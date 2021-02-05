Против «Интера» в серии А дебютировали Шалимов, Нигматуллин и Миранчук. Чью судьбу повторит Кокорин?

В октябре 1992-го в «Дженоа» заглянул наш дебютант № 3 Игорь Добровольский . Один из самых одаренных игроков в истории отечественого футбола забил уже на 16-й минуте своего пребывания в серии А - в ворота «Пескары» (4:3). Однако этот гол так и остался единственныи для Добровольского на итальянской земле. Концовку того сезона он провел уже в «Марселе», став формально победителем Лиги чемпионов (за французов Игорь почти не играл). И его дальнейшая карьера зарубежом (Испания, Германия) по-настоящему так и не сложилась.

Вторым итальянский чемпионат для себя открыл Игорь Колыванов . Он дебютировал за «Фоджу» в декабре 1991 года, выйдя на замену на 75-й минуте матча 12-го тура против «Вероны» (0:1). Бывшему динамовцу было проще, ведь рядом уже находился Шалимов, с которым у них получалось совсем неплохо. В итоге Колыванов сделал самую впечатляющую карьеру в серии А среди россиян. Лучшие годы он провел в «Болонье» (34 гола в 111 матчах).

Чем не пример для Кокорина? Ведь сегодня он может дебютировать в серии А именно матчем против «Интера»...

Матч закончился со счетом 1:1. Причем «Фоджа» вела с 52-й по 61-ю минуту. Шалимов результативными действиями не отметился, но получил хорошую прессу. И в дальнейшем только прибавлял. Открыв лицевой счет в 8-м туре (гол в ворота «Ромы»), в итоге он забил 9 мячей. В 1992 году Шалимова забрал к себе за баснословные по тем временам 7 млн евро... «Интер». Где положили глаз на универсального полузащитника как раз в том самом дебютном матче в сентябре 1991-го.

Самым первым дебютантом итальянского чемпионата стал другой экс-спартаковец - ныне безработный тренер Игорь Шалимов . Он перешел из «Спартака» в «Фоджу» еще во времена СССР. А его дебютный матч за новую команду состоялся 1 сентября 1991 года. В первом туре «Фоджа» играла в гостях с «Интером». Зденек Земан выпустил Шалимова в стартовом составе в линию полузащиты. За спиной у нашего «полпреда», кстати, расположился другой будущий тренер РПЛ Дан Петреску ...

Следующего российского дебюта пришлось ждать почти три года. В декабре 1994-го за «Реджану» впервые сыграл Игорь Симутенков. Как и Колыванов с Добровольским, он перебрался в Италию из «Динамо». И в дебютном матче ему тоже, как и Добровольскому, удалось забить. На 37-й минуте наш нападающий поразил ворота «Кремонезе». «Реджана» победила 2:0. Всего Симутенков отличился в том сезоне 5 раз. Однако то не уберегло «Реджану» от вылета в серию В. Из которой Симутенков вернулся в элиту, чтобы вылететь снова и перейти в 1998-м в «Болонью», объединившись там на год с Колывановым.

В феврале 1997 года в серии А стартовали Омари Тетрадзе (перешел из «Алании» в «Рому») и Андрей Канчельскис (из «Эвертона» в «Фиорентину»). Оба имели звездный статус. Поэтому Тетрадзе сразу оказался на правом фланге оброны в матче с «Виченцей». А Канчельскис - справа в полузащите в игре с «Вероной» (1:2). Однако тому и другому помешали травмы. Защитник сборной России в итоге провел за два римских сезона всего 15 матчей. А у экс-звезды «МЮ» набралось 26 (с двумя голами) - за полтора. Летом 1998-го Канчельскис вернулся в Британию, где с успехом защищал цвета шотландского «Рейнджерс».

За ним итальянскую эстафету подхватил Дмитрий Аленичев, которого уже упоминавшийся Зденек Земан позвал из «Спартака» в «Рому». Такого же фурора, как в рядах красно-белых, российский хавбек не произвел. Начал с победного матча против «Салернитаны» в стартовом составе (3:1) В пятом для себя матче забил «Фиорентине» (этот гол остался у Аленичева единственным в сезоне). И постепенно сник, уйдя спустя два года за игровым временем в «Перуджу». А затем - в «Порту», где под руководством молодого Жозе Моуринью выиграл финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, забив в этих играх по голу.

Самым кроткосрочным получилось пребывание в серии А у Руслана Нигматуллина. Лидер «Локо» попал не к своему тренеру в «Верону», и в итоге дебютный матч (в феврале 2002-го, поражение 0:3 от «Интера» с дублем Кристиана Вьери) оказался для него последним в итальянской элите. Впоследствии за «Салернитану» он играл уже в серии В.

А в мае 2004-го за «Ювентус» дебютировал Виктор Будянский. Он вышел на замену на 75-й минуте матча против «Перуджи», в котором туринцы потерпели сенсационное поражение 0:1. После «Юве» Будянский поиграл в серии А за «Реджину», «Асколи», «Удинезе» и «Лечче». Общий итог: 3 гола в 40 матча.

У следующего, десятого и последнего на данный момент, нашего итальянского дебютанта Алексея Миранчука уже 4 в 15 матчах за «Аталанту» в сезоне-2020/21. И в серии А экс-лидер «Локо» забил уже спустя 20 минут после выхода на замену. Разумеется, в ворота «Интера» (1:1). Еще один пример для Кокорина, который, напомним, успел получить рабочую визу и включен в заявку на сегодняшний матч с миланцами.

До него против «Интера» в серии А дебютировали Шалимов, Нигматуллин и Миранчук. А в стартовых для себя матчах чемпионата забивали Добровольский, Симутенков и Миранчук. Так почему бы не попробовать сделать то же самое? Не важно, выйдет ли Кокорин в стартовом составе или на замену.

Начало игры во Флоренции - в 22:45 мск.