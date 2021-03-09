«На Мирзове и Айртоне были пенальти, гол ЦСКА «Ахмату» забит с нарушением»

Теоретически можно толкать игрока, блокирующего мяч, но: а) в разрешенную часть спины; б) без разбега. Так что с момента этого единоборства игра должна была быть приостановлена, тогда последующего голевого эпизода не было бы вообще.

52-я минута – гол забит при лежащем на газоне Ненахове . Еще одна результативная ошибка Сиденкова. Дело не в том, что Ненахов лежал на газоне, а судья продолжил игру, а в том, почему игрок «Ахмата» вообще остался лежать. Ненахов, по сути, владел мячом в своей штрафной, а Рондон (а он по своему телосложению мог бы и в регби играть) снес его сзади, врезавшись в левую лопатку. Арбитр отстал от игрового момента – он не предугадывает происходящее на поле, а футбол пока читает только в прессе.

13-я минута – игра рукой Семенова (нет пенальти) . Влашич прорывался к воротам по центру и пробил, но Семенов в штрафной выставил руку и отвел удар в сторону. Понимаю, что Сиденков молодой арбитр, но это ведь РПЛ. Как можно не дать столь очевидный пенальти?

Меня еще удивляет поведение этого молодого судьи. Вратарь «Ахмата» Шелия побежал справедливо апеллировать к Сиденкову, а тот: «Слышишь, я тебе сейчас еще и желтую дам». А потом вызвал врачей, все равно дал вратарю желтую карточку и пошел смотреть повтор. И все обсуждают возможный офсайд Рондона и фэйр-плей, а было-то грубейшее нарушение со стороны атакующей команды. И грубейшая результативная ошибка арбитра.

70-я минута – игра рукой в штрафной Васина (нет пенальти). Верное решение Сиденкова. Васин не увеличивал площадь тела, все сделал по-умному, это не пенальти.

«Ротор» - «Химки» - 0:0

Судья: Иванов

48-я минута – падение Мирзова в штрафной. Жигулев прибежал на помощь товарищам, но сыграл неаккуратно и вместо мяча сыграл в правую стопу Мирзова, в результате чего химчанин потерял контроль над мячом. В центре поля сразу назначили бы штрафной, а тут Иванов, находившийся в хорошей позиции, ничего не увидел.

72-я минута – игра рукой в штрафной Кипиани. Чисто игровой момент. Кипиани действительно коснулся рукой мяча, но он ею не играл, она была во вполне естественном положении, а главное – никакой выгоды из этого касания он не извлек. Он и так контролировал мяч. Это не фол.

«Ростов» - «Сочи» - 0:0

Судья: Казарцев

94-я минута – удаление Бурмистрова. Железная красная карточка за попадание шипами в голеностоп. Безрассудные действия полузащитника не допускают никаких иных трактовок.

«Спартак» - «Краснодар» - 6:1

Судья: Мешков

63-я минута – гол Ларссона после игры рукой Умярова. Касание мяча рукой было неоспоримым, но это как раз чисто игровой момент. Умяров себе не помогал, чужую передачу не прерывал, пенальти за такое не поставишь, а раз так – играем дальше вне зависимости от того, голом завершится эпизод или нет.

72-я минута – падение Айртона в штрафной. Мешков стоял рядом с эпизодом, но не смог в нем разобраться. Бразилец на скорости на плохом газоне шел в штрафную и после легкого касания Ионова сбился с ритма. Да, краснодарец чуть-чуть его задел, но этого оказалось достаточно, чтобы Айртон воткнулся стопой в землю. Неужели вы думаете, что такой качественный игрок по своей воле уткнулся бы газон, рискуя получить травму?

«Рубин» - «Зенит» - 2:1

Судья: Карасев

36-я минута – пенальти за игру рукой Кузяева. Со стороны Кузяева это несчастный случай, он не играл рукой, мяч так отскочил от бедра. Но здесь вопрос чисто экономический: кто выгодоприобретатель? Шла передача в штрафную, он изменил траекторию полета мяча, а значит, это пенальти.

Если перенести этот эпизод за пределы штрафной площади, даже начинающий арбитр свистнет нарушение. Другой вопрос, что это произошло в штрафной «Зенита», а в нашей реальности… вы все сами понимаете. Между касанием мяча Кузяевым и исполнением пенальти Деспотовичем прошло почти пять минут. Почему так долго? Это что, сложный эпизод? Нет. Значит, причины околофутбольные, оставим их на совести Карасева. Но столь долгий разбор простого эпизода позволяет усомниться в объективности и нейтральности арбитра с эмблемой ФИФАна груди.

97-я минута – пенальти за фол Старфельта на Сутормине. Тоже очевидный момент – защитник «Рубина» откровенно въехал в бок зенитовцу. Совершенно непонятно, зачем он это сделал – в чем была необходимость сбивать игрока, который в лицевой тянется к уходящему мячу? И опять неясно, почему Карасев не смог уверенно указать на «точку», а вместо этого пошел VAR смотреть. Возникает вопрос: в чем его квалификация выше, чем у молодого Сиденкова, судившего ЦСКА – «Ахмат»?