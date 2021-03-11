Сделать «Барселону» великой снова! Лапорта хочет добавить к Месси Холанда и Алабу 

И если морально Месси будет готов остаться (у них с Лапортой хорошие отношения и взаимное доверие еще с тех времен, когда старый-новый президент строил великие команды во главе с Франком Райкардом, а затем Хосепом Гвардиолой), то с финансовой точки зрения все не так просто. У форварда ошеломительно тяжелый контракт (только оклад составляет более 100 млн евро в год), и вряд ли он согласится на его понижение, тогда как у клуба неадекватный уровень долгов, составляющих более 1,1 млрд евро.

Один из основных вопросов, которые надо решить новому боссу, как сохранить Лионеля Месси. Лапорта в каждом интервью упоминает аргентинца, подчеркивая его величие, значимость для команды и патриотизм по отношению к клубу. Так что можно не сомневаться в том, что он постарается удержать Лео.

«Барселона» очень неплохо выступила в Париже, но не смогла совершить камбэк, который пополнил бы список легендарных подвигов в Лиге чемпионов и впервые с сезона-2006/07 не дошла даже до четвертьфинала турнира. Этот результат – то дно, от которого каталонцам предстоит оттолкнуться, чтобы вновь выйти на первые роли в европейском футболе. Задачу будет решать новый президент клуба Жоан Лапорта, выигравший выборы буквально четыре дня назад.

Понимает это и Лапорта, пообещавший сделать все возможное «в рамках экономических возможностей клуба». Да еще и только что выбивший «Барсу» из Лиги чемпионов «ПСЖ» готов вступить в переговоры, что только усложняет задачу. Где-то на горизонте маячит и «Манчестер Сити» с Гвардиолой во главе. В обеих командах Месси ждут с распростертыми объятиями.

ПРОДАТЬ КОУТИНЬО, ОПРЕДЕЛИТЬСЯ ПО ДЕМБЕЛЕ И БУСКЕТСУ

Также летом истекает контракт у защитника Оскара Мингесы. Его будущее наверняка во многом будет зависеть от того, удастся ли каталонцам усилиться в летнее трансферное окно, однако продление контракта с молодым, но уже играющем в основе (пусть и не всегда успешно) воспитанником видится очевидным решением. Вопрос только в том, оставлять ли в команде или отправить в аренду набираться опыта.

А через год истекают контракты с Серхи Бускетсом, Усманом Дембеле, Ансу Фати и Педри. В свой первый приход в «Барселону» Лапорта зарекомендовал себя очень уверенным руководителем, не боящимся решительных мер по очистке состава. Тогда в первый же сезон были отпущены Франк де Бур и Патрик Андерсон, а Хуан Роман Рикельме отправлен в аренду, через год ушли Луис Гарсия, Рикардо Куарежма, Филип Коку, Микаэль Райцигер, Патрик Клюйверт и Марк Овермарс, Луис Энрике завершил карьеру, а Хавьер Савиола отправился на стажировку в «Монако».

Наверняка стоит ждать подобных кадровых решений и на сей раз. Но если за Фати и Педри будущее команды, то по остальным двоим есть сомнения. На Бускетсе много не заработать, поэтому его с равной вероятностью могут продать летом или продержать до истечения контракта, а вот с Дембеле сложнее. Его приобретали за 135 млн, а сейчас 23-летний француз оценивается по меньшей мере в 50 млн. Так что если его и отпускать, то только за хорошие деньги, а для этого надо продлевать контракт (что тоже стоит немало – подъемные, бонусы за лояльность, комиссионные агентам). В противном случае через три месяца за него вряд ли можно будет выручить больше 30-40 млн, зато появятся свободные средства на зарплату новой звезды.

