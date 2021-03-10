Куда попал Роналду? Трансферная политика убивает «Ювентус»

На трансферном рынке «Ювентус» пытается быть итальянской версией «Баварии» - собирать сливки с серии A и недорого переманивать игроков из Европы. Эта стратегия имеет право на жизнь только в том случае, если регулярно попадать в нужных игроков (как это делают мюнхенцы), но с этим у клубной селекции огромные проблемы.

Но дальше – больше. Отправив в отставку Сарри, клуб сенсационно поставил главным тренером Андреа Пирло, весь тренерский опыт которого заключался в неделе (!) работы со второй командой. Это решение – прямо в рубрику «Что могло пойти не так?» Великого полузащитника просто подставили. Он не мог отказаться от столь почетной должности и оказанного доверия, но и для перестройки команды у нет ни должных навыков, ни опыта. А в этой перестройке она очень нуждается, поскольку инерция чемпионских лет давно сошла на нет, а трансферная политика просто убивает клуб. Напоминает какого-то другого гранда из столицы Каталонии, не правда ли?

То, что у него получилось в «Наполи», не получилось в «Челси» и не могло повториться в «Ювентусе» без тотальной кадровой чистки, но клубные боссы не поняли этого и выдали худший чемпионский сезон – 83 очка в серии A. Меньше в последний раз «Юве» набирал в сезоне-2010/11 при Луиджи Дельнери (58 очков и 7-е место). Для сравнения, в сезоне-2016/17 с этим показателем туринцы были бы всего лишь третьими после «Ромы» (87 очков) и «Наполи» (86).

Проблема черно-белых в очень слабой трансферной политике. Туринцы ошибаются буквально во всем. После ухода Массимиано Аллегри на пост наставника был неожиданно выбран Маурицио Сарри. Неожиданно – потому что Сарри очень специфичный тренер со своим исключительно авторским видением футбола, под который надо планомерно подбирать состав.

После прихода Криштиану Роналду «Ювентус» в третий раз вылетел из Лиги чемпионов от соперника, в паре с которым считался фаворитом. Два года назад туринцев нокаутировал «Аякс» (1:1, 2:1), затем был «Лион» (1:0, 1:2) и вот наконец «Порту» (2:1, 2:3). Как справедливо заметили многие, ни один из обидчиков «старой синьоры» даже не входит в список претендентов на участие в Суперлиге, за которую так топит президент итальянского клуба Андреа Аньелли.

Достаточно посмотреть на среднюю линию «старой синьоры» (помните поговорку – покажи мне свою полузащиту, и я скажу, какая у тебя команда?). В первом матче с «Порту» она выглядела следующим образом: Уэстон Маккенни, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Федерико Кьеза. Во втором – Кьеза, Рабьо, Артур, Аарон Рэмзи. Они стали олицетворением кадровой политики клуба в последние годы.

Из всей шестерки похвалы и высоких оценок заслуживает только Кьеза. Он и забил все три мяча туринцев в нынешнем плей-офф. За его переход отвечающего за подбор состава Павла Недведа можно и нужно похвалить – игрока взяли в аренду за 10 млн евро и наверняка выкупят. Но таких удач при приобретении молодых игроков минимум.

МОЛОДЕЖЬ НЕ ТЯНЕТ

Неужели в Турине на полном серьезе считают, что приехавший в аренду из тонущего «Шальке» (последнее место в бундеслиге) Маккенни должен в качестве игрока основы тащить «Юве» к победе в Лиге чемпионов? Аналогичный вопрос по кандидатурам приобретенного за 35 млн евро Деяна Кулусевски (в серии A 3 гола в 23 матчах), купленного за 18 млн у «Сассуоло» Мериха Демирала (подарил гостям пенальти во второй игре) и совершившего чудовищный привоз на «Драгао» Бентанкура.

Не дал ожидаемого роста Федерико Бернардески (заплатили «Фиорентине» 40 млн), от которого зимой не избавились только потому, что не нашли покупателей, а еще ранее были Кристиан Ромеро (за него «Дженоа» получил 26 млн, сейчас он в аренде в «Аталанте»), Лука Пеллегрини (22 млн, в аренде в «Дженоа»), Маттиа де Шильо (12 млн «Милану», сейчас в аренде в «Лионе») и т.д.

Зимой вот заплатили 18 млн за 19-летнего Николо Равеллу из «Дженоа» и оставили его в команде еще на полтора сезона. Что из этого получится – загадка.

Неудачными уже пора признать и дорогостоящие вложения в Артура и Матиаса де Лигта. Бразильца, правда, обменяли на Миралема Пьянича в «Барселону» с доплатой в 12 млн (он же моложе боснийца), но сути это не меняет. Пьянич был последним созидателем в центре поля. Вместо него приехал роботизированный полузащитник, проведший в нынешнем сезоне серии A 14 матчей (1 гол, 0 передач). Уровень? Еще бы! Второй год безуспешно проходит адаптацию и голландский защитник, который просто не может найти себя в итальянском футболе.

