Сохранит ли «Порту» преимущество над «Юве». Превью плей-офф Лиги чемпионов

«Ювентус» – «Порту» (1:2, первый матч)
После первого матча подопечные Сержиу Консейсау едут в Турин фаворитами в данном противостоянии, однако преимущество в один мяч не дает полной уверенности португальцам. «Ювентус» имеет преимущество в виде выездного гола.
Туринцы не проигрывают дома с 22 декабря («Ювентус» – «Фиорентина» – 0:3), поэтому гостям будет тяжело противостоять команде Андреа Пирло. Да и в чемпионате дела у итальянцев идут весьма неплохо, а вот «Порту» не может похвастаться стабильностью в последнее время. В последних 6 матчах чемпионата Португалии команда выиграла всего дважды, причем у аутсайдеров. Не проиграла, правда, ни разу при этом, но слишком уж много очковых потерь из-за ничьих. В результате «Спортинг» ушел далеко вперед и лидирует с отрывом в 10 очков.
Туринцам не помогут: Пауло Дибала, Родриго Бентанкур и Данило, а вот в составе «Порту» к ответной встрече, готовы все футболисты.
Встречу эти команда будет транслировать телеканал «Матч ТВ». Начало в 23:00 мск.
«Боруссия» Дортмунд – «Севилья» (3:2, первый матч)
На «Сигнал Идуна Парк» состоится ответный матч Лиги чемпионов, где немецкая команда примет андалусийцев. Первый матч закончился победой «Боруссии» со счетом 3:2. После первой встречи, подопечные Юлен Лопетеги проиграли три из четырех матчей, две из которых «Барселоне» (0:2 и 0:3 в кубке). На повестке дня ответная игра с «Боруссией» – игра, в которой «Севилье» не просто нужно победить на выезде, но и сделать это с разницей не менее чем в два мяча. Теоретически может хватить и перевеса в один мяч, но тогда нужно забивать не менее четырех, а это уже, извините, фантастика.
Дела у «Боруссии» идут значительно лучше. Беспроигрышную серию, начавшуюся после матча Севильи, прервала мюнхенская «Бавария». После дубля Эрлинг Холланда, мюнхенцы не только сравняли счет, но и обыграли «Боруссию» с разницей 2 мяча. Хет-трик на счету Роберта Левандовски.
«Боруссии» не помогут: Аксель Витсель, Марсель Шмельцер, Джейдон Санчо. Рафаэл Геррейро, Мануэль Аканджи и Джованни Рейна под вопросом. Тем временем у «Севильи» травмирован Алейш Видаль. Под вопросом участие в игре Яссина Буну (травма пальца) и Жюля Кунде
Прямая трансляция встречи на «Матч Футбол».