всегда играет в расстановке 4-2-3-1, и в каждой линии у команды есть лидеры. На левом фланге обороны траву выжигает Тео Эрнандес, на противоположной бровке в полузащите создает непрерывное движение Алекс Салемакерс (на 26-й минуте он забил второй мяч, ставший победным), Хакан Чалханоглу упорядочивает атаки, а Браим Диас создает кружева вокруг штрафной соперника.

А ведь еще есть травмированные Кьер, Исмаэль Беннассер, талантливый Сандро Тонали, Анте Ребич и Ибрагимович. Они не смогли принять участие в матче, и в этот момент как нельзя кстати выстрелил Леау, на которого в Италии поглядывают с большим скепсисом. И неудивительно, ведь за прошлый сезон он забил шесть мячей, сейчас в девяти играх у него три гола.

И это мы еще не упомянули Джанлуиджи Доннарумму, столпа обороны Алессио Романьоли и создающего хребет всех построений Франка Кессье. В общем-то, откровенно слабых позиций в команде практически нет.

В ОЖИДАНИИ УСИЛЕНИЯ

У Пиоли есть дееспособная команда, но чтобы всерьез побороться за скудетто ему все равно необходимо усиление. Понимает это и сам наставник. И не стесняется об этом говорить в своем привычном прямолинейном стиле. Проблема в том, что зимой усилиться не так-то просто. Лидеров никто не отпустит, значит, надо находить тех, кто мало играет, но имеет большой потенциал. Или отказывается продлевать истекающий летом контракт.

В центре обороны ждут 20-летнего защитника «Страсбура» Мохамеда Симакана (его трансфер оценивается около 15 млн евро), в полузащите могут появиться Андре Замбо Ангисса (25 лет, 20 млн) или Бубакари Сумаре (21 год, 25 млн). В атаку рассматриваются варианты с Аркадиушем Миликом и Фернандо Льоренте из «Наполи». У обоих летом истекает контракт, в нынешнем сезоне они не провели ни минуты. Поляк так вообще в качестве наказания за отказ продлевать соглашение выведен из заявки на сезон. Не исключены переходы Луки Йовича (в «Реале» он не играет) и Дониэлла Малена (21-летний форвард ПСВ стоит около 25 млн).

САМЫЕ МОЛОДЫЕ В СЕРИИ A

В общем, аппетит приходит во время еды, и «Милан» действительно хочет побороться за чемпионский титул. Задача эта непростая на фоне сильных составов «Интера» и «Ювентуса», но у россонери очень прочная структура игры, основанная на большой обойме молодых игроков. Из 12 футболистов, проведших в сезоне не менее 900 минут (то есть в сумме 10 матчей), половина – шестеро – в возрасте до 23 лет включительно, а старше 30 – только Кьяер.

Еще добавьте сюда 39-летнего Ибру и получите сплоченный, голодный до побед (швед хочет побеждать вообще всегда), амбициозный коллектив. К тому же еще и молодой (самый молодой в лиге – 25 лет). О чем говорить, если 25-летний Алессио Романьоли – капитан, а 26-летний Чалханоглу в этой команде выглядит прожженным ветераном?

Так что даже если в этом сезоне не удастся взять главный национальный трофей, у этой команды очень большое будущее, основанное на уже построенном прочном фундаменте. В «Милане» много не огранённых талантов (таких как Леау и Салемакерс), но тренерский штаб Пиоли умело работает над их развитием. Например, бельгийца летом брали за 3,5 млн, а сейчас его трансфер оценивается в 15 млн. И это после четырех месяцев совместной работы!

УДАСТСЯ ЛИ ЗАБРАТЬ СКУДЕТТО ИЗ РУК «СТАРОЙ СИНЬОРЫ»?

Меж тем, до чемпионского титула «Милану» сейчас действительно далеко. На пятки наступают «Интер» (шесть побед подряд, отставание всего на одно очко) и бессменный чемпион последних девяти лет «Ювентус» (тоже ни разу еще не проигрывали, отстают на два очка). У каждого из конкурентов свои супербомбардиры. Ромелу Лукаку в 12 матчах забил 11 мячей (79 минут на гол), а Криштиану Роналду вообще вышел крейсерскую скорость, как в лучшие годы – 12 голов в 9 матчах (гол каждую 61 минуту).

Причем с туринцами россонери еще не играли. Их очная встреча состоится 6 января, и не факт, что к ней нынешние лидеры подойдут на первом месте – в среду их ждет матч с «Лацио». В нем помимо травмированных игроков не сможет принять участие Кессье, собравший коллекцию из пяти желтых карточек.

Так или иначе, в нынешнем сезоне появился реальный шанс, что скудетто впервые с 2011 года вернется в Милан, где и прописалось с 2004-го по 2011 год (чемпионство «Юве» в 2005-м было аннулировано). Итальянскому футболу переезд титула из Турина точно пошел бы на пользу.