На «Олд Траффорд» «Милан» был лучше, но спасся лишь в концовке (видео) 

Не сыгранность хозяев в обороне сразу бросилась в глаза. Уже в первые 10 минут миланцы дважды пробили Дина Хендерсона, но оба раза англичанам повезло. Сначала Рафаэл Леау убежал к воротам, предварительно попав во вне игры, а затем классный гол Франка Кессье мощным ударом в дальний верхний угол после розыгрыша аута был отменен из-за того, что он якобы подыграл себе рукой. У VAR свои повторы, однако телевизионные не убедили в правомерности этого решения. Пусть оно останется на совести словенского арбитра Славко Винчича.

Тем обиднее, что ни «МЮ», ни «Милан» не смогли выставить оптимальные составы. У Сульшера не оказалось в заявке вратаря Давида де Хеа, защитника Фила Джонса, полузащитников Поля Погба, Донни ван де Бека и Хуана Маты и нападающих Маркуса Рэшфорда с Эдинсоном Кавани. Лишь в запасе остался не до конца здоровый Люк Шоу и системообразующий игру в центре Фред. Больше всего пострадала оборона, где в старте вышли имеющие немного игровой практики Алекс Теллес (слева) и Эрик Байи (в центре), да и полузащитников Неманью Матича (в опорной зоне) и Дэниэла Джеймса стабильными игроками основы не назовешь.

Самая громкая вывеска в 1/8 финала Лиги Европы, достойная финала всего турнира. Оба команды в нынешнем сезоне неожиданно хороши, вполне могут рассчитывать на ранг вице-чемпиона своей страны по окончании сезона и почти наверняка будут играть в Лиге чемпионов. К тому же Уле-Гуннару Сульшеру и Стефано Пиоли очень не помешал бы европейский титул, пусть и не столь значительный, как победа в Лиге чемпионов.

Россонери удивили намного более заметной мотивацией, сходу завладели инициативой и стали без видимой трудности находить бреши в обороне «МЮ». И это при том, что Пиоли вынужден был обойтись без Златана Ибрагимовича, Хакана Чалханоглу, Марио Манджукича, Анте Ребича и Тео Эрнандеса. Итальянский тренер не смог даже заполнить заявку, а хоть как-то повлиять на происходящее на поле он мог только за счет оставшихся в запасе Саму Кастильехо и Сандро Тонали.

Говоря о преимущества «Милана» стоит пояснить. «Юнайтед» больше владел мячом (в первом тайме около 56% времени), однако мяч почти всегда был в 30-метровом радиусе от Гарри Магуайра. И совсем не потому, что он ходил далеко вперед. Англичанам с трудом удавалось выходить из обороны, в чем заслуга атакующей четверки миланцев Алексиса Салемакерса, Браима Диаса, Раде Крунича и Леау, разбиравших всех оппонентов на подступах к чужой штрафной.

Но и выйдя из-под прессинга, манкунианцы не очень понимали, что делать дальше. Создавалось стойкое впечатление, что это какая-то сборная, собравшаяся пару дней назад. Вроде мастерство есть, а представления о том, как взаимодействовать с партнерами, ни на грамм. Что-то создавать удавалось только за счет умения Бруну Фернандеша поставить корпус и заработать штрафной. Один из них привел к угловому, после которого и был создан самый острый момент, но Магуайр после скидки все того же Бруну непостижимым образом с полуметра ткнул мяч в штангу.

ШЕДЕВР ДИАЛЛО, СПАСЕНИЕ КЬЕРА

Сульшеру нужно было что-то придумывать, и он сделал это самым неожиданным образом – на второй тайм не вышел Антони Марсьяль, а позицию на правом фланге полузащиты занял 18-летний новичок Амад Диалло. Ему хватило всего четырех минут, чтобы забить дебютный гол за «Юнайтед». Причем какой! Ивуариец притаился справа и вдруг резко рванул в зону между Диогу Далотом и Фикайо Томори. Последовал заброс за спину Томори от Фернандеша из центра поля, и Диалло, находясь спиной к воротам, затылком перекинул вышедшего из ворот Джанлуиджи Доннарумму. Роскошный гол!

Амад Диалло. 18 лет. Третий матч за «МЮ». Гол через 4 минуты после выхода на замену 💪💪💪



Новая молодая звезда 🤩 pic.twitter.com/JHoMONmIJO — Матч ТВ (@MatchTV) March 11, 2021

Диалло уже вошел в историю «МЮ», став самым молодым не британским футболистом, забившим за клуб в еврокубках (и четвертым среди вообще всех игроков после Рэшфорда, Мэйсона Гринвуда и Джорджа Беста). Мог он стать и безальтернативным героем матча, но разыгранную им с Гринвудом комбинацию на дальней штанге не смог замкнуть Джеймс, с нескольких метров пробивший мимо пустого угла.

Справедливости ради, если бы хозяева забили второй, это было бы верхом несправедливости, поскольку и во втором тайме «Милан» был лучше во всем, кроме количества забитых мячей. Итальянцы были собраннее, конкретнее и понятнее, здорово держали мяч и быстро продвигали его в финальную треть поля, но качественного завершающего удара им все же не хватало. Эх, если бы на поле был Златан…

И все-таки команда Сульшера не сумела сохранить минимальное преимущество. В само концовке гости дожали «Юнайтед», реализовав подачу углового – Кьер головой воткнул мяч под перекладину, обеспечив «Милану» куда более справедливый результат, а главное – забитый мяч в гостях. Теперь на «Сан-Сиро» хозяев устроит и нулевая ничья, а это очень неудобная ситуация для норвежского тренера, при котором в нынешнем сезоне все большие матчи «МЮ» не играет сам и не дает соперникам, выдавливая результат буквально по капле.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

«Манчестер Юнайтед» - «Милан» - 1:1 (0:0)

Голы: Диалло, 50 – 1:0. Кьер, 90+2 – 1:1.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Уан-Биссака (Шоу, 74), Байи, Магуайр, Теллес, Матич, Матоминай, Джеймс (Уильямс, 74), Бруну Фернандеш (Фред, 74), Гринвуд, Марсьяль (Диалло, 46).

«Милан»: Доннарумма, Калабрия (Калюлю, 74), Кьер, Томори, Далот, Мейте, Кессье, Салемакерс (Тонали, 69), Браим Диас (Кастильехо, 69), Крунич, Леау.

Предупреждения: Салемакерс, 18. Мактоминай, 55.

Судья: Винчич (Словения).