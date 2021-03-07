«Еще утром не знал о дне рождения Соболева». Тренер «Спартака» - о разгроме «Краснодара»

- Я очень счастлив, и не только результату, но и тому, как складывалась игра, - сказал Хинкель, подменявший дисквалифицированного Доменико Тедеско. - С самого начала ребята выкладывались на сто процентов и провели классный матч. Перед ним было большое давление, но подготовка к игре была такой же, как и к предыдущим матчам. У команды была правильная реакция на все, что происходило до этого. Начали активно, высоко прессинговали, забили два быстрых мяча. Нам это помогло. Потом были моменты, когда нам немного повезло. Если играть так, как сегодня с самого начала, то везение становится логичным. В конце провели несколько хороших контратак, которые решили исход матча.

- Вы вернулись к схеме 3-5-2. Можно сказать, что команде так играть комфортнее? И было ли связано с переходом на эту схему большое количество моментов у ворот «Спартака»? До третьего гола моментов у ворот Максименко было довольно много.

- Сегодня мы играли по нашей старой схеме, которая знакома ребятам очень давно. Другая схема тоже остается у нас на вооружении. Футболисты обычно играют по обеим схемам. Что касается моментов у наших ворот, не стоит забывать, что нам противостоял хороший соперник, который играл в Европе. Поэтому моменты у «Краснодара» тоже были. Что касается схемы, мы посмотрим, что будет дальше. В любой момент мы можем ее поменять. В этом плане мы стали более гибкими.

- Можно ли теперь считать тройку нападения Промес-Ларссон-Соболев основной? И как команда будет готовиться к «Динамо» после кубкового поражения двухнедельной давности?

- Мы только что эту игру закончили, поэтому еще не думали о «Динамо». Будем послезавтра заниматься этим вплотную. Была хорошая подготовка. Каждый соперник разный. Сегодня говоря о группе атаки, смогли забить все, в том числе Понсе, который вышел на замену. Решение о том, кто выйдет в стартовом составе в матче с «Динамо» будет приниматься в конце недели, и оно будет не простым. Говоря о подготовке к «Динамо», у всех свеж в памяти кубковый матч. Мы начали его здорово, без страха, уверенно, и если бы не пенальти в наши ворота, непонятно, как развивался бы ход игры, ведь до пенальти у «Динамо» не было даже подходов к нашим воротам и моментов. Но мы тот матч проиграли, поэтому считаем бело-голубых фаворитами. А что будет – покажет время.

- После второго мяча не было желания сыграть более закрыто? Казалось, количество ударов по обеим воротам было огромным?

- Сегодня у «Краснодара» были моменты, но когда прессингуешь, забиваешь быстрые голы, приходит с этой работой удача. Не было плана садиться. Мы играли против команды, которая выступала в этом сезоне в Лиге чемпионов, но мы отлично отработала. Если бы мы решили сесть к воротам после второго забитого мяча, нам сказали бы, что мы боимся. Поэтому даже мысли не было прижиматься к своим воротам. Мы провели отличную подготовку на сборах. Футболисты прекрасно готовы физически, поэтому у ребят до конца игры были силы прессинговать и атаковать.

- Сегодня у Соболева был день рождения. Это повлияло на выбор в его пользу, а не Понсе?

- Я еще утром не знал о дне рождения Соболева. Мы сидели на завтраке, пришел Александр, и тренер поздравил его с днем рождения. Мы всегда готовимся к матчу, анализируя команду соперника и свои тренировки. Смотрим, как кто работает. Сегодня, наверное, с составом мы угадали, но до игры не скажешь наверняка, верен ли он будет или нет. В каждом матче есть ключевые моменты. Как я уже говорил после встречи с «Рубином», у Соболева в первом тайме был момент, когда он с двух метров не попал по воротам при нулевом счете. Забей он тогда, и неизвестно, как сложилась бы та игра. Подготовка всегда играет по одному сценарию. Сегодня выбор был правильным. Забили быстрые мячи, и они являлись следствием самоотдачи, которую ребята показали с первой секунды матча.