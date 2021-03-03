«Локомотив» едет в Сочи, Парфенов ждет в гости Гончаренко, а Комбаров – «Динамо»

Этим матчем для «Сочи» начнется тяжелая концовка сезона, так как вслед за «Локо» им принимать «Зенит» и «Краснодар», после чего будут выезды в Уфу и Краснодар. График довольно-таки напряженный.

Пожалуй, ближе к этому статусу подопечные Владимира Федотова, поскольку будут принимать соперника в своем «Колизее», как выразился бы тренер Дмитрий Бородин. В октябре как раз на стадионе «Фишт» они одержали победу в очной встрече со счетом 2:1. Она наверняка запомнилась экс-защитнику «Локомотива» Тимофею Маргасову, записавшему на свой счет результативную передачу.

Самая интересная пара на данной стадии розыгрыша. Обе команды набрали отличный ход, одержав по весне по одной значимой победе над сильными соперниками – сочинцы в 1/8 финала одолели в гостях «Краснодар» (2:1), а железнодорожники в РПЛ победили ЦСКА (2:0), так что фаворита определить будет сложно.

«АРСЕНАЛ» - ЦСКА

Статистика встреч: 3-0-8, 8:26

В Туле полуфиналист Кубка России-2018/19 примет семикратного победителя турнира, последний успех которого датирован 2013 годом. Здесь армейцы будут очевидными фаворитами, однако не стоит забывать, что «пушкари» уже выбили из турнира предыдущего победителя «Зенит» (2:1), а в трех последних домашних играх дважды победили команду Виктора Гончаренко.

Кроме того, главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов является специалистом по кубку – в 2018 году он выиграл турнир с «Тосно», спустя год дошел до финала, где с минимальным счетом уступил только «Локомотиву», а в прошлом розыгрыше дотянулся до полуфинала, где проиграл «Химкам» (1:3).

«АХМАТ» - «УФА»

Статистика встреч: 9-1-4, 21:12

Уфимцы стали последним участником четвертьфинальной стадии, разгромив на своем поле «Урал» (3:0) за несколько часов до начала церемонии жеребьевки. Грозненцам пришлось труднее – им в 1/8 финала достался выезд в Ростов, где они одержали минимальную победу благодаря голу Бернарда Бериши с пенальти.

Исторически башкирцы являются для «Ахмата» удобным соперником (9 побед против четырех поражений), однако стоит учитывать, что три из четырех последних встреч завершились победами приезжей команды (две победы «Ахмата» и одна – «Уфы»). Зато в октябре минувшего года на стадионе «Ахмат Арена» хозяевам удалось одержать убедительную победу со счетом 3:1.

Наверняка возвращение в Грозный станет приятным подарком для наставника «Уфы» Рашида Рахимова. «Ахмат» является главным клубом в его тренерской карьере – в сумме он отработал здесь 4,5 годаи 151 матч.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ДИНАМО»

Статистика встреч: 18-13-22, 51:64

Единственный представитель ФНЛ примет на своем поле победителей московского «Спартака». Динамовцы не добирались до полуфинала Кубка с 2012 года, когда остановились в шаге от трофея – в решающем матче в Екатеринбурге проиграли с минимальным счетом «Рубину» (0:1). В той встрече ворота бело-голубых защищал никто иной, как нынешний капитан Антон Шунин.

Отметим также, что цвета самарского клуба защищают экс-динамовцы Евгений Фролов и Дмитрий Комбаров, а для Сандро Шварца кубок может стать первым трофеем, завоеванным на российской земле.