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Зачем спартаковские медийщики тревожат Джикию?
12 марта 10:31
автор: Сергей Терехов

Зачем спартаковские медийщики тревожат Джикию?

В субботу красно-белые сыграют с «Динамо».

Весьма любопытный посыл от коллег, которые лучше и быстрее всех знают, что происходит в самой народной команде. Речь идет о канале «Дай ударить», который, рассуждая о грядущем уходе Тедеско, вдруг задается вопросом об одном из лидеров команды: «Георгия Джикию больше волнует пиар, чем собственный уровень игры, который падает второй год».

Случаен ли этот наезд на Джикию? Ну то есть указание на падающий уже второй год уровень, прямо противоположный растущему уровню самопиара, - все это как понимать?

Похоже, что это подтверждаются слухи о недовольстве футболистом со стороны Заремы Салиховой. По имеющейся информации, гнев матери детей Федуна вызвали дошедшие до нее слова Георгия, высказанные в компании ветеранов «Спартака», по поводу абсурдности управленческих решений и безнадеги с подвешенным на полгода Тедеско.

Ну, а дальше знаем, проходили. Технологии опробованы. На другом капитане, Глушакове. Ну или на Газизове. Работает ведь. Неужели пришла пора дискредитировать Джикию? На фоне разгрома «Краснодара» история временно на паузе, но вектор, кажется, задан. О целях можно рассуждать. Например, чтобы плавно выдавить высокооплачиваемого Джикию из клуба с целью дальнейшей продажи после Евро, например, в тот же «Краснодар» или «Зенит»

Камоцци (муж монакской маникюрши Заремы) лоббирует трансфер экс-игрока сборной Бразилии Жемерсона из «Коринтианс», который хорошо известен итальянцу по выступлениям в «Монако». Так что вокруг трансферных действий Спартака в очередной раз закипает...

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Спартак в напряжении – Жиго, Тедеско, Джикия и другие неприятности

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