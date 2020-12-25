Рейтинг тренеров-2020. Часть 2. Чудотворец Черевченко, чужой Слуцкий, жертвы самодурства

ЖЕРТВЫ САМОДУРСТВА

Юрий СЕМИН («Локомотив»)

Несмотря на все заслуги, перечислять которые просто бессмысленно, генеральный директор Василий Кикнадзе не стал продлевать контракт с самым титулованным действующим отечественным специалистом. Так из «Локомотива» выкинули главного тренера в его истории, шедшего к тому моменту на втором месте. И это при том, что весной железнодорожники одержали в трех турах две победы и удержали ничью в Петербурге.

Марко НИКОЛИЧ («Локомотив»)

Новой креатурой Кикнадзе был сердский специалист, но когда он соглашался возглавить команду после ухода легендарного Юрия Семина, даже не представлял, как жестко его подставит новый босс. Летний отрезок Николич на багаже предшественника провел нормально, сохранив вторую строчку и путевку в Лигу чемпионов, а осенью лишился нескольких лидеров и поплыл – последнее место в группе Лиги чемпионов и всего лишь восьмое по итогам 19 туров в РПЛ.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ – Леонид СЛУЦКИЙ («Рубин»)

Единственный российский тренер, попробовавший свои силы на Западе. Вояж получился удручающим, и в январе Слуцкий вернулся в Россию, возглавив амбициозный «Рубин». С шутками-прибаутками в соцсетях и на тренировках начал строить новую команду, но почему-то стал выглядеть инородным телом в мрачном отечественном футболе. Его клуб едва ли чаще всех страдал от странных и нередко необоснованных судейских решений.

Неожиданно появился и языковой барьер – как иначе объяснить, что уже имевший предупреждение нападающий Иван Игнатьев, которому тренер громко по-русски в раздевалке несколько раз крикнул «только не фоли!» первым делом после выхода на поле схлопотал вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве?

ДАРМОЕД – Игорь ШАЛИМОВ («Ахмат»)

Тот случай, когда лучше жевать, чем говорить. Во время весеннего коронавирусного карантина главный тренер «Ахмата» записал видео в инстаграме, где назвал тех, кто в условиях финансового кризиса просит помощи у государства дармоедами: «Те, кто реально делает важные вещи для нас с вами, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, это твой выбор… Вы, каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: Ради чего вам помогать?»

И это слова тренера, под руководством которого крепкий по составу «Ахмат» в 11 матчах набрал 11 очков и шел на последнем месте и лишь чудом спасся от вылета в самой концовке сезона. Зарплата Шалимова в Грозном, по информации СМИ, составляла 1 млн евро. В нынешнем сезоне он работает только экспертом «Матч ТВ».

ПУТЕШЕСТВЕННИК – Андрей ТАЛАЛАЕВ («Крылья Советов»/«Ахмат»)

К середине декабря 2019-го Талалаев подошел в качестве главного тренера «Химок», претендовавших на выход в РПЛ, но неожиданная «смена вектора» вынудила его покинуть команду. Лето он провел, спасая «Крылья Советов» от вылета. И ведь почти получилось – самарцам не хватило всего одного очка.

Теперь Новый год он будет встречать в должности наставника «Ахмата», с которым занимает промежуточное 10-е место. Если результат вам не кажется таким уж значительным, то вот статистика: в прошлом сезоне грозненцы набирали 34,4% очков и едва не вылетели, а в нынешнем – 45,6% и на восемь очков оторвались от зоны переходных матчей. И это всего через полгода работы прогрессивного тренера.

БОРЕЦ СО «СПАРТАКОМ» - Сергей ЮРАН («Химки»)

После ухода Талалаева Юран довел химчан до премьер-лиги, но поработать на высшем уровне ему не дали. Руководство подмосковного клуба долго не решалось идти в РПЛ, началась какая-то странная возня со «Спартаком», которую инсайдеры называли попыткой москвичей заполучить фарм-клуб в элите, а Юран заявил, что его фигура на посту наставника не устроила гендиректора красно-белых Шамиля Газизова. Якобы поэтому был заменен на Дмитрия Гунько.

СТАВЛЕННИК «СПАРТАКА» – Дмитрий ГУНЬКО («Химки»)

До появления в «Химках» Гунько 14 лет работал в структурах «Спартака», но провалился и с первой командой после отставки Валерия Карпина в 2014-м, и с дублем в ФНЛ (итоговое 14-е место в сезоне-2017/18 после шестого годом ранее). Необъяснимо, кто и на каких условиях пропихнул его в «Химки», где он по традиции все завалил (3 ничьи и 5 поражений после 8 матчей), после чего был уволен. Уехал в Армению тренировать «Ноа», и кажется, в российском футболе никто по нему скучать не будет.

ЧУДОТВОРЕЦ – Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО («Арсенал»/«Химки»)

Весенне-летний отрезок в Туле Черевченко завалил и после пяти поражений подряд был отправлен в отставку, зато осенью совершил настоящее чудо с казавшимися безнадежными «Химками». Под его руководством команда в 11 турах одержала семь побед и собрала 66,7% очков (для сравнения, идущий вторым ЦСКА в 19 турах собрал 64,9%), обыграла «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив» и сгоняла вничью с ЦСКА, а 30-летний Илья Кухарчук из игрока запаса превратился в одно из открытий сезона.

ВОЗВРАЩЕНЕЦ – Дмитрий ПАРФЕНОВ («Урал»/«Арсенал»)

В ноябре Парфенов в качестве главного тренера вернулся в клуб, в котором завершал профессиональную карьеру. Именно с товарищем по «Спартаку» в составе Дмитрий Аленичев начинал путь «Арсенала» наверх из любительской лиги в РПЛ. Теперь уже сам Парфенов возглавил «пушкарей», хотя и не сказать, что очень успешно. Он пришел в команду в ноябре, и за это время туляки взяли лишь два очка в шести турах и забили всего один мяч.