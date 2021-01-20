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Андрей Канчельскис: «Фиорентина» – шанс, чтобы о Кокорине заговорили как о футболисте, а не дебошире
20 января 17:06
автор: Юлия Григорьевская

Андрей Канчельскис: «Фиорентина» – шанс, чтобы о Кокорине заговорили как о футболисте, а не дебошире

Бывший полузащитник «Фиорентины» высказал своре мнение о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина в стан «фиалок».

- СМИ сообщают, что Александром Кокориным интересуется «Фиорентина», которая хочет взять его в аренду с правом выкупа. Надо ли Кокорину туда идти?
- Надо. Однозначно. Нужно начинать новую карьеру, европейскую. Оставить позади все, что у него было. Все-таки это серия А. Флоренция – замечательный и красивый город и клуб с историей.

- Александр готов к серии А?
- Не мне судить. Это у него надо спрашивать. Если бы это меня касалось, я бы собрал вещи и был бы уже во Флоренции. А готов ли он, не знаю.

- «Фиорентина» идет в чемпионате неважно – она в пяти очках от зоны вылета – на 14-м месте. Что у команды не получается?
- Может быть, пандемия повлияла или есть проблемы с финансированием. Я давно не был в Италии. Когда я был там последний раз, все у них было хорошо: и финансирование, и все остальное. Но я не думаю, что дело в деньгах. Скорее, проблемы с игрой, и с тем, что они не смогли приобрести хороших футболистов. Может, подготовку провели неудачно. Причин может быть много, но в любом случае это команда с историей. У нее свои традиции, хорошие требовательные болельщики. Это важно для футбольного клуба.

- А когда вы там были последний раз?
- Пару лет назад, когда клубу исполнилось 90 лет. Был Раньери, я, в общем, все, кто играл. Кроме Батистуты.

- Кокорин не выступал за границей, но это опытный футболист...
- Мы все время говорим про опыт, перспективу, но ему уже 29 лет. Пора начинать играть. Нужно уже что-то переосмыслить в своей футбольной жизни и сделать правильный шаг, а не ковыряться в нашей лиге и играть один матч через один. Надо ехать туда. Там все игры на пределе, на самоотдаче, там интересно. Серия А – это топ-чемпионат. Небо и земля по сравнению с нашим. Поэтому я считаю, надо двигаться туда и спокойно там играть. Но это зависит от Какорина. Как он посчитает нужным – это его дело.

- Почему итальянские клубы стали обращать внимание на наших футболистов?
- Миранчук себя хорошо зарекомендовал. Шомуродов – узбек, но он тоже хорошо выступал за «Ростов». Почему нет? Надо ехать. Это серия А, ребята. Ну, давайте будем откровенны. Туда не каждый день зовут. Тем более во Флоренцию, где вся история Италии. Народ там помешан на футболе. Дай бог, чтобы Саша там оказался.

- Какие советы могли бы дать Александру?
- Первый, чтобы он туда поехал. Второй – работать и общаться без переводчика. И третий – забивать. Он ведь нападающий. Будет забивать мячи – все будет хорошо.

- За какое время вы освоили итальянский язык? Он считается трудным в изучении.
- Никакой он не трудный. Для меня английский был сложнее. Через полгода я уже давал интервью на итальянском. Правда, на ломанном, но зато без переводчика (смеется). В Манчестере у меня была проблема, что я общался через переводчика. Так получилось, что он помогал и мне, и Кантона. Но в быту нужно больше общаться с ребятами напрямую.

- У вас в «Фиорентине» остались знакомые?
- Да, есть итальянцы. Иногда общаемся. Так что, если надо будет помочь - поможем, чтобы Саша побыстрее адаптировался.

- Сумму трансфера оценивают около 5 млн евро. Это адекватные деньги?
- В данный момент да, если учитывать пандемию. Понятно, что он будет получать меньше, чем в «Спартаке». Там надо платить налоги пятьдесят процентов. Все зависит от того, что Кококрин хочет. Если он хочет и дальше сидеть в болоте и буксовать – пусть остается. Если хочет доказать себе, что он не тот Кокорин, который сидел в тюрьме, что-то натворил, а что он футболист, тогда пусть едет.

- В футболе все решают деньги. Верите, что он пойдет на понижение в финансовом плане?
- Думаю, денег у него достаточно. Ему надо сделать так, чтобы о нем говорили как о футболисте, а не как о дебошире.

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