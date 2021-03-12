Судьба поросят

О том, что в «Динамо» работают креативные люди, мы уже не раз рассказывали. Но тут история, которая напрямую затронула «Советский спорт». Пару недель назад, после столичного дерби в рамках 1/8 финала Кубка России, мы опубликовали несколько атмосферных фотографий со стадиона в Петровском парке. Среди прочего был симпатичный поросенок, запеченный перед игрой в динамовской ложе с понятным намеком.

Газета попалась на глаза Александру Сухачеву, шеф-повару, того самого поросенка приготовившего. Оказывается, это не просто футбольный болельщик, а горячий поклонник – с самого что ни на есть малолетства – нашего издания. Перед уроками в школу он бегал в киоск за свежим номером, всю тревожную и мятущуюся юность он покупал «Советский спорт» в метро. А в последние годы ездит за рулем, поэтому остановиться у газетного киоска не всегда получается.

Вдохновившись фотографией того юного свина, Александр сразу же продумал меню завтрашнего динамовского стола. И… отправился выбирать свежую поросятинку!