Озил – уже в Стамбуле, Промес – пока не в «Спартаке». Обзор трансферов

Могут покинуть Лондон и два защитника. Сократиса Папастотопулоса «канониры» предложили «Ливерпулю», но тот, в отличие от «Бетиса» не заинтересован в футболисте. А Эктора Бельерина хотят в «Барселоне», «Ювентусе» и «ПСЖ».

Наконец завершилась (ну, почти) сага с отъездом Месута Озила. Чтобы избежать полугодового заточения в дубле «канониров», ему пришлось отказаться от 8 млн евро за расторжение контракта. Полузащитник уже в Стамбуле, где вот-вот подпишет соглашение с «Фенербахче» до 2023 года с возможностью продления на год.

В свою очередь, Микель Артета надеется подписать полузащитника «Брайтона» Иву Биссума. На игрока претендуют несколько английских клубов, но он хотел бы защищать цвета именно «Арсенала», к тому же в команде уже играет его друг Николя Пепе, с которым они вместе играли за «Лилль». Но вряд ли удастся приобрести малийца до лета.

Также «канониры» положили глаз на Стивена Нзонзи. Он принадлежит «Роме», но находится в аренде в «Ренне». Полузащитник пока не решил, стоит ли переходить. Если решится, надо будет договориться с римлянами о расторжении контракта. Третий кандидат на усиление полузащиты – Манор Соломон из «Шахтера». С ним уже успешно проведены предварительные переговоры. Но это тоже, скорее всего, вариант на лето.

Есть у «Арсенала» интерес и к вратарю «Барселоны» Нето, но клуб потянет только аренду до конца сезона, тогда как каталонцы оценивают игрока в 20 млн. Игрок сам хочет покинуть «Барсу», однако Рональд Куман против его отъезда.

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы продали «Байеру» защитника Тимоти Фосу-Менса, у которого истекал контракт. Трансфер оценивается около 2 млн. Он подписал соглашение с леверкузенцами на три сезона. А вот переход Поля Погба потенциальным покупателям обойдется значительно дороже – аукцион между претендентами, в коих числятся «Реал», «ПСЖ» и «Ювентус, стартует с 75 млн. Он запланирован на лето. Наверняка покинет Манчестер и потерявший место в составе Джесси Лингард. Переговоры о переходе ведет «Ницца».

Не окажется в «Юнайтед» 19-летнего полузащитника сборной Эквадора Мойсеса Кайседо. Манкунианцы боролись за него с «Челси», но сам игрок выбрал «Брайтон», готовый заплатить за него 6 млн. Зато может приехать лидер «Вест Хэма» Деклан Райс, хотя в конкурентах у «МЮ» все тот же «Челси», считающийся фаворитом этой гонки.

«Ливерпуль»

Полузащитник Жоржиньо Вейналдум все-таки отказался от продления контракта с «Ливерпулем». Ожидается, что в ближайшее время он согласует условия с «Барселоной» и летом переедет в Испанию, однако надо помнить, что окончательное слово остается за президентом каталонцев, имя которого станет известно только в марте. Взамен мерсисайдцы постараются заполучить лидера «Удинезе» Родриго де Пауля, которым интересовался «Зенит».

Также по одному очень неубедительному слуху красные рассматривают вариант с приобретением защитника «Наполи» Николы Максимовича. С другой стороны, серия из четырех матчей без побед в АПЛ действительно может заставить команду Юргена Клоппа пойти на столь отчаянный шаг.

«Челси»

Синие выбрали стратегию приобретения молодых футболистов, а главный молодой талант современности – Эрлинг Холанд. Ради его перехода «Челси» готов побить собственный трансферный рекорд. Теоретически можно дождаться 2022 года, когда вступит в силу пункт об отступных в размене 75 млн, однако в клубе опасаются, что к тому времени игрока могут переманить.

Оливье Жиру останется в распоряжении Фрэнка Лэмпарда. И так было понятно, что вариант в «Вулверхэмптоном» его не заинтересует, а тут еще сами «волки» отказались от трансфера. Впрочем, дело не в Жиру. Они в целом решили обойтись без усиления в зимнее трансферное окно, так что и Дивок Ориги из «Ливерпуля» может спать спокойно.

«Манчестер Сити»

«Горожане» тоже всерьез готовы побороться следующим летом за Холанда, но на всякий случай держат в уме кандидатуру Ромелу Лукаку из «Боруссии» Д. Впрочем, Хосепу Гвардиоле денег может хватить на обоих – летом в его распоряжении будут 200 млн.

Зимой же «Сити» попробует заполучить Мануэля Локателли из «Сассуоло». Его трансфер оценивается в 30 млн, а в конкурентах числится «Ювентус». Однако боссы «Сассуоло» уже непрозрачно намекнули, что до лета переговоров ни с кем вести не будут.

