Ни к счастью не готовы, ни к величью. Отар - об игре «Зенита» и «Спартака» в матчах за Кубок

Про Рамиреса есть реплика в «Ходячих мертвецах», любимом сериале Галицкого: «То, что ты сказал, не делает тебя грешником. Но делает жутким козлом».

Про Рамиреса, чье тявканье меня занимает не больше, чем госсекретаря США жалкая судьба «Тамбова» (корпулентный вид директора которой как раз указывает на довольство жизнью), - до того момента, пока он не сказанул благоглупость про МОЮ команду.

Не говори «гоп!», стоеросовый придурок, докуда не покажешь себя во всей красе. Но Рамирес даже не играл, смотрел, как загребские гверильясы когтят его команду, которой до ЦСКА - как Хинкелю до Гвардиолы.

Но до них, команды и тренера беспросветно беспомощных, я уже пребывал в ошеломлении - после слов Рамиреса о ЦСКА.

Ошеломительно бездарен «Зенит», первая же игра «Спартака» доказала в 510-й раз, что Тедеско - пустоцвет, басран и брандахлыст, ни к счастью не готовый, ни к величию.

Про «Зенит» и «Спартак» ехидно оговорюсь: на случай потенциального иска это мое частное мнение, а не констатация факта.

Чем именно занимались на сборах и те, и другие?

Я так понимаю, всяк работающий в «ГАЗПРОМЕ» полагает себя существом сверхъестественным, чего уж говорить о чучхе этой организации, но интересно же, что именно думает человек, глядя на ЭТО?

Произносит же он когда-нибудь слова «стыд», «позор»?

Если Миллер и вправду образованный человек, а человек необразованный не обратился бы к Спаллетти в стихах, он должен знать, что у каждого есть свой онтологический статус.

Каков онтологический статус Ловрена или любого его игрока, если судить по вчерашней катастрофе?

Именно такой: неумеха-катастрофист.

Я не верил своим глазам: в стране, где всерьез обсуждается идея продовольственной помощи нищим, самая богатая команда, находящаяся на государственном коште (обеспечении), играет с тусклыми глазами и темпераментом вываренной трески.

Повторяю: каждый игрок при этом в состоянии выплатить внешний долг Греции.

Дзюбу я люблю, но истина грузинская дороже.

С итальянским немцем тоже все понятно - особенно после того, как я узнал, что в Германии будущие тренеры в обязательном порядке посещают семинары по риторике, репетируют, имитируя, пресс-конференции, учатся ладить с соцсетями.

Небо, сколько же он болтает!

Он болтает даже больше, чем болтал я в «Секрете на миллион», а ведь съемки длились семь часов, но, извините, я там великолепен, а этот болтает, а потом его команда выходит на поле и позорится, а этому хоть бы хны, ходячему гимну антимаскулинности.

Фаршмак самой высокой низкой пробы. Жизнь прошла, ну хоть что-то покажи из того, о чем ты с таким диким самоупоением турусы разводишь.

Столько болтовни из лагерей обеих команд, а в итоге выяснилось, что и те, и другие слонов слоняли.

В общем, для Миллера, Федуна и Рамиреса у меня есть новость: ЦСКА - чемпион.