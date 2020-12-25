Рейтинг тренеров-2020. Часть 1. Прыгун Тедеско, покровитель Семак, прораб Карпин

ПОКРОВИТЕЛЬ ДЗЮБЫ – Сергей СЕМАК («Зенит»)

В какой форме ни находился бы лучший нападающий России, главный тренер питерского клуба бесконечно ставил его в состав и довел до того, что тот в октябре-ноябре еле передвигал ногами. Результатом стала предсказуемая, но уже не столь эффективная игра в РПЛ и бездарное выступление в Лиге чемпионов, где Семак со своей командой второй год подряд занял последнее место.

Всерьез заговорили даже о возможной отставке наставника, но тремя убедительными домашними победами на финише он этот пожар потушил. До конца сезона Семак теперь доработает наверняка, а значит, Дзюба и дальше будет выходить в основе, даже если всплывут еще 100 эротических роликов с его участием.

БЕГЛЕЦ – Виктор ГОНЧАРЕНКО (ЦСКА)

Дважды белорусский специалист мог покинуть клуб. Летом даже уехал на родину в Белоруссию после разгромного поражения от «Зенита» (0:4), но немного передохнул и передумал подавать в отставку. В последнем матче года в Ростове даже болельщики красно-синих уже начали прощаться с тренером, насколько убедительны и подробны были инсайды о его повторном желании уйти. Однако армейцы его снова не отпустили – хет-трик Федора Чалова (до того за весь сезон он забил лишь дважды) принес ЦСКА победу, и на зимнюю паузу Гончаренко ушел в роли главного тренера.

ПРЫГУН В ВЫСОТУ – Доменико ТЕДЕСКО («Спартак»)

Самый эмоциональный тренер РПЛ у многих вызывает раздражение своей реакцией на происходящее на футбольном поле – в прыжках празднует голы команды, регулярно апеллирует к арбитрам на русском (за что постоянно получает предупреждения) и не стесняется вступать в перепалки с соперниками. Зато и «Спартак» под его руководством добился впечатляющего прогресса, вскочив в прошлогоднего седьмого места на промежуточное третье. Для сравнения, за весь прошлый сезон красно-белые набрали 39 очков, а сейчас после чуть менее двух третей дистанции в их активе уже 35.

Жаль, что после заключительного матча года в Петербурге немецкий специалист, входящий в топ-10 самых перспективных тренеров Европы по версии Marca, объявил о том, что не будет продлевать контракт из-за карантина, не позволяющего ему летать в Германию к семье. К лету москвичам необходимо искать нового тренера. Хотя, вдруг ситуация с коронавирусом улучшится? А зимой Тедеско из «Спартака» не уйдет. Клуб уже объявил об этом официально.