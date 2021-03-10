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Невероятная концовка в Турине! «Порту» в меньшинстве прошел «Ювентус» (видео)
10 марта 02:00
автор: Артем Зибрак

Невероятная концовка в Турине! «Порту» в меньшинстве прошел «Ювентус» (видео)

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» сумел проиграть «Ювентусу» с устраивавшим португальцев счетом (2:3) и по сумме двух встреч пробился в четвертьфинал.

КАК ПРИРУЧИТЬ «ДРАКОНОВ»?

В последний раз «Ювентус» проходил соперника в плей-офф Лиги чемпионов после поражения 1:2 в 2003 году – тогда на своем поле туринцы выиграли 3:1 у мадридского «Реала», а героем на 72-й минуте встречи стал Недвед, пропустивший финал из-за перебора карточек. Не получилось спастись и на сей раз, остается ностальгировать о прошлом.

https://twitter.com/search?q=%23JuvePorto&src=typeahead_click

«Ювентус» оказался единственным клубом, кому в первом гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не удалось победить. Все остальные команды, приехавшие на выезд, одержали победы, тогда как туринцы довольно сенсационно уступили со счетом 1:2. Причем могло быть и хуже, если бы не гол Федерико Кьезы на 82-й минуте.

Он, естественно, вышел с первых минут, заняв позицию на левом фланге полузащиты, в отличие от напрочь провалившегося на «Драгао» Родриго Бентанкура. На сей раз пару Адриену Рабьо в центре поля составил Артур, а в нападении вышли Альваро Мората и Криштиану Роналду. Испанец уже на первых минутах упустил убойный момент, головой с нескольких метров пробив прямо в Агустина Марчесина.

ТАРЕМИ УЧИТ ДЕМИРАЛА

Показалось, что это начало грандиозного штурма, но на деле вышло наоборот. «Драконы» расправили крылья (фланги) и стали регулярно доставлять мяч в штрафную Войцеха Щенсны с обоих краев. Особенно усердствовали действовавшие слева Зайду Занузи (защитник) и Отавио (полузащитник), давившие на самую слабую в обороне зоне, за которую отвечал Хуан Куадрадо.

Отлично под эти фланговые передачи открывался нападающий Мехди Тареми. Сразу после момента Мораты он, получив мяч в центре штрафной, нанес два подряд убойных удара, но в первом случае на пути мяча встал Леонардо Бонуччи, а во втором, перевисев в воздухе оппонентов, форвард головой пробил в перекладину.

Вскоре Тареми перехитрил Мариха Демирала. Открывшись под передачу Мусса Марега, он поставил защитнику спину, дождался контакта и рухнул на газон. Пенальти спорный, но Бьорн Куйперс был неумолим. Как и приведший приговор в исполнение Сержиу Оливейра. Турок очень хотел исправиться, но в чужой штрафной отметился лишь тем, что в прыжке раскидал сразу двоих – Пепе и Андреса Урибе.

https://twitter.com/MatchTV/status/1369388899160711170

БЕСПРОСВЕТНАЯ СЕРОСТЬ

Оставшееся время первого тайма стало гимном туринской посредственности – словно кто-то смешал черные и белые полоски на футболках итальянцев и серой краской раскрасил их игру. При большом преимуществе во владении хозяева даже к штрафной подходили нечасто.

И неудивительно – слишком уж средняя у команды средняя линия, в которой только Кьеза в перспективе способен стать игроком мирового класса. А что в команде делают Рабьо, Артур и Аарон Рэмзи? Неужели Павел Недвед всерьез считает, что они должны тащить «Юве» в финал Лиги чемпионов?

Вообще Недвед – главная причина неудач «старой синьоры», потому что даже в таком составе кадрово туринцы на две головы выше «Порту». Но не имеющий тренерского опыта и обучающийся ремеслу прямо по ходу сезона в великом клубе Андреа Пирло не может выжать максимум даже из имеющегося в его распоряжении материала. Минимум идей на тренерской скамье и в линии полузащиты – и вот «Юве» превращается в посредственность.

