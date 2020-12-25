Рейтинг тренеров-2020. Часть 1. Прыгун Тедеско, покровитель Семак, прораб Карпин

ПОКРОВИТЕЛЬ ДЗЮБЫ – Сергей СЕМАК («Зенит»)
В какой форме ни находился бы лучший нападающий России, главный тренер питерского клуба бесконечно ставил его в состав и довел до того, что тот в октябре-ноябре еле передвигал ногами. Результатом стала предсказуемая, но уже не столь эффективная игра в РПЛ и бездарное выступление в Лиге чемпионов, где Семак со своей командой второй год подряд занял последнее место.
Всерьез заговорили даже о возможной отставке наставника, но тремя убедительными домашними победами на финише он этот пожар потушил. До конца сезона Семак теперь доработает наверняка, а значит, Дзюба и дальше будет выходить в основе, даже если всплывут еще 100 эротических роликов с его участием.
БЕГЛЕЦ – Виктор ГОНЧАРЕНКО (ЦСКА)
Дважды белорусский специалист мог покинуть клуб. Летом даже уехал на родину в Белоруссию после разгромного поражения от «Зенита» (0:4), но немного передохнул и передумал подавать в отставку. В последнем матче года в Ростове даже болельщики красно-синих уже начали прощаться с тренером, насколько убедительны и подробны были инсайды о его повторном желании уйти. Однако армейцы его снова не отпустили – хет-трик Федора Чалова (до того за весь сезон он забил лишь дважды) принес ЦСКА победу, и на зимнюю паузу Гончаренко ушел в роли главного тренера.
ПРЫГУН В ВЫСОТУ – Доменико ТЕДЕСКО («Спартак»)
Самый эмоциональный тренер РПЛ у многих вызывает раздражение своей реакцией на происходящее на футбольном поле – в прыжках празднует голы команды, регулярно апеллирует к арбитрам на русском (за что постоянно получает предупреждения) и не стесняется вступать в перепалки с соперниками. Зато и «Спартак» под его руководством добился впечатляющего прогресса, вскочив в прошлогоднего седьмого места на промежуточное третье. Для сравнения, за весь прошлый сезон красно-белые набрали 39 очков, а сейчас после чуть менее двух третей дистанции в их активе уже 35.
Жаль, что после заключительного матча года в Петербурге немецкий специалист, входящий в топ-10 самых перспективных тренеров Европы по версии Marca, объявил о том, что не будет продлевать контракт из-за карантина, не позволяющего ему летать в Германию к семье. К лету москвичам необходимо искать нового тренера. Хотя, вдруг ситуация с коронавирусом улучшится? А зимой Тедеско из «Спартака» не уйдет. Клуб уже объявил об этом официально.
БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ – Владимир ФЕДОТОВ («Сочи»)
В нынешнем сезоне только два тренера умудрились дважды наговорить на удаления – Мусаев и Федотов. Для сравнения, гонимый всеми Тедеско собрал лишь коллекцию из желтых карточек. В обоих случаях наставник сочинцев последовал за своими футболистами, высказав претензии Сергею Карасеву за второе предупреждение Кириллу Заике в игре с «Краснодаром» и Станиславу Васильеву за аналогичное решение в отношении Сергея Терехова в Екатеринбурге.
Борьба за справедливость и неминуемые дисквалификации (во втором случае он был наказан аж на три матча) никак не мешает Федотову отлично работать в «Сочи». Имея 12-й по стоимости состав в лиге (по данным transfermarkt), на каникулы сочинцы ушли четвертыми, аккурат в еврокубковой зоне.
ПРОРАБ – Валерий КАРПИН («Ростов»)
Ростовчане живут за счет продажи игроков, поэтому Валерию Карпину приходится снова и снова строить новую команду на обломках старой. На сей раз прямо по ходу сезона. К закрытию трансферного окна он остался почти безо всех прошлогодних лидеров атаки и полузащиты (кроме возрастного Романа Еременко и не успевшего сбежать Матиаса Норманна) и вынужден был задействовать большую группу молодых новичков. Пока получается здорово – «Ростов» идет пятым в турнирной таблице, а мог вскочить и в тройку, если бы обыграл в заключительном туре года ЦСКА.
ДЕБЮТАНТ ЕВРОКУБКОВ - Кирилл НОВИКОВ («Динамо»)
Среди всех тренеров команд-участниц еврокубков Новиков оказался единственным, кто еще не познал вкуса международных матчей. Увы, первый блин вышел комом. В первой же игре бело-голубые опростоволосились в Тбилиси и вылетели из Лиги Европы.
ГАСТАРБАЙТЕР – Сандро ШВАРЦ («Динамо»)
Ничего плохого в этой формулировке нет. С немецкого гастарбайтер переводится как «наемный рабочий», то есть работник по найму из-за рубежа. Таковым Шварц и является. Начал он здорово – с трех побед подряд, в том числе разгромной над «Локомотивом», однако со второй половины ноября результаты ухудшились – четыре очка в пяти последних матчах. Тем не менее, от еврокубковой зоны «Динамо» отделяют три очка, так что судьба 32-летнего специалиста решится весной.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ – Сергей МАТВЕЕВ («Краснодар»)
До официального назначения Мусаева формально главным тренером числился его ассистент, успевший провести в 2020 году три матча РПЛ еще в марте, в том числе победить на выезде московский «Спартак» (1:0).
ВЫПУСКНИК – Мурад МУСАЕВ («Краснодар»)
Лишь в июне де-факто главный тренер «горожан» сдал экзамен на лицензию PRO и наконец смог официально возглавить коллектив, который в реальности тренирует аж с апреля 2018-го. Это радостное событие он отпраздновал первым в истории «Краснодара» выходом в Лигу чемпионов и ролью единственного российского клуба, добравшегося до весны (а также единственного, кому удалось выиграть нынешней осенью на международной арене).
Правда, в чемпионате дела у него не заладились – из-за обилия травмированных и борьбы на два фронта «быки» потеряли в РПЛ очень много очков и к зимней паузе подошли лишь седьмыми, да и то за счет трех побед подряд в декабре.