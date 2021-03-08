Бесформенные. Русский футбол снова оскандалился

Второй после паузы тур – все, что растянули на длинный уик-энд – принес еще одну «радость». «Зенит» - праздник, который всегда с тобой! Команда в который раз умудрилась выставить себя всероссийским посмешищем: прилетев в Казань на игру, обнаружила, что всю форму, всю экипировку забыла дома. Отчаиваться никто не стал. У богатых своя жизнь. Заказали новый чартер (!). Он за несколько миллионов сгонял заново, подогнал форму. Рассказы про частный капитал команды слушать не будем. Каждый из нас вложил свою небольшую копеечку в этот перелет по забывчивости питерцев.

Мы ждали возобновления чемпионата. И что мы видели в первый день после паузы? Какую игру мы вынесли отдельно на пятницу, чтобы все могли вкусить от щедрот нашего первенства? О боже! Противостояние «Ротора» и «Тамбова». Двух команд, которым точно дальше не жить. Одной все межсезонье собирали деньги всей областью, другой – всю зимнюю паузу собирали деньги всей лигой. Матч, в котором была странная борьба, забивались странные голы, матч, который тут же вызвал нехорошие подозрения. Кому нужна была такая реклама? Кому понадобилась такая вывеска? Это самострел, а не работа над созданием имиджа.

Не хотелось портить настроение этим негативом неделю назад, когда мы говорили о первом туре после паузы в чемпионате, но все-таки придется. Мы можем сколько угодно говорить о том, как хотим продвигать бренд нашего чемпионата в Европе и в мире, как придумываем всех этих РПЛ-медведей и так далее, но слава наша впереди нас бежит. Ни тура без… хотелось сказать «без скандала», но их везде хватает. В том числе – судейских. Хотя и тут мы стоим особняком, но не об этом сейчас речь. Ни тура без имиджевых потерь. Ни тура без имиджевых катастроф.

Болельщики в соцсетях были еще более конкретны: Дзюба не будет переживать, потому что самое дорогое и любимое всегда при нем. И это вовсе не бутсы или трусы. Да и вообще парню не привыкать играть без одежды.

Если же говорить о результатах, то интрига в борьбе за первую строчку обостряется до предела: трон под чемпионом уже не просто зашатался. Все чаще везде встречаешь упоминание в модальности «пока еще лидер». А ведь не так давно казалось, что «без пяти минут чемпион». Хотя лично я – высказываю свое собственное мнение, которое «может не совпадать» и т.д. – не сомневаюсь в том, что подтянут работу с судьями и «золотишко» оформят. С Карасевым точно не вышло: все деньги ушли на трансфер формы.

ФУТБОЛ НА КОЧКАХ

Еще об имидже. Такие голы, как забитый казанцем Макаровым, надо показывать везде. Но они разлетятся по миру совсем с другим содержанием. Парень не перекладывает мяч с ноги на ногу, долго примеряясь, как ударить, а просто пытается его укротить, потому что любое движение мяча – это подскок на кочке, не знаешь, в какую сторону он полетит дальше. В 90-е годы, которые принято вспоминать с негативом, поля были как раз такого качества. Почему спустя три десятка лет мы вернулись в прежние времена? Наверное, все деньги в лиге ушли на спасение «Тамбова». Иначе не объясню никак.

В начале века, когда фотограф рядом с футбольным полем пытался запечатлеть яркий момент, болельщики и сами игроки, наверное, обсуждали комбинации, страсть, удар по мячу. А мы вот сейчас смотрим на те фотографии и глаз цепляется совсем за иное – металлическую сетку на воротах, небольшие каблучки на ботиночках, странно-мешковатую форму. То есть те удары и те комбинации нас уже точно не заинтересуют. Вот и нам хочется показать миру блестящий проход Макарова, а все будут только на качество поля обращать внимание.

Ну, хоть весело будет в последние девять туров. Отрыв от первого до седьмого места – всего восемь очков. Надеемся, скучно не будет. Во дворе всегда не скучно.

МОДНЫЕ ТРЕНДЫ

В очередной раз в тренде оказалось московское «Динамо». Сегодня в клубе работают довольно креативные люди – в который раз убеждаемся в этом. То к игре со «Спартаком» запекают поросенка (в этот раз при входе многие интересовались, будет ли запеченная волчатинка), то устроят яркое световое и музыкальное шоу. В этот раз роли диктора (нелепый феминитив «дикторка» не будем даже в связи с 8 Марта употреблять) была «модная тема» - королева дубляжа Аниса Муртаева. Колорита атмосфере матча это точно добавило:

И даже минута молчания памяти Юрия Розанова, которой предварялись все матчи этого тура, была выстроена не ради галочки, а очень корректно и грамотно – в виде аудионарезки, где комментатор эмоционально говорит о голах бело-голубого клуба: