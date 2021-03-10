Флик, Маттеус или Рангник: кто станет преемником Лева в сборной Германии?

При всех его заслугах эта отставка напрашивалась. В последние годы наставник заигрался в смену поколений, в результате чего на ЧМ-2018 в России сборная не вышла из группы, а в ноябре получила затрещину от испанцев, проиграв в Севилье со счетом 0:6.

Перед предстоящим Евро у меня все еще очень много энергии и амбиций. Сделаю все возможное, чтобы добиться успеха на этом турнире и сделать наших болельщиков счастливыми», – заверил общественность Лев.

«Сознательно иду на этот шаг, преисполненный гордостью и огромной благодарностью. Я работал с лучшими футболистами страны почти 17 лет и помогал им в их развитии. У меня были большие триумфы и болезненные поражения, но прежде всего – множество чудесных и волшебных моментов, не только победа на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

Президенту немецкого футбольного союза (DFB) Фритцу Келлеру не повезло. В отличие от троих его предшественников, ему все же придется принимать решение о назначении нового главного тренера сборной Германии. Накануне стало известно, что Йоахим Лев (возглавляет национальную команду с 2006 года), чей контракт истекает только после ЧМ-2022, попросил боссов освободить его от должности уже после Евро-2020, который пройдет ближайшим летом, и ему пошли навстречу.

Лев, видимо, и сам понимает, что перестарался. За пару дней до сенсационного известия об уходе стало известно, что он все же готов вернуть в сборную ветеранов Жерома Боатенга, Матса Хуммельса и Томаса Мюллера, которых перестал вызывать не по спортивному принципу, а просто из возрастных соображений.

Очевидно, на будущем чемпионате Европы 61-летний специалист будет максимально мотивирован, чтобы завершить историю длиной в 15 лет (17 с учетом работы ассистентом у Юргена Клинсманна) хэппи эндом, и ради этого готов поступиться принципами.

КЛОПП ОТКАЗАЛСЯ

Теперь руководству DFB пришло время задуматься о том, кто заменит Лева во главе сборной. Времени и вариантов у них достаточно, но двумя самыми очевидными кандидатами были Юрген Клопп и Ханс-Дитер Флик. Первый уже отказался от такой возможности:

«Есть много хороших немецких тренеров. Я просто сказал то, что хотел появления моего имени списках вариантов. Я сказал «нет». Ни этим летом, ни потом я не буду кандидатом на пост тренера сборной Германии. У меня еще три года по контракту в «Ливерпуле». Это простое заявление. Ты подписываешь контракт и пытаешься отработать его до конца, не так ли?

У меня были контракты в «Майнце» и в «Боруссии», и я отработал их до конца, хотя мною интересовались другие немецкие клубы, у которых больше денег. Вопрос просто во времени и в деньгах. Если это не срабатывает, то не нужно терять сон из-за этого. У меня нет с этим никаких проблем», - заявил Клопп.

ФЛИК – ФАВОРИТ, НО БУДУТ СЛОЖНОСТИ

Следующий кандидат Флик, но и тут все будет зависеть от его собственного желания. Он 8 лет работал помощником Лева и еще три года спортивным директором сборной, так что работа ему близка и понятна. Считается, что «Бавария» в благодарность за успехи последних полутора лет не станет препятствовать переходу, хотя действующий контракт подписан до 2023 года.

Возможно, Флик и сам не стал бы рассматривать подобную возможность, если бы в Мюнхене чувствовал себя комфортно, однако в последнее время обострилось его противостояние со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем из-за расхождения во взглядах на комплектование команды. К тому же в конце года бразды правления клубом планирует передать гендиректор Карл-Хайнц Румменигге, всегда поддерживающий тренера по всем спортивным вопросам.

Пока в DFB не приняли окончательного решения по списку кандидатов, но Флик точно там будет. Однако вопросы остаются. Если наставник согласится на смену работы, то скорее всего только после завершения сезона. Станут ли в федерации ждать до последнего? К тому же неясно, потребуется ли «Бавария» компенсацию. Да и в зарплате Флик сильно проиграет – в Мюнхене он зарабатывает около 8 млн евро, тогда как Лев в сборной Германии только 3,5 млн (не считая доходов от рекламы).

Есть и другие сложности. Например, в лице спортивного директора сборной Оливера Бирхоффа, имеющего натянутые отношения с «Баварией», а ведь именно он будет составлять список кандидатов. Кроме того, вряд ли Флику позволят перетащить за собой лучшего бомбардира в истории сборной Германии Мирослава Клозе, помогающего ему в Мюнхене.

В РЕЙТИНГЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ ФЛИК УСТУПАЕТ МАТТЕУСУ

На случай, если с Фликом не срастется, у СМИ есть список альтернативных вариантов. В нем нынешний помощник Лева Маркус Сорг, наставник молодежной сборной Штефан Кунц (они уже на контракте у DFB, что значительно упрощает дело), строитель футбольной империи Red Bull Ральф Рангник, а также Лотар Маттеус (кандидат от эксперта Bild Мехмета Шолля – восьмикратного чемпиона Германии и чемпиона Европы-1996).

По мнению читателей Bild (в опросе приняли участие 168 тысяч человек), все указанные кандидаты ранжируются следующим образом:

1. Клопп – 44%

2. Маттеус – 21%

3. Флик – 16%

4. Рангник – 11%

5. Кунц – 7%

6. Сорг – 1%