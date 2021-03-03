«Локомотив» едет в Сочи, Парфенов ждет в гости Гончаренко, а Комбаров – «Динамо»

«СОЧИ» - «ЛОКОМОТИВ»
Статистика встреч: 1-1-1, 2:2
Самая интересная пара на данной стадии розыгрыша. Обе команды набрали отличный ход, одержав по весне по одной значимой победе над сильными соперниками – сочинцы в 1/8 финала одолели в гостях «Краснодар» (2:1), а железнодорожники в РПЛ победили ЦСКА (2:0), так что фаворита определить будет сложно.
Пожалуй, ближе к этому статусу подопечные Владимира Федотова, поскольку будут принимать соперника в своем «Колизее», как выразился бы тренер Дмитрий Бородин. В октябре как раз на стадионе «Фишт» они одержали победу в очной встрече со счетом 2:1. Она наверняка запомнилась экс-защитнику «Локомотива» Тимофею Маргасову, записавшему на свой счет результативную передачу.
Этим матчем для «Сочи» начнется тяжелая концовка сезона, так как вслед за «Локо» им принимать «Зенит» и «Краснодар», после чего будут выезды в Уфу и Краснодар. График довольно-таки напряженный.
«АРСЕНАЛ» - ЦСКА
Статистика встреч: 3-0-8, 8:26
В Туле полуфиналист Кубка России-2018/19 примет семикратного победителя турнира, последний успех которого датирован 2013 годом. Здесь армейцы будут очевидными фаворитами, однако не стоит забывать, что «пушкари» уже выбили из турнира предыдущего победителя «Зенит» (2:1), а в трех последних домашних играх дважды победили команду Виктора Гончаренко.
Кроме того, главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов является специалистом по кубку – в 2018 году он выиграл турнир с «Тосно», спустя год дошел до финала, где с минимальным счетом уступил только «Локомотиву», а в прошлом розыгрыше дотянулся до полуфинала, где проиграл «Химкам» (1:3).
«АХМАТ» - «УФА»
Статистика встреч: 9-1-4, 21:12
Уфимцы стали последним участником четвертьфинальной стадии, разгромив на своем поле «Урал» (3:0) за несколько часов до начала церемонии жеребьевки. Грозненцам пришлось труднее – им в 1/8 финала достался выезд в Ростов, где они одержали минимальную победу благодаря голу Бернарда Бериши с пенальти.
Исторически башкирцы являются для «Ахмата» удобным соперником (9 побед против четырех поражений), однако стоит учитывать, что три из четырех последних встреч завершились победами приезжей команды (две победы «Ахмата» и одна – «Уфы»). Зато в октябре минувшего года на стадионе «Ахмат Арена» хозяевам удалось одержать убедительную победу со счетом 3:1.
Наверняка возвращение в Грозный станет приятным подарком для наставника «Уфы» Рашида Рахимова. «Ахмат» является главным клубом в его тренерской карьере – в сумме он отработал здесь 4,5 годаи 151 матч.
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - «ДИНАМО»
Статистика встреч: 18-13-22, 51:64
Единственный представитель ФНЛ примет на своем поле победителей московского «Спартака». Динамовцы не добирались до полуфинала Кубка с 2012 года, когда остановились в шаге от трофея – в решающем матче в Екатеринбурге проиграли с минимальным счетом «Рубину» (0:1). В той встрече ворота бело-голубых защищал никто иной, как нынешний капитан Антон Шунин.
Отметим также, что цвета самарского клуба защищают экс-динамовцы Евгений Фролов и Дмитрий Комбаров, а для Сандро Шварца кубок может стать первым трофеем, завоеванным на российской земле.