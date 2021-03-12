Сандро Шварц: Отмена карточки Фомину – это хорошая новость, а Жиго – не моя забота

- Промес недавно пришел в «Спартак». Это серьезная угроза и будете ли персонально его закрывать? - Каждый игрок «Спартака» обладает очень высоким мастерством, и матч с «Краснодаром» это доказал. Особенно когда мы говорим об атакующем потенциале команды. Мы понимаем, что помимо Промеса есть игроки, которые могут выйти на замену, и они очень опасны. Как и в матче на кубок, нам надо будет сыграть командно. Не стал бы отмечать игру именно против Промеса. Важна коллективная игра в обороне. Для меня важно, что именно командные действия в обороне превалируют над персональной защитой каждого отдельного футболиста.

- В первых трех встречах после возобновления чемпионата «Динамо» уверенно проводило первые таймы, а во вторых отдавало инициативу. Команда находится не в оптимальных кондициях и еще будет прибавлять по ходу сезона? - На этот вопрос ответят статистические данные. Если брать игру на кубок со «Спартаком», мы пробежали 120 км, больше чем соперник на 7 км. Во второй и третьей игре – пробежали по 100 км. С «Тамбовом» мы больше владели мячом. Мы сейчас находимся в хорошем физическом состоянии. Для молодой команды сложно постоянно находится в одних кондициях. Понятно, что бывают отрезки в матче, когда на нас оказывают давление, но готовность у нас хорошая и цель – увеличить фазы, когда мы играем интенсивно, до более продолжительного времени.

- В каком состоянии находится Нжи и готов ли он сыграть в матче? - Он в порядке. Нжи полностью провел тренировочный цикл на этой неделе и завтра будет готов участвовать в матче.

- Как вы относитесь к тому, что вокруг отмены карточки Фомина началась настоящая истерия, и может ли это как-то сказаться на игре? - Мы были удивлены этой хорошей новостью. Вчера вечером на тренировке не наигрывали Фомина в схеме, потому что думали, что он пропустит игру. Сейчас мы можем на него рассчитывать. По поводу того, что карточка Жиго осталась в силе, это не моя забота.

- Каковы ваши ожидания от матча со «Спартаком? - Мы ожидаем упорную игру. Понимаем, настолько силен «Спартак». Нам важно будет хорошо отобороняться, как в кубковом матче.

- Руководство «Динамо» ведет с вами разговор, на каком месте «Динамо» должно оказаться по итогам чемпионата?

- Мы много и плодотворно общаемся с руководством, но не говорим о месте по итогам чемпионата. Для нас важно развитие команды, и того стиля игры, который мы пропагандируем.

- Ордец получил повреждение в матче против «Ахмата». Какие у него шансы сыграть завтра?

- У Ивана были индивидуальные тренировки, но последние две он провел в общей группе. Он будет готов к «Спартаку». Сейчас в команде нет травмированных, и мне надо будет поломать голову, кого выпустить. Нам нужна конкуренция, чтобы ребята постоянно были в тонусе.

- Еще и уверенная игра Нойштедтера добавляет головной боли вам при выборе игрока на эту позицию. Согласны?

- Роман очень хорошо провел матч с «Тамбовом». Я доволен его качеством игры. У нас было 70 процентов владения мячом во встрече с «Тамбовом». Нойштедтер может хорошо сыграть как центрального защитника, так и опорного полузащитника.

- Вы использовали Варелу на разных флангах. Где ему удобнее играть и где будете его дальше использовать?

- Для него намного комфортнее играть на позиции крайнего правого защитника, но он может сыграть и левого защитника. Где он проведет следующий матч, еще не решено.

- Тюкавин получит шанс с первых минут или останется в запасе?

- Я в восторге от того качества игры и тренировочного процесса, который показывают игроки, и в частности Константин. Он всегда является кандидатом, чтобы выйти в старте. Тот гол, который он забил, выйдя на замену, был важен и красив. Сейчас не могу ответить, выйдет ли он в старте или на замену. Не могу сказать, что у нас тот или иной игрок может быть решающим фактором. Для нас важны качества игры футболистов как при владении мячом, так и в обороне. Важно, чтобы мы коллективно показывали такой футбол. Хотел бы отметить профессиональное отношение ребят не только на поле. Но и вне его. Для нас важно поступательное развитие вперед команды в целом.

- Не пугает ли разгромный счет в матче «Спартака» с Краснодаром» перед дерби?

- Не стал бы говорить о страхе. Конечно, мы уважаем соперника и понимаем, как хорошо он провел последний матч. Это не удивляет. Там много мастеровитых игроков. Мы понимаем, насколько силен «Спартак». Для нас будет важно проявить лучшие качества, как и в кубковом матче.

- В матче на кубок у «Спартака» не играл Крал. Согласны, что с ним и без него это две разные команды?

- Да, мы понимаем, что это важный игрок в схеме «Спартака». Он не играл, и это была потеря для соперника, но мы фокусируемся на себе. Хотим сыграть сконцентрировано, проявить свои лучше качества и нейтрализовать игроков «Спартака».

- На ваш взгляд, «Спартак» выйдет с тремя центральными защитниками, или сыграет в четыре из-за отсутствия Жиго?

- Он может сыграть в обе схемы. Но когда команда только выходит на поле, важную роль играют мелочи.

- Не устали ли вы от московских холодов?

- Не могу сказать, что устал от морозов. Я хорошо себя чувствую. Важно тепло одеваться. За прошедшие два дня мы провели две хорошие тренировки. Погода сейчас хорошая, но я бы хотел посмотреть на Москву при солнце, при более теплой погоде.

- Болельщики звали вас на матч хоккейного «Динамо». Вы посетили игру. Как вам?

- Я на хоккее бывал в и Германии, я - фанат хоккея. Игра против «Северстали» мне понравилась. Она была активная и рад, что «Динамо» прошло дальше. Раньше хоккейная команда была в Дюссельдорфе. И она была достаточно хороша, но «Динамо» лучше. Это даже не обсуждается.

- Увидим ли мы когда-нибудь схему в двух нападающих?

- Мы играем с тремя нападающими. На бумаге играем с одним, но опасные моменты создает не только он. У нас подключаются полузащитники. Активные действия исходят от восьмерок, а как будем действовать завтра - покажет время.

- Моуринью говорил, что он «Special one», Клопп - что он «Normal One», а какой «One» вы?

- Если говорить об игре слов, то я «Russia One». Можете так меня и называть. Но не хотел бы вдаваться в игру слов, в которую игру Моуринью и Клопп.