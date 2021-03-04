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«Кто купил это? «Спартак» до сих пор празднует?» В Италии начали хейтить Кокорина
04 марта 12:12
автор: Степан Охотников

«Кто купил это? «Спартак» до сих пор празднует?» В Италии начали хейтить Кокорина

«Фиорентина» проиграла «Роме», а болельщики обрушили свой гнев на российского форварда.

В 25-м туре Серии А «Фиорентина» принимала «Рому» и проиграла 1:2. Александр Кокорин вышел на поле во втором тайме и ничем выдающимся не запомнился. После этого поражения «Фиорентина» находится в пяти очках от зоны вылета.

Тренер «фиалковых» Чезаре Пранделли не раз заявлял, что российскому форварду нужно время, чтобы адаптироваться к новому чемпионату, где совсем другие скорости, и набрать необходимые физические кондиции. До поры до времени болельщики «Фиорентины» и специалисты были готовы ждать, однако после поражения от римлян их терпение иссякло.

«Кстати о русском: по сей день он остается загадочным объектом, - написал журналист Франческо Зеи в заметке на официальном сайте клуба. - Почти всем было ясно, что ему нужно время, чтобы набрать форму, но как он может сегодня помочь «Фиорентине»? Возможно ли, что Кальехон, который не играет, выглядит хуже? С другой стороны, нормальной альтернативы Кокорину нет».

В комментариях к этому тексту болельщики не выбирали выражений:

Maxrouge

- Кокорин, во что ты играешь?

Yeaterday

- Русского взяли потому, что он был дешевым, и он был единственным, кто хотел приехать… Но кто в здравом уме мог взять такого игрока???

Mario da Roma

- Приобретение Кокорина, игрока, который, надеюсь, сможет сыграть полчаса через десять лет, однозначно «смелый» поступок. Они послушались совета Капелло. Президент, пожалуйста, уходи. Мы не можем больше терпеть дурака! Раньше покупали Рибери, теперь - Кокорина...

MARIONE

- Кокорин проводит на поле 40 минут, не имея даже минимальной спортивной формы. Это отличная демонстрация того, как мы работаем во Флоренции. Независимо от того, готовы игроки или нет, их отправляют на поле и молятся, чтобы пронесло. Вместо того, чтобы взять нападающего, готового в январе, взяли того, который, если все пойдет хорошо, будет готов в апреле.

Albe47

- Кокорин не будет готов через два-три месяца. И это при том, что нам нужен был готовый нападающий немедленно.

Gambler

- Он не готов уже 4 года. В «Спартаке», наверное, до сих празднуют, что смогли его сплавить

Luca1966

- С Коккорико нам прямая дорога в Серию В.

MatteoPv

- Кокорин? Стыдно, мягко говоря. Кто купил ЭТО и кто поставил ЭТО на поле...

Не менее категоричны и пользователи клубного твиттера.

Giuseppelof

- «Отличная» покупка Кокорина. Спасибо за рекомендации Капелло, Манчини и всем негодяям-журналистам.

Cristian

- Держать Кокорина на поле, когда на скамейке есть Эйссерик и Кальехон – это оскорбление этих игроков.

Francesco Carrozzo

- Кокорин, откуда он? Он мяч хоть раз в жизни видел? Пранделли, Праде, как вы, вообще, выбираете нападающих?

Были, правда, и те, кто выступил на защиту российского форварда. Болельщик с ником Balaustra, например, написал: »Я смотрю, начинается травля Кокорина. Притом, что он - последний, кто присоединился к команде, давайте лучше вселим в него уверенность и поддержим».

Но голоса в защиту Александра - капля в море ненависти. В воскресенье «Фиорентина» играет с аутсайдером «Пармой», на следующей неделе - с «Беневенто», у которого сейчас равное с «фиалковыми» количество очков. Фиаско в этих матчах может оказаться губительным и для клуба и для российского футболиста.

источник: «Советский спорт»
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