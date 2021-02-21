Ни к счастью не готовы, ни к величью. Отар - об игре «Зенита» и «Спартака» в матчах за Кубок

Ошеломительно бездарен «Зенит», первая же игра «Спартака» доказала в 510-й раз, что Тедеско - пустоцвет, басран и брандахлыст, ни к счастью не готовый, ни к величию.
Но до них, команды и тренера беспросветно беспомощных, я уже пребывал в ошеломлении - после слов Рамиреса о ЦСКА.
Не говори «гоп!», стоеросовый придурок, докуда не покажешь себя во всей красе. Но Рамирес даже не играл, смотрел, как загребские гверильясы когтят его команду, которой до ЦСКА - как Хинкелю до Гвардиолы.
Про Рамиреса, чье тявканье меня занимает не больше, чем госсекретаря США жалкая судьба «Тамбова» (корпулентный вид директора которой как раз указывает на довольство жизнью), - до того момента, пока он не сказанул благоглупость про МОЮ команду.
Про Рамиреса есть реплика в «Ходячих мертвецах», любимом сериале Галицкого: «То, что ты сказал, не делает тебя грешником. Но делает жутким козлом».
Про «Зенит» и «Спартак» ехидно оговорюсь: на случай потенциального иска это мое частное мнение, а не констатация факта.
Чем именно занимались на сборах и те, и другие?
Я так понимаю, всяк работающий в «ГАЗПРОМЕ» полагает себя существом сверхъестественным, чего уж говорить о чучхе этой организации, но интересно же, что именно думает человек, глядя на ЭТО?
Произносит же он когда-нибудь слова «стыд», «позор»?
Если Миллер и вправду образованный человек, а человек необразованный не обратился бы к Спаллетти в стихах, он должен знать, что у каждого есть свой онтологический статус.
Каков онтологический статус Ловрена или любого его игрока, если судить по вчерашней катастрофе?
Именно такой: неумеха-катастрофист.
Я не верил своим глазам: в стране, где всерьез обсуждается идея продовольственной помощи нищим, самая богатая команда, находящаяся на государственном коште (обеспечении), играет с тусклыми глазами и темпераментом вываренной трески.
Повторяю: каждый игрок при этом в состоянии выплатить внешний долг Греции.
Дзюбу я люблю, но истина грузинская дороже.
С итальянским немцем тоже все понятно - особенно после того, как я узнал, что в Германии будущие тренеры в обязательном порядке посещают семинары по риторике, репетируют, имитируя, пресс-конференции, учатся ладить с соцсетями.
Небо, сколько же он болтает!
Он болтает даже больше, чем болтал я в «Секрете на миллион», а ведь съемки длились семь часов, но, извините, я там великолепен, а этот болтает, а потом его команда выходит на поле и позорится, а этому хоть бы хны, ходячему гимну антимаскулинности.
Фаршмак самой высокой низкой пробы. Жизнь прошла, ну хоть что-то покажи из того, о чем ты с таким диким самоупоением турусы разводишь.
Столько болтовни из лагерей обеих команд, а в итоге выяснилось, что и те, и другие слонов слоняли.
В общем, для Миллера, Федуна и Рамиреса у меня есть новость: ЦСКА - чемпион.