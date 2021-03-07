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«Никогда такого не было - и вот опять». Федун после матча «Спартак» - «Краснодар»
07 марта 22:54
автор: Юлия Григорьевская

«Никогда такого не было - и вот опять». Федун после матча «Спартак» - «Краснодар»

Владелец «Спартака» Леонид Федун после Winline-дерби «Спартак» - «Краснодар» (6:1) в рамках 21-го тура РПЛ не скрывал своего удовлетворения.

- Как говорил Виктор Черномырдин, никогда такого не было и вот опять. Ради таких моментов и стоит заниматься футболом. Надо сказать, что «Краснодар» - очень комфортная команда для нас. Они и сами играют, и нам дают. Вы сегодня видели качество футболистов, которые у нас есть. Ребята проявили себя с лучшей стороны. Могло быть 8:2 или 10:3. Но результат был бы один - наша победа.

- Вам не показалось, что могло быть и 2:5, например. Особенно, когда Жиго выносил?
- А до этого сколько моментов у нас было? Надо смотреть статистику. Думаю, что коэффициент возможного гола как раз и будет таким, как я назвал. Мы сегодня по любому переиграли соперника. Сегодня удача была на нашей стороне.

- Вы смотрели матч с Тедеско. Он показывал вам какие-то бумажки, что-то объяснял. О чем шла речь?
- Хорошо, что он матерится на немецком или итальянском языке, а я на русском. Футбол - это всегда боление и нервы. Ни о чем позитивном мы с ним не говорили.

- На бумаге не новый контракт был?
- Нет. Он мне показывал кто из футболистов и почему играет плохо, и что надо сделать чтобы это улучшить.

- Есть ли еще шанс уговорить его остаться?
- За него принимала решение семья, насколько я понимаю. Это бесполезно.

- Каково ему было смотреть за игрой из президентской ложи?
- Он очень нервный. Я его позвал в ложу и он согласился прийти. Мне надо было понять, как это все происходит и зарядиться его энергией.

- Он изменился за после два месяца, после объявления об уходе?
- Никак. Такой же энерджайзер. С ним прикольно.

- Отлегло ли после двух поражений?
- Их было не два, а четыре. Это беспокоило. Когда Тедеско объявил команде, что угодит, после этого пошли неудачные матчи. Сегодняшняя игра доказала, что команда предана тренеру, что она нацелена зацепиться за Лигу чемпионов и вы видите, что качество у футболистов есть. И, конечно, меня порадовал Антоха Квинси. Он наш заводила, старался, бился. Нам нужен был такой футболист, который чувствует себя лидером.

- Вокруг него будет строиться новый «Спартак»?
- У нас много игроков. Конечно, Квинси обладает харизмой. У него высокий уровень и нам повезло, что он доигрывает свою карьеру в «Спартаке».

- Прикидывали уже кто будет новым тренером «Спартака»?
- Даже если и есть, я ничего не скажу, пока не подпишу контракт. Пока наша задача закончить сезон и чтобы у нас был шанс на Лигу чемпионов. Давайте оставим интригу с новым главным тренером на май.

- Если не получится попасть в Лигу чемпионов, как сильно будет скорректирован бюджет и трансферная политика?
- Никак не будет. У нас есть утвержденный трансферный план. Мы по нему идем. Мы оценили достоинства и недостатки, которые были раньше и за трансферный план мы никуда выходить не будем.

- Нет ли такого, что «Спартаку» нужно продать игроков на столько-то миллионов?
- Нет.

- Когда будете определяться по Мозесу? Он даже сегодня при 6:1 был не особо убедителен.
- Я доволен игрой Мозеса.

- После поражения от «Зенита», Джикия говорил, что после объявления Тедеско об уходе, остаток сезона будет проверкой на профессионализм для игроков. После поражения от «Динамо» и «Рубина» у вас возникло сомнение в профессионализме?
- Если бы нам сегодня снова удалили игрока и поставили пенальти, который требует фотошопа… Но сегодня мы играли в полном составе и могли играть в футбол.

- Какая у вас была реакция на фотошоп?
- Я посмеялся. Думаю, как и вы все.

- А вы понимаете, как судят такое эпизоды?
- Не понимаю.

- То есть, фотошоп вам не зашел?
- Совсем не зашел.

- Понимаете, почему у «Краснодара» была сегодня такая катастрофа?
- Это вы у Галицкого спросите. Мне понравилось, как играл «Краснодар».

- Команда впервые забила шесть мячей на своем стадионе. Не планируете дополнительное поощрение для игроков?
- Нет. А за поражение 0:2 от «Рубина» какое будет поощрение? А сегодня Соболев молодец. Он растет, старается. Он очень амбициозен.

- Вы его поздравили с днем рождения?
- Конечно.

- Как?
- Поцеловал.

- С Олегом Романцевым уже успели пообщаться?
- Еще нет. Я по себе знаю, что когда человек лежит в больнице его лучше не дергать. Думаю, он, конечно, остался доволен этой игрой. Хочу передать привет своему папе. Он у меня болеет. Ему скоро 93 года. Такая победа вливает новые силы.

- Всех болельщиков интересует должность Заремы Салиховой. Можете рассказать об этом?
- Она моя жена. У многих из вас четверо детей? Представьте, каково это, воспитывать четырех детей. Все остальное — легенды, которые кто-то распространяет. Особенно, когда начинают говорить о судействе, всегда вспоминают Зарему Салихову.

источник: «Советский спорт»
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