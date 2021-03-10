Дмитрий Селюк: Время не обманешь – на смену Месси и Роналду пришли Холанд и Мбаппе

ЧТО РОДНИТ «ЮВЕ» И «БАРСУ»?
«Юве» в третий раз подряд уступил дорогу очередному, по европейским меркам, середняку - «Порту», который к тому же с 54-й минуты играл в меньшинстве. Год назад итальянский суперклуб проиграл в Лиге «Лиону», на проход которого ломаного гроша не ставили. А два года назад – молодому дерзкому «Аяксу» - голландский клуб в этой паре уж точно не считался фаворитом.
В этом плане «Ювентус» сильно напоминает «Барселону» - каталонцы сегодня играют в Париже с ПСЖ, но очевидно, что нынешняя «Барса» сейчас не способна на беспрецедентный подвиг и вряд ли отыграется после унизительного поражения в первом матче – 1:4.
А роднит «Юве» и «Барселону» то, что две главные мировые футбольные звезды последнего десятилетия Месси и Роналду сдают на газах, и больше не могут выигрывать для своих команд самые важные матчи.
МЕССИ И РОНАЛДУ КАК КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, живущий в Барселоне, рассуждает о том, как стареющие звезды превращаются для своих клубов в машины для зарабатывания денег.
- Получается, что два гения больше не могут, не в состоянии тащить на себе команду к большим победам?
- Есть такое понятие – престарелые звезды. Время не обманешь, в этот период, увы, сейчас вошли и два великих игрока в истории футбола Месси и Роналду. Они уже больше превратились в коммерческие проекты для своих клубов: их имена способствуют продаже клубной атрибутики по всему миру, огромному росту подписчиков в соцсетях, привлечению рекламы и т.д.
- Да, приход Роналду в «Ювентус» не только еще больше способствовал росту популярности итальянского гранда в мире, но и сильно поднял интерес к Серии А. Это отмечали все.
- Это так. Но завершая свою мысль, скажу так: нынешняя Лига чемпионов показала, что время не обманешь – на смену Месси и Роналду пришли новые молодые звезды Холанд и Мбаппе.
Посмотрим, как сегодня «Барселона» будет ковыряться в Париже. Конечно, можно вспомнить историю, как «Барса» в 2017 году совершила подвиг и отыграла у того же ПСЖ четыре мяча.
- Сейчас не тот случай. Во-первых, тогда «Барса» играла дома на переполненном «Камп Ноу». Во-вторых, без помощи арбитра не обошлось. И, в-третьих, тогда Месси был на четыре года моложе. «Барса» выиграет на пустом «Парк де пренс» - 4:0? Не верю, это фантастика.
- Соглашусь. Поэтому можно констатировать: сначала вылетел из Лиги чемпионов Роналду, за ним последует Месси.
- Это лишь де-юре, а де-факто Месси вылетел, когда проиграл дома ПСЖ - 1:4. И сегодняшний матч в Париже превратится в формальность. Поэтому практически можно утверждать, что Месси вылетел первым.
- Давайте так скажем: они вылетели одновременно. Но все же футбол без зрителей накладывает свой отпечаток на игру и на результаты. Нынешний победитель Лиги будет победителем без зрителей.
- «Юве» брал Роналду именно под Лигу чемпионов, второй год подряд клуб вылетает задолго до финала. Что «Ювентусу» делать с дорогостоящей стареющей звездой?
- Уйти во время часто довольно сложно, тем более для таких звезд, как Месси и Роналду.
Месси - символ «Барселоны», уверен, что никуда он не уйдет, и завершит карьеру в практически родном клубе.
Роналду блуждал по командам, но, как мы говорили выше, оба этих великих футболиста давно превратились в коммерческие проекты. Думаю, после окончания пандемии Криштиану подпишет заключительный и очень большой контракт с каким-нибудь американским клубом. Тем самым поднимет интерес к европейскому футболу в США.