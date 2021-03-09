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«Лучше бы от 40 до 80 Суторминых купили». Болельщики – о чартере «Зенита», которым доставили форму
09 марта 16:39
автор: Юрий Волохов

«Лучше бы от 40 до 80 Суторминых купили». Болельщики – о чартере «Зенита», которым доставили форму

Главный казус 21-го тура РПЛ, можно употребить и слово скандал, – прилет «Зенита» в Казань без комплекта формы. Проблему руководство питерского клуба решило гениально и просто – заказало специальный чартер. К началу матча борт успел приземлиться в Казани с формой.

СТОИМОСТЬ ЧАРТЕРА – ОТ 2 ДО 4 МЛН

За 1,5 часа до начала матча в Казани «Рубин» – «Зенит» местное издание «Бизнес Онлайн» сообщило, что гости прибыли на выезд без комплектов формы.

«Об отмене или переносе игры речь не идет, но питерцы теперь вынуждены заказывать дополнительный чартерный авиарейс в Казань, чтобы привезти экипировку. Чартер Питер – Казань стоит от 2 до 4 млн, которые придется заплатить питерскому клубу, чтобы привезти форму».

Чартер успел прилететь в Казань, а к началу матча выездную белую форму привезли на стадион, футболисты вышли в ней на поле.

В пресс-службе «Зенита» инцидент прокомментировали в шуточной форме.

В начале 70-х тбилисское «Динамо» прибыло на матч Кубка УЕФА в Лондон против «Тоттенхэма». Форма тбилиссцев где-то потерялась при пересадке. Бывает, вины клуба тут нет. Какой нашли выход? Простой, но не такой гениальный, как руководители «Зенита»: «Тоттенхэм» отдал динамовцам свой второй комплект. И ничего страшного не случилось. Тбилисцы, правда, тогда крупно проиграли – 1:5.

Но «Зениту» ведь своя форма с пылу с жару, то бишь, с чартера, тоже не помогла.

«ПРОБЛЕМА ЧТО ЛИ – ЧАРТЕР ЗА ГОСДЕНЬГИ?»

А вот большая часть болельщиков с соцсетях не согласна с тем, что такое головотяпство ведущего клуба страны, обладателя Кубка УЕФА, постоянного участника Лиги чемпионов пришлось оплачивать дополнительно, срочно отправив в Казань чартер.

Болельщики в шуточной форме предлагали купить форму на рынке в Казани, или одолжить у ВК «Зенит-Казань».

Кстати, разумное предложение: майки у волейболистов голубого цвета, надпись «Зенит» прямо на груди. Правда, там ниже написано «Казань», но коль пошла такая пьянка, ничего страшного.

Мы выбрали некоторые из множества комментариев болельщиков на спортивных сайтах.

rovshan_hemrayew@mail.ru

А че проблема что ли чартер за госденьги…

Bdv68

За наши было бы смешнее.

TaR

Стыд-то какой.

Sitad

Стадион за рубль могут позволить, Сутормина за полтинник могут, думаю, и с чартером решат в три секунды.

Кокич

Эти могут себе позволить каждый комплект формы в отдельном самолёте перевозить.

doctor3006

Там что, до сих пор Радимов в управленцах остался?

ebash

Разогнать весь этот гадюшник за бюджетные деньги пенсионеров

Иван Павлов

А вечером в эфире первого канала посмотрим трогательное видео про малыша, которому не хватает на операцию.

Nikita1981

– Марь Иванна, я форму забыл...
– А голову ты не забыл?

ZasebyaZasashku

Интересно, кто оплатит чартер внутри клуба?

Klshk

Какая разница в какой форме проигрывать Рубину?)

truel

Купили бы на ближайшем рынке форму, а на сдачу деньги в детдом как благотворительность отдали. Хотя о чем это я? Народное достояние – же не для народа.

mg2000

Лучше бы от 40 до 80 Суторминых купили.

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