ОЗАРЕНИЕ КЬЕЗЫ, ПОМУТНЕНИЕ ТАРЕМИ

Тем не менее, во втором тайме все перевернулось. Если в этом «Юве» кто и способен на подвиг, то это Роналду и Кьеза. Они и сообразили ответный мяч в начале второго тайма. Португалец классно оторвался от защитников, спиной к воротам обработал сложный мяч (наверняка для себя) и оставил его набежавшему партнеру. Удар Кьезы в дальний угол был неберущимся.

https://twitter.com/MatchTV/status/1369399608682680330

Хозяев этот гол очень вдохновил, но «Порту» очень уж здорово контратакует, и чтобы итальянцы не остались без четвертьфинала пришлось прийти им на помощь Тареми. В течение двух минут герой первого тайма превратился в антигероя матча. Если первая желтая карточка за грубую игру (против Кьезы, кстати) объяснима (перестарался, бывает), то вторая – предательство партнеров. После остановившего игру свистка Куйперса владевший мячом Мехди зачем-то запустил мячом в сторону ворот Щенсны и увидел перед собой красный свет.

https://twitter.com/EnElVar/status/1369397575221207043

Кьеза сразу же мог наказать гостей, но, уже прокинув мяч головой мимо выскочившего из ворот Марчесина, не смог дослать мяч в пустые ворота – респект помешавшему ему Пепе. Исход встречи в оставшееся время зависел от терпения, характера и удачи. И Кьезы. Уже через 10 минут 23-летний вингер блестяще замкнул головой подачу Куадрадо с правого фланга.

https://twitter.com/BASSAM0034/status/1369398680411926531

Федерико поймал кураж и впоследствии несколько раз грозно врывался в штрафную с левого края, но партнеры его совсем не поддерживали. Слишком уж непродуктивен был Роналду, бывший единственным голеодором «Юве» в плей-офф ЛЧ двух предыдущих сезонов. Если он и получал мяч в опасной близости от ворот, не мог исполнить технически. Пожалуй, это символично – Криштиану уже близок к тому, чтобы стать прошлым европейского футбола, а у Кьезы есть все шансы стать его будущим.

https://twitter.com/MatchTV/status/1369414177543045124

ОЛИВЕЙРА ПЕРЕХИТРИЛ ВСЕХ

К чести португальцев, они не запирались в своей штрафной и при первой возможности пытались контратаковать. Марега мог закончить вообще все – технично развернул двоих защитников и поймал на противоходе Щенсны, но чуть-чуть не попал в ближний угол. Хозяева тоже могли не доводить до овертайма, но чемпион мира по голам из офсайда Мората в очередной раз забил из вне игры, а изумительно пробивший в дальнюю девятку Куадрадо сотряс перекладину.

В дополнительное время «Юве» больше нервничал, чем играл в футбол. Алекс Сандро вообще должен был покинуть поле за два откровенных срыва контратак, но Куйперс оба раза простил бразильца, а затем еще и уже имевшего желтую Кьезу, опоздавшего к единоборству. Ходил по тонкому льду и Куадрадо, но голландец был очень добр к хозяевам.

И тогда португальцы сами взяли свою судьбу в руки. Двужильный Сержиу Оливейра со штрафного метров с 30 выстрелил низом под стенкой точно в ближний угол. Щенсы не ожидал такого подвоха от подпрыгнувших партнеров и не успел среагировать.

https://twitter.com/BASSAM0034/status/1369415973942485000

Однако и это еще не все. Итальянцы бросились на штурм и вновь вышли вперед (конкретно в этом матче) – Рабьо здорово выпрыгнул после подачи углового и поразил ближний верхний угол.

https://twitter.com/BASSAM0034/status/1369416386380980236

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Ювентус» - «Порту» - 3:2 (0:1)

Голы: Оливейра, 19 – 0:1. Кьеза, 49 – 1:1. Кьеза, 63 – 2:1. Оливейра, 115 – 2:2. Рабьо, 117 – 3:2.

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи (Де Лигт, 75), Демирал, Сандро, Кьеза (Бернардески, 102), Артур (Кулусевски, 102), Рабьо, Рэмзи (Маккенни, 75), Мората, Роналду.

«Порту»: Марчесин, Манафа, Мбемба, Пепе, Занузи (Диас, 71), Корона (Ндиайе, 118), Оливейра (Лейте, 118), Урибе (Груич, 90), Отавио (Сарр, 62), Марега, Тареми.

Предупреждения: Отавио, 45+2. Тареми, 52. Кьеза, 90+3. Куадрадо, 92. Оливейра, 97. Бернардески, 103. Рабьо, 114.

Удаление: Тареми, 54 (2 жк).

Судья: Куйперс (Нидерланды).

источник: «Советский спорт»
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