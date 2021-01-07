«Царек, царевич... Саше не надо обращать на все это внимание». Кирьяков – о возвращении Головина

Напомним, что накануне российский полузащитник вышел на замену в матче с «Лорьяном» (5:2) и спустя десять секунд забил гол. Также Головин поучаствовал еще в двух мячах своей команды, за которую не играл с августа, когда получил травму в игре против «Метца».

– Саша – талантливый футболист, но в его возрасте непросто заиграть в клубе с такими богатыми традициями, – считает Кирьяков. – Я думал, Головину понадобится больше времени на акклиматизацию в «Монако». Но все тренеры, которые работали в команде, ему доверяли. Здорово, что его возвращение на после длительного перерыва получилось столь уверенным. Забитый мяч добавит ему веры в себя. Даже по этим 30 минутам было видно, что он чувствует себя комфортно. Но нельзя останавливаться. Надо выходить на новый уровень.

– Но уже можно говорить, что теперь Нико Ковач будет использовать Головина как игрока стартового состава?

– Рано делать такие выводы. Когда ты иностранец, должен зарабатывать свое игровое время каждый день. На Западе только так. Идет борьба за выживание, конкуренция серьезная. Если дашь слабину на тренировках – это все фиксируется. Надеюсь, Саша все понял, и сейчас будет серьезно и ежедневно доказывать тренерскому штабу свое право выходить на поле. Гол не должен его расслаблять. Наоборот – это повод мобилизоваться.

– У него есть потенциал, чтобы прибавить?

– 24 года – возраст, в котором ты можешь проявлять лучшие качества. Саша уже не юный футболист, но еще не возрастной. У него есть скорость, светлая голова, он хорошо видит поле и разбирается в сложных игровых ситуациях. Поэтому и привлек к себе внимание. Но во всех этих компонентах можно стать еще лучше. И надо к этому стремиться.

– Матчу с «Лорьяном» показал, что Головин уже набрал оптимальную форму?

– Саша использовал свой момент. Отлично взаимодействовал с партнерами. Вряд ли физически он готов на 100 процентов. Но через игры все доберет. Его восстановление затянулось. Но я уверен, в «Монако» хорошие тренеры по реабилитации. Если человек профессионально относится к работе, то наверстать упущенное реально. Через пахоту на тренировках.