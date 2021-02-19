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Танцы с бубнами. «Тамбов» уговорил игроков потерпеть, а лига дала клубу денег
19 февраля 19:04
автор: Дмитрий Кузнецов

Танцы с бубнами. «Тамбов» уговорил игроков потерпеть, а лига дала клубу денег

Комиссия РФС разрешила клубу заявлять на сезон новых футболистов

«Тамбову» не дают помереть спокойно. Провожать в последний путь замотавшую всех вокруг команду будет весь наш футбольный мир, созерцая выступления «бомжей» еще в 11 турах. В пятницу очередное заседание комиссии РФС по лицензированию постановило, что тамбовский клуб продолжит играть в чемпионате России и примет участие в матче 1/8 финала Кубка страны с «Локомотивом» 21 февраля.

Любопытно было за несколько часов до этого читать новости о том, что железнодорожники на своем официальном сайте убрали из расписания кубковую встречу с «Тамбовом». Недоступной на сайте стала покупка билетов на этот матч. Однако вскоре появилась информация из РФС, которая гласила: «Завершилось заседание комиссии по лицензированию. ФК «Тамбов» получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность. ФК «Тамбов» продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях. РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований ФК «Тамбов» при участии в соревнованиях».

Условия для временного снятия запрета означают, что футболисты, подавшие исковые заявления в палату РФС по разрешению споров в связи с невыполнением клубом контрактных обязательств, пока согласились их забрать. А дальше они посмотрят, заплатят ли им обещанное или снова кинут. И тогда никто не мешает подать заявы обратно. Но к тому моменту в состав уже включат новичков, так как заявка будет разблокирована.

Сама по себе формулировка о временности меры наводит на грустные мысли. Наверное, есть и такой пункт регламента, который позволяет сделать вид, что долгов нет. Хотя на самом деле все знают, что их целая куча на полмиллиарда. Ну да чему удивляться, не отозвали же у «Тамбова» лицензию при невыполнении летних решений бюро исполкома по домашнему стадиону, который так и не появился к требуемой дате 31 декабря 2020 года. А именно это и должны были сделать. Видимо, медом намазан этот живучий футбольный организм. Ничем другим невозможно объяснить все эти танцы с бубнами вокруг никому не нужного коллектива.

Одним изменением регламента меньше, одним больше – российский футбол видел и не такие закорючки. В том же июньском вердикте бюро, кажется, еще был прописан нехилый штраф в один миллион рублей за каждый матч вне домашнего стадиона после оговоренной даты. Про это уже и вспоминать нечего. Профессиональная лига в деле «Тамбова» показала себя структурой, живущей по понятиям, а не по букве закона. С этим мы уже сталкивались неоднократно летом, когда РПЛ штамповала в одних и тех же случаях с эпидемиями в клубах разные решения. Кого-то допускала до игр молодежным составом, кому-то лепила технические поражения.

По сути, клуб, лига и союз в этой ситуации просто нагнули отчаявшихся игроков. Поставив их перед нелегким выбором: либо идите нам навстречу, чтобы мы могли сохранить свои чиновничьи лица в более или менее приглядном виде, либо вообще рискуете не получить ничего. По-хорошему, надо было послать всю эту честную компанию к лешему. Но у всех футболистов семьи, свои проблемы и прочие обстоятельства, которые в наше время мешают быть мужикам настоящими мужиками.

Вот только не совсем понятно: неужели сохранение количественного состава лиги по ходу сезона настолько важнее имиджа РПЛ и всего нашего футбола? Потому как измарал его никудышный клуб с непоследовательными в принятии решений функционерами дальше некуда. И продолжат это делать как минимум до мая. Теперь будем лицезреть увлекательные поединки, в которых честь «Тамбова», РПЛ и лично ее главы Сергея Прядкина будет отстаивать непонятная бригада шабашников из арендованных игроков, молодежи и футболистов уровня ПФЛ.

Если кто вдруг готов поверить в важность сохранения для лиги спортивного принципа, в чем нас здесь уверяют, то ставка на победу живого мертвеца в игре с «Локо» один к тридцати. Где-то и к 45-ти. Но тут главное, видимо, не победа – а участие. Допилить бюджет – дело ответственное и крайне непростое.

Потом те же самые люди будут заводить новые ни к чему не приводящие разговоры о том, как же важно повысить в нашем чемпионате количество топ-матчей. Потому как без этого успехов на международной арене не видать. Ну да «Тамбов» им всем в помощь.

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