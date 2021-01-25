Динияр Билялетдинов: Лэмпард не был готов к работе в «Челси»

- Как восприняли увольнение Лэмпарда из «Челси»?

- Первый, кто страдает от плохого результата – это тренер. В последнее время «Челси» в чемпионате выглядит неубедительно. У клуба была длинная неудачная серия, поэтому решение уволить тренера логичное. Оно напрашивалось. К тому же покупки, которые были совершены, не дали результата, и надо было что-то менять.

- Так футболистам надо время, чтобы сыграться.

- К сожалению, в футболе такая ситуация, что время особо никто не дает, потому что вложены большие деньги и отдача нужна сразу. Даже мэтры тренерского цеха не получают много времени на раскачку.

- Но вчера под руководством Лэмпарда «Челси» победил в Кубке Англии «Лутон Таун» и пробился в 1/8 финал... Нелогично.

- Не думаю, что там разделяют кубок и чемпионат. Наверное, пришли к такому мнению, что надо что-то менять.

- Что именно не получилось у Лэмпарда?

- Было недостаточно креативности. Команда играет в простой футбол.

- Лэмпард ведь неопытный тренер, которому дали поработать в клубе, где он был легендой. Вы приветствуете такие назначения?

- Человеку дали шанс поработать. Он тоже должен понимать куда шел, и какие задачи стоят перед клубом. Это и есть тренерский опыт. Бывают удачные и неудачные периоды. Надеюсь, в следующей команде он сделает какие-то коррективы в своей работе. Наверное, он был просто не готов к работе в «Челси», о чем свидетельствует результат. Как сложится дальше - будет видно. Команды уровня «Челси» всегда претендуют на определенные вещи. Сходу туда попасть и дать результат удается единицам. У Лэмпарда это не получилось, но, может, следующий наставник будет более успешен в этом плане. А Лэмпарду можно пожелать удачи на тренерском поприще.