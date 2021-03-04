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Тер Штеген и Пике вытащили «Барселону» в финал Кубка Испании (видео)
04 марта 01:42
автор: Артем Зибрак

Тер Штеген и Пике вытащили «Барселону» в финал Кубка Испании (видео)

В ответной встрече после гостевого поражения от «Севильи» со счетом 0:2 «Барселона» спаслась на последней минуте компенсированного времени, а затем довела дело до разгрома – 3:0.

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА НА ТРОФЕЙ

Каталонцы срезались в первом полуфинальном матче в Севилье (0:2) и очень осложнили себе задачу выиграть хотя бы какой-нибудь трофей в оставшейся части сезона (надежд на Лигу чемпионов нет, да и в чемпионате отставание от «Атлетико» все еще великовато).

Оба тренера понимали, что третий, выездной, гол андалусийцев станет практически приговором, и при выборе стартового состава плясали от этого. Рональд Куман выставил троих центральных защитников, а фланги отдал на откуп Хорди Альбы и Сержиньо Деста. Хулен Лопетеги ответил мощной атакующей тройкой Сусо – Юссеф Эн-Несири – Люк де Йонг.

УСМАН, ТЫ ЛИ ЭТО?

С первых минут стало видно, что идея голландца работает лучше. Севильцы считали слабым звеном в обороне соперника Деста и большинство атак направляли в его зону, где американцу противостоял Эн-Несири, однако ничего путного извлечь не могли, тогда как хозяева благодаря бесконечным перемещениям (у них отсутствовал постоянный центрфорвард, поэтому в штрафную по очереди залетали все игроки полузащиты вплоть до Френки де Йонга и обоих латералей) запутали оборонительные порядки соперника и быстро открыли счет.

Он, правда, стал результатом не имевшегося преимущества, а индивидуального мастерства Усмана Дембеле. Можно даже сказать, вопреки системе. Потому что встречавший мяч и разгонявший атаки из глубины Лионель Месси попытался сыграть с французом в стенку, но у того ответная передача не прошла. Он все-таки сохранил владение и неожиданно из статичного положения идеально пробил в ближнюю девятку мимо всей красно-белой стены. Томаш Вацлик даже не успел среагировать.

Не работал и второй элемент плана Лопетеги – нагнетающий прессинг. У сине-гранатовых в первой стадии атаки было численное преимущество – пять защитников, Серхио Бусетс и поочередно де Йонг и Педри (он удивительно быстро вернулся в строй после травмы), так что гостям пришлось бы отправить вперед всю тройку нападения и двоих полузащитников, а это открыло бы слишком много пространства в середине поля, где разогнался бы Месси.

Если бы каталонцы смогли поддерживать темп первых минут на постоянной основе, смогли бы решить все вопросы еще до перерыва, но к середине тайма они сбавили обороты. И все равно создали несколько опасных моментов.

СМАЗАННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ОКАМПОСА, ЧУДО-СПАСЕНИЕ ПИКЕ

Большая часть второго тайма напоминала плохой российский сериал – актеры старались выдать эмоции и лучшую игру, а режиссеры искали творческие ходы, но унылый сценарий не оставлял зрителям шансов подавить зевоту. В середине тайма игру взорвал Жорди Альба, с лета из пределов штрафной бивший наверняка, но попавший в перекладину, и вскоре после этого гости заработали пенальти.

Момент стал результатом тренерских решений. Куман рискнул заменить Деста на Антуана Гризманна и перейти на четверку защитников, закрыв правый край не самым надежным Оскаром Мингесой, а Лопетеги отправил мучить молодого испанца впервые вышедшего после травмы Лукаса Окампоса. Аргентинец в редкой контратаке опередил в штрафной оппонента, прокинул мяч ему между ног и был сбит. Тут игра могла и завершиться, если бы быть пенальти пошел кто-то, находящийся в лучших кондициях, но мяч взял Окампос и пробил в руки Марку-Анде тер Штегену.

Куман смотрел на происходящее и не знал, как повлиять на игру. Если Лопетеги к 62-й минуте сделал уже четыре замены, а за 10 минут до конца отправил в поле еще Папу Гомеса, то голландец в ту же паузу сделал только вторую и третью замены, и одна из них – выход Хуниора Фирпо вместо Мингесы. Ни Рики Пуч, ни Франсишку Тринкау, ни Мартин Брайтуэйт не пользуются доверием тренера. Двое последних вышли только на 89-й минуте.

В концовке «Барса» нависла над воротами гостей, была близка к голу, когда Окампос бросился на мяч после удара Месси из центра штрафной, как на гранату, и отбил мяч всем телом. Не исключено, что и рукой, но разглядеть это даже на повторах было трудно. А в компенсированное время развернулась драма – сначала имевший желтую карточку Фернандо наиграл на удаление, после чего пришедший на финальный штурм Жерар Пике замкнул подачу Гризманна и сделал Кумана счастливым.

МНОГО СПОРОВ И ГОЛ БРАЙТУЭЙТА

Меньше минуты отделяло «Севилью» от финала, но она не устояла, а в меньшинстве шансов практически не имела. Всего четырех минут дополнительного времени хватило Братуэйту, чтобы, замкнув подачу Альбы, вывести «Барсу» вперед.

В оставшееся время было много страсти и споров. Севильцы требовали пенальти за случайное касание мяча рукой Клемана Лангле, Люк де Йонг умудрился получить красную карточку, уже находясь на скамейке запасных, как и один из тренеров гостей. А результат остался тем же – «Барселона» добилась разгромной победы и вышла в финал Кубка. Куман все еще имеет шанс выиграть трофей перед отставкой, которая кажется летом неминуемой.

Кубок Испании. Полуфинал. Ответный матч

«Барселона» - «Севилья» - 3:0 (1:0)

Голы: Дембеле, 12 – 1:0. Пике, 90+4 – 2:0. Брайтуэйт, 95 – 3:0.

Нереализованный пенальти: Окампос, 73 (вратарь).

«Барселона»: тер Штеген, Мингеса (Фирпо, 78), Пике, Лангле, Дест (Гризманн, 63), Бускетс (Мориба, 78), Альба, Ф. де Йонг, Педри (Тринкао, 89), Месси, Дембеле (Брайтуэйт, 89).

«Севилья»: Вацлик, Видаль (Навас, 54), Кунде, Карлос, Акунья (Рекик, 54), Жордан (Эль-Хаддади, 105), Фернандо, Торрес (Окампос, 62), Сусо (Гомес, 79), Эн-Несири, Л. де Йонг (Ракитич, 54).

Предупреждения: Фернандо, 37. Мингеса, 67. Месси, 73. Жордан, 100. Кунде, 101. Эн-Несири, 103.

Удаление: Фернандо, 90+2 (2 жк). Л. Де Йонг, 103.

Судья: Мартинес.

источник: «Советский спорт»
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