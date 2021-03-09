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«Зенит» уже в минусе. «Спартак» будет в плюсе, если победит «Динамо»
09 марта 18:15
автор: Дмитрий Кузнецов

«Зенит» уже в минусе. «Спартак» будет в плюсе, если победит «Динамо»

После 21 тура чемпион страны потерял шансы повторить результат по очкам сезона-2019/20.

21-й тур лихо закрутил интригу в чемпионате. Гол Дениса Макарова и незабитый следом пенальти Артема Дзюбы на последних минутах матча «Рубин» - «Зенит» (2:1) сгруппировал команды с первого по восьмое место в интервале восьми очков. По сути, даже казанцы, замыкающие верхнюю половину турнирной таблицы, имеют шансы на чемпионство. Пусть даже теоретические. Букмекеры, например, совсем не верят в золотой финиш команды Леонида Слуцкого. Коэффициент на них в некоторых конторах просто унизительный – 250.

Это не от того, что 8 очков за девять туров не отыгрываются. Такие вещи случаются нередко. Просто впереди «Рубина» целая толпа претендентов за места в еврокубках и медали чемпионата. Вероятность того, что провалятся все разом, ничтожна мала.

А могло ведь отставание Слуцкого от Сергея Семака вырасти до 14 очков, если бы сине-бело-голубые использовали свое большое территориальное преимущество. Но не забиваешь ты, получаешь в свои ворота и нервную концовку. Она теперь обеспечена всем.

Между тем поражение в столице Татарстана лишило «Зенит» возможности даже повторить прошлогодний результат по набранным очкам. Летом питерцы финишировали с 72 баллами. Сейчас при условии, что выиграют все оставшиеся поединки, максимум могут получить 69. Регресс налицо. С такой игрой, какую «Зенит» показывает после зимней паузы, особенно в обороне, новые потери неизбежны.

То есть чемпион уже в минусе. В то время как «Спартаку» для того, чтобы превзойти результат сезона-2019/20, надо набрать всего два очка. Летом по итогам 30 туров было 39 очков и седьмое место, что босс красно-белых Леонид Федун оценил как однозначный провал. Нынче уже 38, в следующем туре красно-белым играть дерби с «Динамо». Если разозлятся за проигрыш бело-голубым в 1/8 финала Кубка страны и настроятся должным образом, вполне могут принимать поздравления с перевыполнением прошлогодних показателей. Разгром «Краснодара» (6:1) говорит о том, что у спартаковцев будет эмоциональный подъем.

Парадокс в том, что в текущем чемпионате гораздо более внушительный очковый багаж способен опустить «Спартак» даже на строчку-две ниже. «Рубин» отстает от москвичей всего на 4 очка, как и вышестоящие «Локомотив» (шестое место) и «Ростов» (седьмое). «Сочи» всего в одном балле от команды Доменико Тедеско, а «Динамо» в двух. Риск опуститься на несколько строчек вниз велик у всех, достаточно провести ряд неудачных матчей.

Это говорит о возросшей конкуренции в верхней половине таблицы. Произошла она прежде всего из-за прогресса «Сочи», который уже превзошел прошлогодний показатель на 4 очка, «Рубина» - казанцам до цифр-2020 одно очко, и «Динамо» - им требуется набрать пять. Можно прогнозировать, что все эти клубы окажутся также в плюсе по итогам сезона.

Связь между ростом игровым и очковым прослеживается у всех одна – тренеры. «Сочи» поднял Владимир Федотов, «Рубин» Слуцкий. Бело-голубых буквально реанимировал пришедший по ходу чемпионата Сандро Шварц. Нет, Кирилл Новиков не оставил динамовцев в числе аутсайдеров, но спад в игре у команды в момент смены тренера был очевиден. Клуб просто быстро сориентировался и сыграл на опережение.

Кто будет в минусе, так это вероятно «Краснодар». Пока «быкам» до прошлогодних 52 очков очень далеко. Надо из возможных 27 набрать 21, чтобы остаться при своих. Но совсем не верится, что команда Мурада Мусаева готова к такой суперконцовке: выиграть семь матчей из девяти. Они пока ни в одном не победили после зимней паузы. Хотя, как знать. Турнир в этом году на редкость непредсказуемый. А раз пошла такая пьянка, то нужно ждать новых «чудачеств» от ее участников.

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