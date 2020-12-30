Дмитрий Селюк: Уход Гомеса не поможет Миранчуку, все завит только от него

«Тедеско – хороший тренер»

– Тедеско не ушел, остался в «Спартаке». Иначе, что его ждало в Германии – вторая Бундеслига?

– Не согласен, Тедеско – хороший тренер, думаю, нашел бы работу в Германии. И хорошо, что он остался в «Спартаке».

– Там пошли разговоры про Бенитеса. Верите в такой вариант?

– Рафа работал во многих больших клубах, отношусь к нему со всем уважением. Но он, как правило, делает из миллиардеров миллионеров. Я имею в виду хозяев клубов. Он приведет с собой кучу помощников, потребует купить дорогих игроков. Поэтому мой ответ – не верю!

Я уважаю Бенитеса, но сейчас футбол идет вперед и наступило время таких тренеров, как Тедеско. Он тренер из новой волны. А такие, как Бенитес, если и едут в Россию, то не поднимать футбол, а заработать. В отличие от Тедеско, которому очень важно добиться результата, ему нужно работать на свое имя, Бенитесу этого уже не нужно.

«Зинченко никогда не был игроком основы в «Манчестер Сити»

– Еще одна новость последних дней – Пеп Гвардиола перестал доверять Александру Зинченко. Некоторые считают, что ему нужно уходить из «Манчестер Сити». Нужно?

– Зинченко уже много лет куда-то сватают: то один клуб хочет его в аренду, то другой, но никто почему-то не берет. Он никогда не был игроком основы «Манчестер Сити». Он всегда был на подхвате: если кто-то травму получит, например, Менди.

Зинченко играет левого защитника, хотя иногда Гвардиола ставит его на другие позиции, но на этой позиции его страхуют центральные или опорные, если он убегает вперед. Сильно на этой позиции напакостить сложно. Без Зинченко команда точно может обойтись.