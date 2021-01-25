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Динияр Билялетдинов: Лэмпард не был готов к работе в «Челси»
25 января 17:00
автор: Юлия Григорьевская

Динияр Билялетдинов: Лэмпард не был готов к работе в «Челси»

Бывший полузащитник «Эвертона» поделился с «Советским спортом» мнением по поводу увольнения из «Челси» главного тренера Фрэнка Лэмпанда.

- Как восприняли увольнение Лэмпарда из «Челси»?
- Первый, кто страдает от плохого результата – это тренер. В последнее время «Челси» в чемпионате выглядит неубедительно. У клуба была длинная неудачная серия, поэтому решение уволить тренера логичное. Оно напрашивалось. К тому же покупки, которые были совершены, не дали результата, и надо было что-то менять.

- Так футболистам надо время, чтобы сыграться.
- К сожалению, в футболе такая ситуация, что время особо никто не дает, потому что вложены большие деньги и отдача нужна сразу. Даже мэтры тренерского цеха не получают много времени на раскачку.

- Но вчера под руководством Лэмпарда «Челси» победил в Кубке Англии «Лутон Таун» и пробился в 1/8 финал... Нелогично.
- Не думаю, что там разделяют кубок и чемпионат. Наверное, пришли к такому мнению, что надо что-то менять.

- Что именно не получилось у Лэмпарда?
- Было недостаточно креативности. Команда играет в простой футбол.

- Лэмпард ведь неопытный тренер, которому дали поработать в клубе, где он был легендой. Вы приветствуете такие назначения?
- Человеку дали шанс поработать. Он тоже должен понимать куда шел, и какие задачи стоят перед клубом. Это и есть тренерский опыт. Бывают удачные и неудачные периоды. Надеюсь, в следующей команде он сделает какие-то коррективы в своей работе. Наверное, он был просто не готов к работе в «Челси», о чем свидетельствует результат. Как сложится дальше - будет видно. Команды уровня «Челси» всегда претендуют на определенные вещи. Сходу туда попасть и дать результат удается единицам. У Лэмпарда это не получилось, но, может, следующий наставник будет более успешен в этом плане. А Лэмпарду можно пожелать удачи на тренерском поприще.

- Пишут, что на его место могут прийти Томас Тухель или Массимилиано Аллегри.
- Если взять Тухеля, Англия - другая лига по сравнению с той, где он работал. Аллегри тоже не работал в АПЛ. Надо как можно быстрее въехать в специфику, потому что лига тяжелая. Любой клуб огрызается, даже который борется за выживание. Чемпионат сложный, длинный, плюс накладываются кубковые матчи, еврокубки. Задача непростая. Если придет опытный тренер, думаю, он сможет вырулить ситуацию.

- Новый тренер будет менять игровой стиль «Челси», как думаете?
- Все будет зависеть от того, выделят ли деньги на трансферы. У каждого тренера свое видение. Понятно, что «Челси» априори должен играть в атакующий футбол. Не думаю, что следующий наставник будет кардинально менять стиль. Все равно какой-то почерк клуба надо сохранять. Эта команда всегда умела атаковать, забивать. Дай бог, чтобы так и осталось, потому что очень много команд сейчас идут от простого – в оборону ставят много игроков, действуют на контратаках. Но это не стиль «Челси».

источник: «Советский спорт»
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