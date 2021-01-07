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«Царек, царевич... Саше не надо обращать на все это внимание». Кирьяков – о возвращении Головина
07 января 12:00
автор: Юлия Григорьевская

«Царек, царевич... Саше не надо обращать на все это внимание». Кирьяков – о возвращении Головина

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Советским спортом» впечатлениями от первой с августа 2020 года игре Александра Головина за «Монако».

Напомним, что накануне российский полузащитник вышел на замену в матче с «Лорьяном» (5:2) и спустя десять секунд забил гол. Также Головин поучаствовал еще в двух мячах своей команды, за которую не играл с августа, когда получил травму в игре против «Метца».

– Саша – талантливый футболист, но в его возрасте непросто заиграть в клубе с такими богатыми традициями, – считает Кирьяков. – Я думал, Головину понадобится больше времени на акклиматизацию в «Монако». Но все тренеры, которые работали в команде, ему доверяли. Здорово, что его возвращение на после длительного перерыва получилось столь уверенным. Забитый мяч добавит ему веры в себя. Даже по этим 30 минутам было видно, что он чувствует себя комфортно. Но нельзя останавливаться. Надо выходить на новый уровень.

– Но уже можно говорить, что теперь Нико Ковач будет использовать Головина как игрока стартового состава?
– Рано делать такие выводы. Когда ты иностранец, должен зарабатывать свое игровое время каждый день. На Западе только так. Идет борьба за выживание, конкуренция серьезная. Если дашь слабину на тренировках – это все фиксируется. Надеюсь, Саша все понял, и сейчас будет серьезно и ежедневно доказывать тренерскому штабу свое право выходить на поле. Гол не должен его расслаблять. Наоборот – это повод мобилизоваться.

– У него есть потенциал, чтобы прибавить?
– 24 года – возраст, в котором ты можешь проявлять лучшие качества. Саша уже не юный футболист, но еще не возрастной. У него есть скорость, светлая голова, он хорошо видит поле и разбирается в сложных игровых ситуациях. Поэтому и привлек к себе внимание. Но во всех этих компонентах можно стать еще лучше. И надо к этому стремиться.

– Матчу с «Лорьяном» показал, что Головин уже набрал оптимальную форму?
Саша использовал свой момент. Отлично взаимодействовал с партнерами. Вряд ли физически он готов на 100 процентов. Но через игры все доберет. Его восстановление затянулось. Но я уверен, в «Монако» хорошие тренеры по реабилитации. Если человек профессионально относится к работе, то наверстать упущенное реально. Через пахоту на тренировках.

– В соцсетях «Монако» после гола Головина написали, что царь вернулся. Не рано ли раздавать такие эпитеты?
Царек, царевич.. Понятно, что это фанатские дела, и тебя могут назвать как царевичем, так и наоборот (смеется). На это не надо обращать внимание. Это положительный момент, который должен придать уверенности и хорошего настроения Головину. Саша не должен ни о чем думать, отбросить весь негатив, который был в последнее время, и с новыми силами идти вперед.

– Станислав Черчесов наверняка рассчитывает на Головина на Евро-2020?
Да и в отборочном турнире чемпионата мира тоже. Головина не хватало национальной команде в прошлом году. Определенно. Его скорости, быстрого принятия решений, неординарных действий перед штрафной площадью соперника. Когда Саша в хорошем состоянии, атакующий потенциал сборной России резко возрастает.

источник: «Советский спорт»
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