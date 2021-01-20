Андрей Канчельскис: «Фиорентина» – шанс, чтобы о Кокорине заговорили как о футболисте, а не дебошире

- СМИ сообщают, что Александром Кокориным интересуется «Фиорентина», которая хочет взять его в аренду с правом выкупа. Надо ли Кокорину туда идти?

- Надо. Однозначно. Нужно начинать новую карьеру, европейскую. Оставить позади все, что у него было. Все-таки это серия А. Флоренция – замечательный и красивый город и клуб с историей.

- Александр готов к серии А?

- Не мне судить. Это у него надо спрашивать. Если бы это меня касалось, я бы собрал вещи и был бы уже во Флоренции. А готов ли он, не знаю.

- «Фиорентина» идет в чемпионате неважно – она в пяти очках от зоны вылета – на 14-м месте. Что у команды не получается?

- Может быть, пандемия повлияла или есть проблемы с финансированием. Я давно не был в Италии. Когда я был там последний раз, все у них было хорошо: и финансирование, и все остальное. Но я не думаю, что дело в деньгах. Скорее, проблемы с игрой, и с тем, что они не смогли приобрести хороших футболистов. Может, подготовку провели неудачно. Причин может быть много, но в любом случае это команда с историей. У нее свои традиции, хорошие требовательные болельщики. Это важно для футбольного клуба.

- А когда вы там были последний раз?

- Пару лет назад, когда клубу исполнилось 90 лет. Был Раньери, я, в общем, все, кто играл. Кроме Батистуты.

- Кокорин не выступал за границей, но это опытный футболист...

- Мы все время говорим про опыт, перспективу, но ему уже 29 лет. Пора начинать играть. Нужно уже что-то переосмыслить в своей футбольной жизни и сделать правильный шаг, а не ковыряться в нашей лиге и играть один матч через один. Надо ехать туда. Там все игры на пределе, на самоотдаче, там интересно. Серия А – это топ-чемпионат. Небо и земля по сравнению с нашим. Поэтому я считаю, надо двигаться туда и спокойно там играть. Но это зависит от Какорина. Как он посчитает нужным – это его дело.