С этой же целью на лето запланирована продажа Фелипе Коутиньо, но эта цель не так легко достижима, как кажется. В предыдущие годы предшественник Лапорты Хосеп Бартомеу тоже пытался сплавить бразильца, но никто не решился ни платить за него, ни в полной мере тянуть его зарплату. Удалось только немного сэкономить, договорившись об аренде с «Баварией».

ЗАПОЛУЧИТЬ ХОЛАНДА И АГУЭРО

Уже известно, что деньги эти понадобятся. Лапорта понимает, что приобретать игроков мирового уровня он не может, поэтому концентрируется на свободных агентах. Два самых очевидных варианта – Давид Алаба и Серхио Агуэро. С агентом австрийца Пини Захави уже провели переговоры, и хотя тот опроверг информацию о достижении устных договоренностей, сам факт встречи не отрицает.

По приглашению аргентинца тоже начали работу. Испанские СМИ утверждают, что ему направлено официальное предложение о подписании контракта. Если стороны сойдутся по финансовым вопросам, наверняка заключат соглашение. На очереди рассмотрение кандидатуры Мемфиса Депая – у него также летом истекает контракт.

Самой трудной, но критически важной задачей считается заполучить Эрлинга Холанда, вокруг которого можно будет строить новый долгосрочный проект. Для реализации своего плана Лапорта хочет воспользоваться хорошими отношениями с агентом норвежца Мино Райолой. И здесь добиться желаемого в нынешних финансовых условиях очень трудно, но у президента «Барсы» есть выход – он хочет выпустить облигации, известные как «облигации Лапорты», чтобы в короткие сроки повысить ликвидность, несмотря на огромные долги.

Временное повышение бюджета поможет собрать сильную команду, способную побеждать и, соответственно, наращивать доходы. Эдакий замкнутый круг успешности.

Нужны будущей команде победителей не только суперзвезды, но и перспективные сильные игроки второго эшелона. На эту роль претендует защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия, еще в октябре заключивший предварительное соглашение с «Барселоной». Оно не было ратифицировано, поскольку Бартомеу сняли с поста президента досрочно, но Лапорта считает планирует это сделать.

ПЕРЕМАНИТЬ МБАППЕ НЕРЕАЛЬНО?

А вот заполучить Килиана Мбаппе будет невозможно. Через год у француза истекает контракт с «ПСЖ», и он отправил в клубный офис проект нового соглашения, по которому хочет получать не менее 35 млн в год, то есть столько же, сколько платят Неймару. Окончательного решения в клубе не приняли, однако в данный момент склоняются к тому, чтобы отказаться и летом выставить игрока на трансфер.

Они планируют выставить ценник в 200 млн (и это за год до истечения контракта!), который никто, естественно, не потянет и даже не будет пытаться, но это ведь стартовая сумма, которую тот же «Реал» надеется сбить до 150 млн. Под эту задачу уже запланирована массовая распродажа. В претендентах числятся и «Ман Сити» с «Ливерпулем», так что «Барселоне» будет очень сложно вклиниться в эту борьбу.

ВЕРНУТЬ ВАЛЬДЕСА

Что касается кадровой политики за пределами футбольного поля, то по Рональду Куману новостей пока нет, но шансы увидеть Хави все возрастают. В 2008 году Гвардиола имел еще меньше тренерского опыта (год в дубле «Барселоны»), что не помешало Лапорте доверить ему первую команду и выиграть в следующие четыре года 14 трофеев.

Лапорта считает важным наличие у тренеров ДНК «Барселоны» или как минимум атакующего футбола по заветам Йохана Кройффа, так что Хави на новую должность подходит идеально. Но пока новостей на сей счет не поступало, и не исключено, что следующий сезон команда вновь начнет под руководством голландца.

В данный момент известно лишь о вероятном возвращении в команду близкого друга Лапорты Виктора Вальдеса (12 лет и 387 матчей в воротах «Барсы»). Ему скорее всего доверят тренировать вратарей первой команды. В данный момент Вальдес тренирует в третьей лиге «Орту».