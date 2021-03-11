Дзюба в сборной - это нормально. Ненормально, что он снова капитан

После осеннего секс-видео вернуть Дзюбе капитанскую повязку спустя четыре месяца, значит, плюнуть в лицо такому понятию, как мораль. Черчесов своим шагом бросает вызов многолетним устоям, которые, несмотря на все смены общественных строев в стране, долгое время оставались незыблемыми. А теперь стремительно пробивают очередное дно. Жаль, что главный тренер своим решением этому помогает.

Речь не о том, хороший Артем парень или плохой. Судя по рассказам его партнеров и всех, кто с ним пересекался, – обычный человек, со своими тараканами в голове. Но так всегда было принято, что в нашем спорте в капитаны выбирали самого авторитетного, того, кто должен быть образцом для подражания. Незапятнанным.

У Дзюбы не получается не влипать в истории. Ноябрьский ролик ведь не первый прокол. Было «кино» женатого футболиста в авто с замужней телеведущей Марией Орзул несколько лет назад. Дурачества из чемпионской раздевалки в Краснодаре, где Артем немного «потрахал» Сердара Азмуна, на фоне этих эпизодов вообще кажутся детской шалостью. Дзюба спалился не первый раз. Это, видимо, тоже талант. Станислав Саламович не может не видеть очевидных проблем, но все равно стоит на своем.

Зачем ему это? Кто-то считает, что тем самым тренер хочет показать, насколько он крут. Что никто ему не указ, что хочет, то и творит. Это, конечно, тоже способ самоутверждения. Как знать, быть может, и в этом причина. А возможно, тренер просто пытается таким образом поддержать футболиста, с которым многое уже прошел. Артем внес большой вклад в то, что Черчесов стал большим авторитетом для многих болельщиков, это надо признать. Теперь ответный реверанс со стороны тренера.

В последних матчах питерский форвард явно не в форме. Его подвергают резкой критике за медленный футбол и плохую самоотдачу. Он не забил пенальти на последней минуте игры в Казани, что стоило «Зениту» поражения в матче с «Рубином». Однако Черчесову некого ставить в основу сборной, которой с 24 по 30 марта предстоят три матча отбора на ЧМ-2022. У него беда впереди, выбор почти никакой. Между плохим и очень плохим.