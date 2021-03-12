Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 22-го тура РПЛ

22-м туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет две игры:
13 марта
12.00 (мск)
«Урал» - «Ротор» (комментатор - Аксенов)
14 марта
19.00 (мск)
«Локомотив» - «Сочи» (комментаторы - Поленов, Журавель)
22-м туре РПЛ-2020/21 общедоступный «Матч» покажет две игры:
13 марта
12.00 (мск)
«Урал» - «Ротор» (комментатор - Аксенов)
14 марта
19.00 (мск)
«Локомотив» - «Сочи» (комментаторы - Поленов, Журавель)
Остальные шесть матчей будет транслировать платный «Матч Премьер»:
12 марта
19.00 (мск)
«Химки» - «Ростов» (комментаторы - Кривохарченко, Зигаев)
13 марта
14.00 (мск)
«Арсенал» - ЦСКА (комментаторы - Арустамян, Меламед)
16.30 (мск)
«Зенит» - «Ахмат» (комментаторы - Казанский, Богданов)
19.00 (мск)
«Динамо» - «Спартак» (комментаторы - Генич, Моссаковский)
14 марта
14.00 (мск)
«Уфа» - «Рубин» (комментатор - Кочешев)
16.30 (мск)
«Тамбов» - «Краснодар» (комментаторы - Шмельков, Гарин)
Турнирная таблица