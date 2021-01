Озил – уже в Стамбуле, Промес – пока не в «Спартаке». Обзор трансферов

АНГЛИЯ

«Арсенал»

Наконец завершилась (ну, почти) сага с отъездом Месута Озила. Чтобы избежать полугодового заточения в дубле «канониров», ему пришлось отказаться от 8 млн евро за расторжение контракта. Полузащитник уже в Стамбуле, где вот-вот подпишет соглашение с «Фенербахче» до 2023 года с возможностью продления на год.

Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul'a getiriyor. 💛💙



Club Statement: Our club is bringing Mesut Özil to Istanbul to continue the transfer processes. pic.twitter.com/Wt0gR8xRSk