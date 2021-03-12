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Сергей Кирьяков: «Динамо» не даст развернуться атакующему трио «Спартака»
12 марта 09:51
автор: Юлия Григорьевская

Сергей Кирьяков: «Динамо» не даст развернуться атакующему трио «Спартака»

Футбольный эксперт Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 22-го тура «Динамо» - «Спартак».

- «Спартак» подходит к игре с «Динамо» после разгрома «Краснодара», бело-голубые имеют три победы подряд. Кто для вас фаворит?
- Тут нет фаворита. Даже если одна из команд находится в середине таблицы или ниже, а вторая наверху, то шансы приблизительно равны. Тем более сейчас, когда оба клуба наверху. На фоне последних побед «Динамо» может ворваться в тройку. «Спартак» же перевернул ситуацию. Все было грустно, много критики пошло после поражения от «Рубина». Многие списали «Спартак», говорили, что шансы потеряны, но мы видим, что одна игра может развернуть настроение на сто восемьдесят градусов. Обе команды подходят к матчу в хорошем состоянии, физическом и психологическом. Здесь будет игра от ножа. И тем, и другим важно набрать три очка, поэтому соперники будут сражаться только за победу.

- Какие выводы надо сделать «Спартаку» из недавнего кубкового поражения от бело-голубых?
- Первый матч после подготовительного периода всегда может преподнести сюрпризы. Много нюансов влияет. Не стал бы вспоминать ту игру. «Спартак» выбросил ее из головы. Это был сыгранный матч и он уже прошел. Сейчас все по-другому. Команды вкатились в игровой тонус. Будет бескомпромиссная игра и очень жаркий футбол.

- За счет чего «Динамо» удался такой успешный рестарт чемпионата?
- Меня это, если честно, удивляет. Думаю, никто не ждал такого выступления. Видимо, команда хорошо подготовилась, все четко сработали на сборах, и тренерский штаб подвел ребят в хорошем состоянии. Динамовцы форсировали подготовку и к кубковой игре подошли во всеоружии. Они сейчас готовы бороться за очки.

- В матче «Спартака» с «Краснодаром» случился разгром. Возможно ли повторение голевой феерии красно-белых в игре с «Динамо»?
- Каждый тур может перевернуть все как в одну, так и в другую сторону. Мы видим, какое уныние было у «Спартака». Если гости победят убедительно, то уже «Динамо» будет не в лучшем настроении. А «Спартак» с воодушевлением будет смотреть наверх, что там делают «Зенит» и ЦСКА. Сейчас их надо напрягать, а если потом будет возможность, можно и обойти конкурентов.

- Вы считаете, что у «Спартака» был временный всплеск в матче с «Краснодаром», или с приходом Промеса команду может прорвать, и голы посыплются?
- Пока ее прорвало на фоне нестабильной игры и не готовности «Краснодара». Южане провалили старт. Это началось с еврокубков, где команда бесславно закончила выступление, и отразилось и на игре в чемпионате. Не нужно переоценивать возможности футболистов «Спартака». На фоне нервного «Краснодара» все было отработано на хорошем уровне. Сейчас красно-белых ждет серьезный соперник и тут будет все по-другому. Много голов я не жду. Будет борьба и много атакующего футбола.

- Кто сейчас самый опасный нападающий «Спартака»?
- Они все разные. Соболев хорош вверху в штрафной. Ларссон опасен на пространстве. Если есть свободная зона, он может включить свою скорость. Это мы тоже видели. Промес хорош в оттяжке. Если в первом матче он играл с фланга, то во втором действовал под нападающими – как третий форвард, чуть в оттяжке. Это было рискованное решение, но оно себя оправдало. Сработает ли это с «Динамо», которое не даст пространства и очень дисциплинированно сыграет в обороне, а не так авантюрно, как «Краснодар», вопрос. Думаю, что это трио не получит пространства и свободы, как в предыдущем матче. «Динамо» не даст ему развернуться.

- Можно ожидать проблем в обороне «Спартака» из-за отсутствия Жиго?
- Наверное, да. «Спартак» может сыграть в четыре или пять защитников. В отсутствие Жиго третьим центральным защитником может сыграть Кутепов. А можно оставить связку двух оставшихся центральных защитников и сыграть в четыре. Почему нет?

- Какой исход встречи наиболее вероятнее?
- В дерби часто случаются ничейные результаты. Вот и в этот раз вижу более вероятным исходом ничью. Если бы не случилось крупной победы над «Краснодаром», то «Динамо» смотрелось бы предпочтительнее. Но уверенная победа все перевернула. Сейчас подопечные Тедеско на коне и подровняли шансы.

источник: «Советский спорт»
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Спартак в напряжении – Жиго, Тедеско, Джикия и другие неприятности

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