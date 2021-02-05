Против «Интера» в серии А дебютировали Шалимов, Нигматуллин и Миранчук. Чью судьбу повторит Кокорин?

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат 15:30 Сибирь 0 Барыс 0 П1 2.75 Х 4.1 П2 2.25
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Автомобилист 0 Нефтехимик 0 П1 1.41 Х 5.5 П2 6.1
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Трактор 0 Амур 0 П1 1.65 Х 4.6 П2 4.4
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Металлург Мг 0 Ак Барс 0 П1 2.7 Х 4.2 П2 2.24
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Куньлунь Ред Стар 0 Йокерит 0 П1 5.1 Х 5.2 П2 1.51
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Торпедо 0 Динамо М 0 П1 2.7 Х 4.3 П2 2.22
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Витязь 0 Динамо Мн 0 П1 2.02 Х 4.4 П2 3
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Северсталь 0 Спартак 0 П1 2.3 Х 4.2 П2 2.65
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 ХК Сочи 0 ЦСКА 0 П1 8 Х 5.9 П2 1.32
Германия - Бундеслига 21:00 Гамбург Тауэрс 0 Меди Байройт 0
Германия - Бундеслига 22:00 Герта 0 Бавария 0 П1 9 Х 6.4 П2 1.32
Италия - Серия А 22:45 Фиорентина 0 Интер М 0 П1 6.5 Х 4.2 П2 1.58
Испания - Примера 23:00 Алавес 0 Вальядолид 0 П1 2.6 Х 3.1 П2 3.1
Англия - Чемпионшип 23:15 Суонси Сити 0 Норвич Сити 0 П1 2.9 Х 3.1 П2 2.7
Бразилия - Серия А 02:00 Ботафого 0 Спорт Ресифи 0 П1 2.6 Х 3.3 П2 2.75
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Индиана Пэйсерс 0 Нью-Орлеан Пеликанс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Филадельфия Флайерз 0 Бостон Брюинз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Флорида Пантерз 0 Нэшвилл Предаторз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Орландо Мэджик 0 Чикаго Буллз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг 0 Детройт Ред Уингз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Кливленд Кавальерс 0 Милуоки Бакс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Бруклин Нетс 0 Торонто Рэпторс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Шарлотт Хорнетс 0 Юта Джаз 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Майами Хит 0 Вашингтон Уизардс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Оклахома-Сити Тандер 0 Миннесота Тимбервулвз 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Детройт Пистонс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Вегас Голден Найтс 0 Лос-Анджелес Кингз 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Клипперс 0 Бостон Селтикс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Анахайм Дакс 0 Сан-Хосе Шаркс 0
Англия - Премьер-лига 15:30 Астон Вилла 0 Арсенал 0
Против «Интера» в серии А дебютировали Шалимов, Нигматуллин и Миранчук. Чью судьбу повторит Кокорин?
05 февраля 13:39
автор: Иван Сергеев

Против «Интера» в серии А дебютировали Шалимов, Нигматуллин и Миранчук. Чью судьбу повторит Кокорин?

5 февраля может состояться дебют Александра Кокорина за «Фиорентину». «Советский спорт» вспоминает первые матчи 10 россиян, которые открывали для себя итальянскую серию А до экс-спартаковца.

Самым первым дебютантом итальянского чемпионата стал другой экс-спартаковец - ныне безработный тренер Игорь Шалимов. Он перешел из «Спартака» в «Фоджу» еще во времена СССР. А его дебютный матч за новую команду состоялся 1 сентября 1991 года. В первом туре «Фоджа» играла в гостях с «Интером». Зденек Земан выпустил Шалимова в стартовом составе в линию полузащиты. За спиной у нашего «полпреда», кстати, расположился другой будущий тренер РПЛ Дан Петреску...

