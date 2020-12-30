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Дмитрий Селюк: Уход Гомеса не поможет Миранчуку, все завит только от него
30 декабря 09:00
автор: Юрий Волохов

Дмитрий Селюк: Уход Гомеса не поможет Миранчуку, все завит только от него

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал основные горячие новости последних дней из мира футбола.

«Тедеско – хороший тренер»

Тедеско не ушел, остался в «Спартаке». Иначе, что его ждало в Германии – вторая Бундеслига?
Не согласен, Тедеско хороший тренер, думаю, нашел бы работу в Германии. И хорошо, что он остался в «Спартаке».

Там пошли разговоры про Бенитеса. Верите в такой вариант?
Рафа работал во многих больших клубах, отношусь к нему со всем уважением. Но он, как правило, делает из миллиардеров миллионеров. Я имею в виду хозяев клубов. Он приведет с собой кучу помощников, потребует купить дорогих игроков. Поэтому мой ответ – не верю!

Я уважаю Бенитеса, но сейчас футбол идет вперед и наступило время таких тренеров, как Тедеско. Он тренер из новой волны. А такие, как Бенитес, если и едут в Россию, то не поднимать футбол, а заработать. В отличие от Тедеско, которому очень важно добиться результата, ему нужно работать на свое имя, Бенитесу этого уже не нужно.

«Зинченко никогда не был игроком основы в «Манчестер Сити»

Еще одна новость последних дней – Пеп Гвардиола перестал доверять Александру Зинченко. Некоторые считают, что ему нужно уходить из «Манчестер Сити». Нужно?
Зинченко уже много лет куда-то сватают: то один клуб хочет его в аренду, то другой, но никто почему-то не берет. Он никогда не был игроком основы «Манчестер Сити». Он всегда был на подхвате: если кто-то травму получит, например, Менди.

Зинченко играет левого защитника, хотя иногда Гвардиола ставит его на другие позиции, но на этой позиции его страхуют центральные или опорные, если он убегает вперед. Сильно на этой позиции напакостить сложно. Без Зинченко команда точно может обойтись.

Только в аренду уходить? В какой-нибудь условный «Бернли»?
В командах стиля «Бернли» ему будет тяжело. Это в «Сити» у него классные, техничные партнеры, а в «Бернли» нужно пахать в защите, биться и выносить мяч вперед.

«У Гасперини огромный выбор»

Капитан, один из лидеров «Аталанты» Алехандро Гомес дал в ухо главному тренеру Джан Пьеро Гасперини. Клуб в этом конфликте взял сторону тренера и объявил, что аргентинца в команде не будет. В связи с этим, шансы Алексея Миранчука увеличиваются?
Не думаю, что уход Гомеса на шансы Миранчука повлияет. Там очень много игроков в группе атаки, так ее назовем. Конкуренция высока, у Гасперини огромный выбор.

Шансы Миранчука в его собственных руках и ногах. Только от его игры зависит, будет ли он твердым игроком, если не основы, то хотя бы обоймы.

Я не очень пристально слежу за «Аталантой», но пока команда выступает не слишком удачно. Знаю, что в последнем матче Миранчуку дали сыграть целый тайм. По-моему, пока столько игрового времени Гасперини Алексею еще не давал. И насколько я знаю, сыграл он очень неважно. Вот и весь ответ.

источник: «Советский спорт»
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