РАБЬО И РЭМЗИ – ВТОРОЙ СОРТ

Возвращаемся к полузащите в матчах с «Порту». Подписание свободных агентов Рабьо и Рэмзи – вторая часть стратегии, столь же провальной не по сути, а именно в реализации. Валлиец был лидером мучительно среднего в последние годы «Арсенала», а скандальный француз не пригодился ни «ПСЖ», ни сборной Франции.

Если бы их партнером по средней линии был игрок уровня Пирло, это могло сработать, но как ждать от них, чтобы они были креативными лидерами, на которых будет строиться игра? Статистика Рабьо в чемпионате – 2 гола и 0 передач в 21 матче, у Рэмзи она чуть лучше – 2+4 в 18 играх. Но все это капля в море. Для сравнения у лидеров «Интера» Ашрафа Хакими – 10 (6+4) очков, Николо Бареллы – 8 (3+5), Марсело Брозовича – 7 (1+6). Они реально играют, а не присутствуют.

Огромную пользу в атаке мог бы принести Хуан Куадрадо (сделал тот классный навес, с которого Кьеза забивал в Турине второй мяч), но он вынужден пахать по всей бровке, потому что больше некому затыкать дыру на фланге обороны. В команде всего два полноценных крайних защитника Алекс Сандро и Данило. Оба вполне себе на уровне, но вот Данило получил травму, и все – других вариантов, кроме колумбийца, нет, а на фланге полузащиты выходит медлительный Рэмзи, место которого – в центре.

ФЕНОМЕН МОРАТЫ

Примерно та же картина в нападении. Да, Роналду по-прежнему демонстрирует свой класс, а Пауло Дибала травмирован, но зачем в команде недоразумение по имени Альваро Мората? Вообще феномен испанского форварда заслуживает отдельного исследования, потому что совершенно неясно, как нападающий, лишь раз за всю карьеру забивший в одном чемпионате более 12 мячей (да-да, однажды в «Реале» он дотянулся до отметки в 15 голов), имеет в послужном списке «Реал», «Ювентус», «Атлетико» и «Челси».

Вот его статистика по клубам:

- «Атлетико» - 22 гола в 61 матче;

- «Челси» - 24 гола в 74 матчах;

- «Реал» - 31 гол в 95 матчах;

- «Ювентус» - 43 гола в 125 матчах.

В среднем стабильно по голу в трех матчах. И вот за него спорят европейские гранды, пусть и без энтузиазма. Респект агентам Мораты, а руководству «Юве» - нет. Исходя из статистики нынешнего сезона (16 голов и 11 передач во всех турнирах), можно было бы согласиться с туринцами, но не дайте себя обмануть.

Все эти мячи забиты второразрядным соперникам – все шесть голов в ЛЧ он настрелял в ворота «Динамо» Киев и «Ференцвароша», а в чемпионате стал грозной силой для «Кротоне», «Специи» «Беневенто» и иже с ними. Лишь на прошлой неделе его дубль в ворота «Лацио» стал знаковым, да и то один мяч он забил с пенальти. А в действительно важные моменты – против «Барселоны» в группе и «Порту» в плей-офф ЛЧ, «Интера» в чемпионате и Кубке, «Ромы», «Аталанты», «Наполи» – у него ноль (!) результативных действий, включая голевые передачи.

«БАРСЕЛОНА» БАРТОМЕУ, А НЕ «БАВАРИЯ» РУММЕНИГГЕ

Вдобавок ко всему у «Юве» откровенно короткая скамейка. Показательный пример – Сержиу Оливейра в ответном матче использовал все шесть замен, тогда как Пирло – только четыре. Потому что ему просто некого было выпускать. Да, португалец задействовал двоих защитников, но даже здесь у Пирло не было простора – среди серьезных игроков в запасе остались только 36-летний Джорджо Кьеллини и 43-летний Джанлуиджи Буффон.

И все же даже с учетом всех этих проблем (тотальная посредственность большинства игроков, маленький ростер) «Ювентус» обязан был проходить «Порту» и имел на это все шансы, но слабая тренерская рука и отсутствие идей у Пирло не позволяют выжать из имеющегося материала максимум, как это делал, например, Маурисио Почеттино в «Тоттенхэме».

Как следствие, «Ювентус» второй год не может пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов и идет лишь третьим в чемпионате в 10 очках от «Интера» (в 7 очках, если считать только потерянные), а в плане результативности и вовсе четвертый. 51 гол в 25 матчах – это меньше, чем у «Интера» (63), «Аталанты» (60) и даже «Наполи» (55), столько же, сколько у «Ромы» и лишь на один мяч больше, чем у «Милана».

Выручают «старую синьору» лишь слаженная оборона и результативность Роналду (из 51 гола 20 на его счету), но все это держится на великих ветеранах уходящего прошлого – португальце да Леонардо Бонуччи и (в меньшей степени) Джорджио Кьеллини. Однако на троих им уже 105 лет. Аньелли и Недведу давно пора искать новые источники вдохновения, иначе их ждет судьба не уходящего из «Баварии» с почетом на пенсию Карла-Хайнца Румменигге, а проклинаемого всеми каталонцами экс-президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу. Он совершал те же самые ошибки.