Матч закончился со счетом 1:1. Причем «Фоджа» вела с 52-й по 61-ю минуту. Шалимов результативными действиями не отметился, но получил хорошую прессу. И в дальнейшем только прибавлял. Открыв лицевой счет в 8-м туре (гол в ворота «Ромы»), в итоге он забил 9 мячей. В 1992 году Шалимова забрал к себе за баснословные по тем временам 7 млн евро... «Интер». Где положили глаз на универсального полузащитника как раз в том самом дебютном матче в сентябре 1991-го.

Чем не пример для Кокорина? Ведь сегодня он может дебютировать в серии А именно матчем против «Интера»...

Вторым итальянский чемпионат для себя открыл Игорь Колыванов. Он дебютировал за «Фоджу» в декабре 1991 года, выйдя на замену на 75-й минуте матча 12-го тура против «Вероны» (0:1). Бывшему динамовцу было проще, ведь рядом уже находился Шалимов, с которым у них получалось совсем неплохо. В итоге Колыванов сделал самую впечатляющую карьеру в серии А среди россиян. Лучшие годы он провел в «Болонье» (34 гола в 111 матчах).

В октябре 1992-го в «Дженоа» заглянул наш дебютант № 3 Игорь Добровольский. Один из самых одаренных игроков в истории отечественого футбола забил уже на 16-й минуте своего пребывания в серии А - в ворота «Пескары» (4:3). Однако этот гол так и остался единственныи для Добровольского на итальянской земле. Концовку того сезона он провел уже в «Марселе», став формально победителем Лиги чемпионов (за французов Игорь почти не играл). И его дальнейшая карьера зарубежом (Испания, Германия) по-настоящему так и не сложилась.

Следующего российского дебюта пришлось ждать почти три года. В декабре 1994-го за «Реджану» впервые сыграл Игорь Симутенков. Как и Колыванов с Добровольским, он перебрался в Италию из «Динамо». И в дебютном матче ему тоже, как и Добровольскому, удалось забить. На 37-й минуте наш нападающий поразил ворота «Кремонезе». «Реджана» победила 2:0. Всего Симутенков отличился в том сезоне 5 раз. Однако то не уберегло «Реджану» от вылета в серию В. Из которой Симутенков вернулся в элиту, чтобы вылететь снова и перейти в 1998-м в «Болонью», объединившись там на год с Колывановым.

В феврале 1997 года в серии А стартовали Омари Тетрадзе (перешел из «Алании» в «Рому») и Андрей Канчельскис (из «Эвертона» в «Фиорентину»). Оба имели звездный статус. Поэтому Тетрадзе сразу оказался на правом фланге оброны в матче с «Виченцей». А Канчельскис - справа в полузащите в игре с «Вероной» (1:2). Однако тому и другому помешали травмы. Защитник сборной России в итоге провел за два римских сезона всего 15 матчей. А у экс-звезды «МЮ» набралось 26 (с двумя голами) - за полтора. Летом 1998-го Канчельскис вернулся в Британию, где с успехом защищал цвета шотландского «Рейнджерс».

За ним итальянскую эстафету подхватил Дмитрий Аленичев, которого уже упоминавшийся Зденек Земан позвал из «Спартака» в «Рому». Такого же фурора, как в рядах красно-белых, российский хавбек не произвел. Начал с победного матча против «Салернитаны» в стартовом составе (3:1) В пятом для себя матче забил «Фиорентине» (этот гол остался у Аленичева единственным в сезоне). И постепенно сник, уйдя спустя два года за игровым временем в «Перуджу». А затем - в «Порту», где под руководством молодого Жозе Моуринью выиграл финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, забив в этих играх по голу.

Самым кроткосрочным получилось пребывание в серии А у Руслана Нигматуллина. Лидер «Локо» попал не к своему тренеру в «Верону», и в итоге дебютный матч (в феврале 2002-го, поражение 0:3 от «Интера» с дублем Кристиана Вьери) оказался для него последним в итальянской элите. Впоследствии за «Салернитану» он играл уже в серии В.