ИСПАНИЯ

«Реал»

Мадридцы все-таки отпустили в аренду в «Айнтрахт» Луку Йовича. В Германии он должен прийти в себя – в первом же матче форвард оформил дубль, забив за 32 минуты столько же, сколько за «Реал» в 32 матчах. Следующим на выход может проследовать Альваро Одриосола, на которого претендует «Фиорентина», однако сливочные хотят за игрока не меньше 20 млн. Дело в том, что к лету они планируют накопить за счет продаж 150 млн, которые позволят приобрести у «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Для этого придется расстаться с Одриосолой, Иско, Гаретом Бэйлом, Марсело, Дани Себальосом, Йовичем и Браимом Диасом. Последний находится в аренде в «Милане», и россонери уже готовятся к выкупу.

Эта приоритетная задача вынуждает поставить на паузу переговоры с «Ренном» об Эдуардо Камавинже. Клубы вернутся к этой теме ближе к лету, когда финансовые по прибыли прогнозы будут конкретнее.

Также сообщается, что Серхио Рамоса не окажется в «ПСЖ». Парижане хотели бы подписать защитника, если тот не согласует с «Реалом» новый контракт, но у них с Флорентино Пересом джентльменское соглашение не переманивать игроков друг друга. Хотя не исключен, например, обмен футболистами.

«Барселона»

Каталонцы достигли договоренности с защитником «Манчестер Сити» Эриком Гарсией. Вероятно, переход состоится летом на правах свободного агента. Был шанс, что кандидаты в президенты (кому-то из них пришлось бы ратифицировать договор) не будут против трансфера уже зимой, и тогда каталонцы вступили бы в переговоры, но те к неудовольствию Рональда Кумана решили, что торопиться ни к чему.

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне очень быстро решила все вопросы со сменщиком ушедшего Диего Косты. Им стал Мусса Дембеле из «Лиона». Первые полгода он проведет в аренде за 1,5 млн, еще 33,5 млн будут выплачены летом в случае выкупа. В том же договоре прописаны бонусы на 5 млн и 10% от будущего трансфера. Дембеле уже тренируется с командой.

«Валенсия»

Валенсийцы включились в борьбу за вратаря «МЮ» Серхио Ромеро. В нем они видят подмену восстанавливающемуся после травмы Ясперу Силлессен. «Юнайтед» не будет чинить ему препятствий вне зависимости от того, куда аргентинец решит перейти.

ИТАЛИЯ

«Милан»

Один из самых активных игроков трансферного рынка не только в серии A, но и вообще в Европе. Миланцы очень надеются, что им удастся воспользоваться слабостью «Ювентуса» и удержаться на первой строчке, поэтому активно работают над усилением, параллельно избавляясь от тех, кто не играет. Так, в «Башакшехир» уже ушел Лео Дуарте. Турки заплатили за него 3 млн, тогда как в 2019-м россонери отвалили «Фламенго» 10 млн.

Укрепить планируется все линии. В обороне наверняка окажется Фикайо Томори из «Челси». Он был вторым номером после Мохамеда Симакана из «Страсбура», но там не сложилось. Стороны почти договорились о сделке. Паоло Мальдини с Мариной Грановской утрясают последние детали. Ожидается, что это будет аренда с правом выкупа за 30 млн.

О появлении нового полузащитника Суалихо Мейте из «Торино» миланцы уже объявили. В сумме его переход обойдется в 10 млн – 500 тысяч за аренду до конца сезона, еще 8,5 млн за выкуп летом и 1,5 млн в качестве бонусов.

А в нападении ждут Марио Манджукича. СМИ долго смешили «новостями» о возможном появлении хорвата в «Локомотиве», ЦСКА или «Спартаке», а на деле он уже прилетел в Милан для прохождения медосмотра, после которого подпишет полугодичный контракт. Вот это парочка будет у красно-черных впереди: Ибра – Манджукич! Хотя на двоих им 73 года.

«Аталанта»

Бергамаски все никак не определятся с дальнейшим клубом для Алехандро Гомеса, поскольку конкурентам по чемпионату Италии они его продавать не хотят, а заграничных вариантов не так много. Последним претендентом называлась «Фиорентина» (ну какой она конкурент?), но такое развитие событий не устраивает уже самого игрока. Даже с учетом зарплаты в 4 млн.

Поступило предложение и конкуренту Алексея Миранчука Руслану Малиновскому, но он вежливо поблагодарил «Брюгге» за интерес и решил остаться.

«Наполи»

Аркадиуш Милик договорился с «Марселем» об условиях контракта. Теперь слово за клубами. Французы предлагают за него 7 млн, неаполитанцы хотят больше. Калиду Кулибали, за которым выстроилась очередь из топ-клубов, Аурелио де Лаурентис потребует и вовсе не менее 110 млн, которых до лета ни у кого из потенциальных покупателей точно не будет.

