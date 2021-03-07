Промес забил за «Спартак». Все голы 21-го тура РПЛ

Антирекорд «Ливерпуля» растет, суперрекорд «Ман Сити» не состоится
«Ливерпуль» шестой раз подряд уступил дома в АПЛ (0:1 - «Фулхэму»), а «Манчестер Сити» прервал 21-матчевую победную серию во всех турнирах (поражение 0:2 от «МЮ»).
Как при Карпине и круче, чем при Каррере. Как «Спартак» размазал «Краснодар» (видео)
В 21-м туре РПЛ "Спартак" разгромил "Краснодар" (6:1), одержав свою самую крупную победу в чемпионатах России с декабря 2013 года.
Большунову нужно научиться проигрывать, норвежцу стоило отдать русскому золотую медаль
Развязка заключительной гонки лыжного ЧМ-2021 получилась противоречивой: итоговое решение дисквалифицировать победителя марафона Йоханнеса Клэбо, отдать серебро Александру Большунову, а золото - Эмилю Иверсену можно охарактеризовать как "ни себе ни людям".
«Какой стыд». Реакция соцсетей на победу американца Стерлинга над россиянином Яном
Американский боец Алджамейн Стерлинг моментально превратился в интернет-мем после того, как ему присудили победу над Петром Яном в титульном поединке UFC 259.
«Американца уже троллят — дают «Оскар» за актерскую игру». Корешков — о скандальном фиаско Яна
Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков высказал «Плеймейкеру» обиду за поражение россиянина Петра Яна в титульном бою против Алджамейна Стерлинга на UFC 259.
Журналист Шевченко зря «похоронил заживо» Тарасенко: тот вернулся в НХЛ спустя полгода
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел первый матч в сезоне-2020/21 после операции на плече, а его команда проиграла «Лос-Анджелесу» (3:4ОТ), упустив перевес в три шайбы.
Гол, который войдет в историю НХЛ. Партнер Варламова забил, просунув клюшку между ног (видео)
Российский голкипер Семен Варламов помог «Нью-Йорк Айлендерс» возглавить дивизион, но главным героем матча с "Баффало" стал Мэтью Барзал.
Бобров отдыхает! Малкин сотворил маленькое чудо в матче с «летчиками» (видео)
Гол и победная передача Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» взять верх над «Филадельфией» (4:3) в чемпионате НХЛ.
Круче только болгары, Баба, Форбс, Нобоа и Якубко
Форвард ЦСКА Саломон Рондон впервые забил за армейцев, принеся им победу в матче 21-го тура РПЛ над "Ахматом" (2:0). Мяч венесуэльца получился знаковым.
Это она требует деньги за уход Косторной от Плющенко к Тутберидзе. Ставка на красоту #18
Очередной героиней нашей рубрики стала Яна Рудковская - супруга олимпийского чемпиона и начинающего тренера Евгения Плющенко, которая оказалась в центре внимания спортивных СМИ.
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Промес пришел в Спартак прятаться от уголовного дела?