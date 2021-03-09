Сохранит ли «Порту» преимущество над «Юве». Превью плей-офф Лиги чемпионов

«Ювентус» – «Порту» (1:2, первый матч)

После первого матча подопечные Сержиу Консейсау едут в Турин фаворитами в данном противостоянии, однако преимущество в один мяч не дает полной уверенности португальцам. «Ювентус» имеет преимущество в виде выездного гола.

Туринцы не проигрывают дома с 22 декабря («Ювентус» – «Фиорентина» – 0:3), поэтому гостям будет тяжело противостоять команде Андреа Пирло. Да и в чемпионате дела у итальянцев идут весьма неплохо, а вот «Порту» не может похвастаться стабильностью в последнее время. В последних 6 матчах чемпионата Португалии команда выиграла всего дважды, причем у аутсайдеров. Не проиграла, правда, ни разу при этом, но слишком уж много очковых потерь из-за ничьих. В результате «Спортинг» ушел далеко вперед и лидирует с отрывом в 10 очков.

Туринцам не помогут: Пауло Дибала, Родриго Бентанкур и Данило, а вот в составе «Порту» к ответной встрече, готовы все футболисты.

Встречу эти команда будет транслировать телеканал «Матч ТВ». Начало в 23:00 мск.