«Интер»

Завалив карьеру Кристиана Эриксена, Антонио Конте нашел новую жертву. Нерадзурри попробуют арендовать у «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека. Уле-Гуннар Сульшер против, но точка в истории не поставлена.

«Ювентус»

Туринцы остановились на кандидатуре Джанлуки Скамацци из «Сассуоло» в качестве усиления нападения. Трансфер оценивается в 20-25 млн, которые будут выплачены в течение 18-месячной аренды.

ГЕРМАНИЯ

«Бавария»

Мюнхенцы загодя планируют усиление. В их летнем шорт-листе значатся Эдер Милитао («Реал») и Флориан Нойхаус («Боруссия» М). Опция выкупа полузащитника составляет 40 млн. Ради данного трансфера «Бавария» готова продать Корентина Толиссо. Игрока также хочет и «Реал». Что до защитника сливочных, то он не горит уезжать из Мадрида, да и ожидаемая сумма трансфера будет довольно высокой, так что шансы достичь соглашения невелики.

«Боруссия» Д

«Шмели» заинтересовались нападающим ПСВ Дониеллом Маленом. Этот трансфер также планируется на лето в случае продажи Джейдона Санчо.

ФРАНЦИЯ

«Марсель»

Провансальцы отдали в аренду «Дженоа» полузащитника Кевина Стротмана, а сами взяли у «Фиорентины» защитника Поля Лиролу. По окончании сезона его можно будет выкупить за 12 млн.

«Лион»

Лионцы после фактической продажи Муссы Дембеле взяли в аренду у «Лестера» Ислама Слимани. Причем летом у него с «лисами» истекает контракт, так что во Франции он останется как минимум до лета 2022 года.

РОССИЯ

ЦСКА

Самый деятельный клуб нынешней зимой. Армейцы ищут не только усиление, но и новые команды для некоторых своих игроков. Так, Кристияна Бистровича не оказалось на первом сборе команды в новом году. Он уйдет в аренду в «Спарту» или «Гезтепе». У обеих команд будет право выкупа, ориентировочно за 3 млн.

Вместо него в центре полузащиты могут появиться Данило Барбоза («Ницца») или Раде Крунич («Милан»). Основной кандидат – Барбоза. Стороны уже согласовали условия контракта, переход будет оформлен в качестве аренды с правом выкупа. Общая сумма сделки составит 10 млн. Также сообщается, что красно-синие вступали в переговоры с Марком Гамшиком (он нынче пылит в Китае), но отказались от перехода из-за высоких финансовых запросов игрока.

Необъяснимо огромный интерес вызывает в Европе Адольфо Гайч. Список претендентов на аренду нападающего в несколько раз больше его количества голов за ЦСКА. Почти наверняка зимой он уйдет. Наиболее серьезные варианты: «Трабзонспор», «Бешикташ», «Бока Хуниорс», «Унион», «Генк» и «Дженоа». Итальянцы считаются фаворитами гонки. Якобы они уже убедили игрока и теперь утрясают детали с ЦСКА.

«Зенит»

Нападающий «Гремио» Пепе окончательно отказал «Зениту», поскольку его амбиции простираются выше уровня РПЛ. Ради мечты уехать в большую Европу он готов остаться в Бразилии до лета.

«Спартак»

Красно-белые официально объявили о переходе полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса. Не исключено, что он займет место Алекса Крала, которым интересуется «Вест Хэм», где играют его партнеры по сборной Томаш Соучек и Владимир Цоуфал. Сам чех тоже не прочь попробовать себя в АПЛ.

Официально: Йоррит Хендрикс – игрок «Спартака» 🔴⚪️



Голландский полузащитник успешно прошёл медосмотр и подписал с нашим клубом долгосрочный контракт ✅#ДавайГромче 🔥 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 16, 2021

Кроме того, москвичи ведут переговоры с «Аяксом» о переходе Квинси Промеса. Похоже на «утку», но данный факт подтвердили в самом «Спартаке».

«Локомотив»

Первым трансфером нового руководства железнодорожников стало приобретение защитника Пабло. Контракт подписан на 3,5 года, сумма трансфера, по данным transfermarkt, составила 2,5 млн. Бразилец стал пятым центральным защитником и девятым легионером «Локо», так что вскоре стоит ожидать трансферов на выход. Идеальный кандидат – Слободан Райкович.

Сейчас начинается новый цикл в моей карьере с новыми вызовами и достижениями! 🙏

Спасибо @fclokomotiv за ваше доверие и поддержку в моей работе!

Движемся вперёд к новым достижениям!!!

Отец Небесный чудесен 🙏🏽 pic.twitter.com/eZ0WjB3Wep — Pablo Castro (@pablocastro91) January 16, 2021

Москвичи также заинтересованы в защитнике «Ахмата» Максиме Ненахове, но их отпугивает требование грозненцев заплатить за его переход 3 млн.

Таблица трансферных слухов (выделены совершенные сделки)