А в мае 2004-го за «Ювентус» дебютировал Виктор Будянский. Он вышел на замену на 75-й минуте матча против «Перуджи», в котором туринцы потерпели сенсационное поражение 0:1. После «Юве» Будянский поиграл в серии А за «Реджину», «Асколи», «Удинезе» и «Лечче». Общий итог: 3 гола в 40 матча.

У следующего, десятого и последнего на данный момент, нашего итальянского дебютанта Алексея Миранчука уже 4 в 15 матчах за «Аталанту» в сезоне-2020/21. И в серии А экс-лидер «Локо» забил уже спустя 20 минут после выхода на замену. Разумеется, в ворота «Интера» (1:1). Еще один пример для Кокорина, который, напомним, успел получить рабочую визу и включен в заявку на сегодняшний матч с миланцами.

До него против «Интера» в серии А дебютировали Шалимов, Нигматуллин и Миранчук. А в стартовых для себя матчах чемпионата забивали Добровольский, Симутенков и Миранчук. Так почему бы не попробовать сделать то же самое? Не важно, выйдет ли Кокорин в стартовом составе или на замену.

Начало игры во Флоренции - в 22:45 мск.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Алина Загитова на съемках "Вечернего Урганта" получила крутой подарокЗагитова и Медведева приняли участие в съемках шоу "Вечерний Ургант"Валерий Польховский о сборной на ЧМ: "На данный момент это сильнейший состав"«Фиорентина» показала гол Кокорина с передачи Рибери«Самая потрясающая девушка в мире»: Кабаева взорвала сеть снимкомТренер США резко отреагировал на дисквалификацию Большунова
И снова Загитова против Медведевой. В «Мегаспорте» стартует мегатурнир
Кубок Первого канала теперь будет не только в хоккее – в соревнованиях фигуристов ( 5 - 7 февраля) организаторы анонсировали массу интересного и необычного. Рассказываем.
Каррера и Паршивлюк — из «змеиного логова», трансфер Кокорина — под подозрением. На грани фола#5
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск пятый.
Красное и черное. Как Загитова и Медведева схлестнулись «на щенках» в гостях у Урганта
Алина Загитова и Евгения Медведева перед Кубком Первого канала стали гостьями "Вечернего Урганта".
Яна Хохлова: Загитовой и Медведевой предстоит необычная миссия на Кубке Первого канала
Чемпионка Европы в танцах на льду 2009 года в интервью «Плеймейкеру» поделилась мнением о предстоящем командном турнире фигуристов «Кубок Первого канала», а также высказала свое отношение к проведению чемпионата мира по фигурному катанию без зрителей.
Куда пропал Промес? «Спартак» боится, что голландец может повторить судьбу Кокорина
На спартаковский сбор в ОАЭ Квинси Промес, которого многие уже записали в зимние приобретения красно-белых, судя по всему, не приедет.
Не Кокориным единым: Европа наторговала зимой на 320 млн евро. Итоги трансферного окна
"Плеймейкер" изучил движение денежных средств внутри и между пятью ведущими футбольными лигами во время закрывшегося на этой неделе трансферного окна.
Василевский и Сергачев сломали «Красные крылья», Хедман забил гол-шедевр (видео)
Российские легионеры клуба-чемпиона НХЛ "Тампа-Бэй" Андрей Василевский и Михаил Сергачев поучаствовали в блицкриге и разгроме (5:1) "Детройта".
Ветераны пошли вразнос. Следом за Ковальчуком судей оскорбил Зарипов
Что-то разгорячились под занавес регулярного чемпионата КХЛ наши прославленные ветераны.
О чем говорит и молчит Тедеско. Выводы из двух интервью тренера «Спартака»
С Доменико Тедеско за последние две недели обстоятельно побеседовали «Спорт-Экспресс» и Sports.ru. Эти интервью дали немалую пищу для размышлений.
Абрамович под ударом из-за Навального. Британский парламент готовит санкции против «Челси»
24 депутата подписали обращение к министру иностранных дел Великобритании по поводу двух клубов АПЛ - "Челси" и "Эвертона".
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Главное правило поведения спортсменов во время Игр в Японии - никакого секса!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика