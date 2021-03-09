«Эта ночь дала нам цвета клуба: черно-синий». Как раскольники из «Милана» основали «Интер»

Эмблему «Интера» – черно-синий круг, внутри которого значатся четыре заглавные буквы FCIM (Football Club Internazionale di Milano), придумал один из игроков команды Джорджио Муджани. Дело в том, что Муджани был профессиональным художником.

9 марта 1908 года 43 члена «Крикетного и футбольного клуба Милан» не согласившись с политикой его руководства, которое пошло на поводу у властей и выбросило из команды всех легионеров, создали свой клуб. Новый клуб в пику «Милану» должен быть открыт для всех, вне зависимости от национальности. Так появился ФК «Интернационале».

Вчера «Интер» обыграл в очередном матче Серии А «Аталанту», и еще больше увеличил свои шансы на победу в чемпионате Италии. Эта важная и трудная победа была одержана накануне даты основания клуба.

А вот насчет автора клубных цветов существуют разногласия.

«Эта замечательная ночь дала нам цвета для нашего герба: черно-синий фон, на котором будут золотые звезды. Мы назовем его «Интернационале», потому что мы – братья мира», – якобы, пафосно произнес в тот исторический вечер кто-то из отцов-основателей. Но, скорее всего, это просто красивая история, далекая от реальности.

По поводу клубных цветов существуют две версии. Первая – после разъединения, между членами «Интера» и «Милана» произошла потасовка, после которой интеристы в память об этом событии стали называть себя «d»oro in lividi» (Золотой молодежью в синяках), взяв цвет ссадин – черный и синий, в качестве клубных.

Согласно другой, более реалистичной и вероятной – цвета придумал все тот же Муджани: черный цвет означал – ночь, синий – небо. В любом случае, с самого начала за интеристами приклеилось прозвище «нерадзурри». Первым президентом стал венецианец Джованни Параммитьотти, капитаном был избран швейцарец Эрнст Манктль. Команда стала с самого начала оправдывать свое название – «Интернационале».

Играть, кстати, пришлось на одном с «Миланом» стадионе, правда, немного позже и до сих пор. «Сан-Сиро» был построен в 1926 году, а реконструирован после Второй мировой войны, после чего стал вмещать больше 80 тысяч зрителей.

В 1979 году арена была переименована в честь двукратного чемпиона мира Джузеппе Меацца – кумира болельщиков и «Милана», и «Интера», форвард защищал цвета обоих клубов. Но что интересно, болельщики «Милана» продолжают называть стадион «Сан-Сиро», а болельщики «Интера» – «Джузеппе Меацца».

НИКОГДА НЕ ПОКИДАЛ ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН

Еще одна схожесть: «Интер», как и «Милан», стал чемпионом страны через два года после своего создания – в 1910-м («Милан» был основан 16 декабря 1899, а праздновал чемпионство в сезоне-1900/01).

С первого же сезона «Интер» успешно конкурировал с грандами итальянского футбола. И с ходу в сезоне-1909/10 завоевал золотые медали. Правда, чемпионство это было не бесспорным. На финише «Интер» имел равное количество очков с «Про Верчелли».

Федерация футбола Италии назначила «золотой матч» на 24 апреля 1910 года. «Про Верчелли» попросили сместить дату проведения матча в связи с тем, что четыре футболиста команды в это время должны были отправиться в сборную Итальянской армии. «Нерадзурри» отказались, в знак протеста «Про Верчелли» выставил на игру молодых ребят, которые проиграли со счетом 3:10. Капитаном и тренером во время завоевания первого скудетто был Вирджилио Фосатти – в 1918 году он погибнет на фронтах Первой мировой войны.

Второй чемпионат «Интер» выиграл ровно десять лет спустя. После восстановления деятельности клуба, которую прервала на время Первая мировая война. Финальный матч сезона-1919/20 состоялся в Болонье, где встретились «Интер» и «Ливорно», «черно – синие» победили со счетом 3:2

Но в одном «Интер» все же своего злейшего недруга превзошел – он является единственной итальянской командой, которая с момента своего создания ни разу не покидала высшую лигу чемпионата страны.

По материалам сайта INTERMILANO.RU