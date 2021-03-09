«Зенит» уже в минусе. «Спартак» будет в плюсе, если победит «Динамо»

21-й тур лихо закрутил интригу в чемпионате. Гол Дениса Макарова и незабитый следом пенальти Артема Дзюбы на последних минутах матча «Рубин» - «Зенит» (2:1) сгруппировал команды с первого по восьмое место в интервале восьми очков. По сути, даже казанцы, замыкающие верхнюю половину турнирной таблицы, имеют шансы на чемпионство. Пусть даже теоретические. Букмекеры, например, совсем не верят в золотой финиш команды Леонида Слуцкого. Коэффициент на них в некоторых конторах просто унизительный – 250.

Это не от того, что 8 очков за девять туров не отыгрываются. Такие вещи случаются нередко. Просто впереди «Рубина» целая толпа претендентов за места в еврокубках и медали чемпионата. Вероятность того, что провалятся все разом, ничтожна мала.

А могло ведь отставание Слуцкого от Сергея Семака вырасти до 14 очков, если бы сине-бело-голубые использовали свое большое территориальное преимущество. Но не забиваешь ты, получаешь в свои ворота и нервную концовку. Она теперь обеспечена всем.

Между тем поражение в столице Татарстана лишило «Зенит» возможности даже повторить прошлогодний результат по набранным очкам. Летом питерцы финишировали с 72 баллами. Сейчас при условии, что выиграют все оставшиеся поединки, максимум могут получить 69. Регресс налицо. С такой игрой, какую «Зенит» показывает после зимней паузы, особенно в обороне, новые потери неизбежны.

То есть чемпион уже в минусе. В то время как «Спартаку» для того, чтобы превзойти результат сезона-2019/20, надо набрать всего два очка. Летом по итогам 30 туров было 39 очков и седьмое место, что босс красно-белых Леонид Федун оценил как однозначный провал. Нынче уже 38, в следующем туре красно-белым играть дерби с «Динамо». Если разозлятся за проигрыш бело-голубым в 1/8 финала Кубка страны и настроятся должным образом, вполне могут принимать поздравления с перевыполнением прошлогодних показателей. Разгром «Краснодара» (6:1) говорит о том, что у спартаковцев будет эмоциональный подъем.