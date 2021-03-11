Евгений Мележиков: Йоахима Лева в списке возможных тренеров «Спартака» нет

– А насколько обширен список? Сколько там фамилий: пять, десять?

– Вчера все начали шутить, что освобождается Йоахим Лев. Он в списке?

– Конечно, они сформированы. Мы уже не просто формируем критерии, но и подбираем главного тренера. У нас не так много времени и мы должны готовиться заранее, подбирать варианты, определяться со списком и переходить к работе.

– Сформированы ли критерии, по которым будет подбираться новый главный тренер для «Спартака?

– Количество фамилий не играет никакой роли. Я считаю, что список не должен быть большим, потому что если он большой, значит, мы подходим непрофессионально. Я думаю, что в списке должно быть не больше пяти кандидатур, а желательно меньше.

– Вы сказали о пяти кандидатурах. По сути, у вас остается два месяца до завершения чемпионата. Получается, у вас уже есть фамилии, по которым вы работаете или пока только круг тех, с кем будете вести переговоры?

– Я хочу, чтобы наши возможности не сужались из-за ваших вопросов. Вы постепенно приводите к количественному составу списка, а потом начнете требовать фамилии.

– Одна уже известна – это Фонсека.

– Да? Я ничего не скажу. Мы договорились не комментировать фамилии. Мы просто проводим работу, и не хотелось бы акцентировать внимание на деталях.

– Когда определитесь с новым тренером «Спартака-2» и кто им будет?

– Сегодня уже определимся.

– Это Евгений Бушманов?

– Позже все узнаете.

– Насколько проект «Спратак-2» себя оправдывает? Не стоит ли его реформировать в плане не только спортивной части, но и экономической, ведь там выступают игроки с большими контрактами – Ташаев, Роша, а выхлопа почти нет?

– Над выхлопом мы работаем. Этот проект – неотъемлемая часть клуба и сроки разработки стратегии этого проекта мы уже озвучивали. Будем это все прорабатывать коллегиально, изучать все аспекты, смотреть, думать и принимать решения. На сегодня «Спартак-2» существует и никуда не девается. Считаю, что «Спартак-2» должен иметь спортивные цели, чтобы у футболистов было желание достигать результат, пусть и без выхода в РПЛ. Футболисты должны привыкать к победам. Это неотъемлемая часть их роста.

– Леонид Федун говорил, что все содержание «Спартак-2» равно зарплате одного дорогостоящего легионера. Это по сей день так?

– Не буду сравнивать с зарплатой на легионера, но сейчас затраты на «Спартак-2» не особо велики в структуре расходов клуба.

– Это сумма около пяти миллионов евро в год?

– Примерно так.

– Чем не устроил Роман Пилипчук и сам проект «Спаратк-2», потому что сейчас в основе играют Маслов и Максименко, а это хороший выхлоп?

– С Пилипчуком я сегодня общался. Мы по большому счету не имеет взаимных претензий друг к другу, и расстались по обоюдному согласию. То есть расстались с ним хорошо. Но результаты команды немного плачевные.

– У Пилипчука не очень получается работать главным тренером. Возможно ли его возвращение в чей-то тренерский штаб: «Спаратка-2» или основной команде?

– Не готов сказать. Это зависит от Романа Михайловича. Я думаю, у него будут предложения. Уверен, у него получился найти команду, в которой он будет достигать хороших результатов, потому что это неплохой тренер.