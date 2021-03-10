Дмитрий Селюк: Время не обманешь – на смену Месси и Роналду пришли Холанд и Мбаппе

ЧТО РОДНИТ «ЮВЕ» И «БАРСУ»?

«Юве» в третий раз подряд уступил дорогу очередному, по европейским меркам, середняку - «Порту», который к тому же с 54-й минуты играл в меньшинстве. Год назад итальянский суперклуб проиграл в Лиге «Лиону», на проход которого ломаного гроша не ставили. А два года назад – молодому дерзкому «Аяксу» - голландский клуб в этой паре уж точно не считался фаворитом.

В этом плане «Ювентус» сильно напоминает «Барселону» - каталонцы сегодня играют в Париже с ПСЖ, но очевидно, что нынешняя «Барса» сейчас не способна на беспрецедентный подвиг и вряд ли отыграется после унизительного поражения в первом матче – 1:4.

А роднит «Юве» и «Барселону» то, что две главные мировые футбольные звезды последнего десятилетия Месси и Роналду сдают на газах, и больше не могут выигрывать для своих команд самые важные матчи.

МЕССИ И РОНАЛДУ КАК КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, живущий в Барселоне, рассуждает о том, как стареющие звезды превращаются для своих клубов в машины для зарабатывания денег.

- Получается, что два гения больше не могут, не в состоянии тащить на себе команду к большим победам?

- Есть такое понятие – престарелые звезды. Время не обманешь, в этот период, увы, сейчас вошли и два великих игрока в истории футбола Месси и Роналду. Они уже больше превратились в коммерческие проекты для своих клубов: их имена способствуют продаже клубной атрибутики по всему миру, огромному росту подписчиков в соцсетях, привлечению рекламы и т.д.