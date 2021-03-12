Цугцванг Семака

В развязке в добавленное время справедливости было мало. При более тщательном исполнении и дополнительной доли везения «Зенит» мог «закрыть» игру еще до перерыва. Поэтому болельщики «Зенита» вправе сохранять спокойствие – при таких игровых вводных количество обязано воплотиться в качество.

В Казани сине-бело-голубые пошли еще дальше. Бледного цвета поле с проплешинами на всех участках подразумевало как раз тот самый предсказуемый вертикальный футбол, который все соперники давно изучили. Но чемпионы удивили ставкой на розыгрыш, который со стороны иногда выглядел даже перебором. Тем не менее за почти 100 минут матча лишь два голевых момента у ворот «Рубина» пришли со «второго этажа». Остальные появлялись вследствие прострелов, дальних ударов после короткой перепасовки и «баскетбольных заслонов» , вследствие забеганий и подборов.

Более того – зенитовцы в этих матчах превзошли ожидания даже самых привередливых болельщиков, нещадно критикующих Сергея Семака за примитивную игру со ставкой на верховые передачи. Большинство голевых моментов с «Ростовом» были созданы после розыгрыша низом – в предпоследний день зимы атакующим разнообразием чемпионы России могли удовлетворить многих футбольных гурманов. Острота в штрафной «Ростова» появлялась после длинных передач из глубины и стеночек, диагональных навесов и передач назад, прострелов и стеночек на третьего. Но близкая к идеалу игра вратаря «Ростова» Сергея Песьякова и череда индивидуальных ошибок свели потенциально выигранный с убедительным счетом матч к ничьей.

Нет! Матч с «Арсеналом» не в счет (тогда «Зенит» играл без пяти ведущих футболистов), а происходившее на поле в матчах с «Ростовом» и «Рубином» точно не должно было стать поводом для уныния. Футболу чужда линейная логика, поэтому содержание игры порой заметно отличается от итоговых цифр на табло. Зато по большинству статистических показателей «Зенит» соперников переиграл. Говорят об этом не только поверхностные общедоступные данные, но и показатели продвинутых программ. По активности в последней трети поля, количеству передач в штрафную и коэффициенту ожидаемых голов у зенитовцев было заметное преимущество и над «Ростов» на «Газпром-Арене», и над «Рубином» на «Ак Барс – Арене». Доминирование же сине-бело-голубых в количестве ударов, в том числе в створ, и вовсе выражалось кратно.

При всех оптимистичных наблюдениях, было в бочке зенитовского меда и несколько ложек дегтя. «Ростов» на «Газпром-Арене» почти тайм отыграл в меньшинстве. Кроме того, атакующему футболу желто-зеленых чужды «автобусные» методы даже, если у соперника на игрока больше. Но создали бы сине-бело-голубые хотя бы половину этого, будь на поле «Газпром-Арены» кто-то вроде «Уфы» эпохи Вадима Евсеева?

С «Рубином» при детальном анализе тоже не все выглядит однозначно. И там часть игрового содержания легко читалась заранее. Без нескольких ведущих полузащитников ставка хозяев на оборону выглядела предсказуемо, а уж когда «Рубин» повел в счете, предельно плотная и осторожная игра по условной схеме «9-1» прямо сказалась и на стилистике «Зенита». Который в соответствии с банальной логикой , при переполненной штрафной «Рубина» отказывался от навесов и подолгу искал пространство с помощью розыгрыша. Превосходство в техническом мастерстве позволяло зенитовцам переигрывать соперников и находить моменты даже на таком поле. Так стоит ли удивляться, что голевые шансы у чемпионов все-таки возникали?

Здесь мы подобрались к деталям, которые и определили результат матча в пользу «Рубина». Детали эти – решения главного тренера. Сердар Азмун провел на поле весь матч и формально задачу выполнил – забил гол. Но когда нападающий второй матч подряд транжирит голевые моменты, возникают вопросы не только о его состоянии и концентрации, но и о справедливости тренерского доверия. И соответственно, справедливости пребывания на скамейке других атакующих игроков.

Следующая информативная деталь – победный гол, который Денис Макаров забил из под пары Ловрен-Сантос. Это ситуация – плод тренерского выбора. Сергей Семак вместо получившего травму Ракицкого мог выпустить номинального центрального защитника (в запасе находился Дмитрий Чистяков) или хотя бы перевести в пару к Ловрену игрока центральной зоны – Барриоса. Но Семак в очередной раз перевел с левого фланга в центр обороны Сантоса. Раньше наглядных последствий после этой перестановки не случалось, но в Казани наконец «громыхнуло». Нехватка взаимодействия с Ловреном, а главное – отсутствие закрепленного навыка на этой позиции – помешали бразильцу сыграть в решающем эпизоде грамотней и надежней. В итоге – пропущенный мяч и потеря очка, которое может (кто знает?) оказаться фатальным.

Как Семаку справиться с лидерами – авторитетами

Есть и другой, беспокоящий болельщиков, фактор. Который никакими цифрами не прикроешь. Команда калибра «Зенита», к тому же надолго оттолкнувшая от главного трофея соперника даже временные пробуксовки может воспринимать болезненно, нервно. У игроков – чемпионов особая самооценка. И когда из матча в матч счет оказывается в пользу соперника, cреди футболистов, как по цепочке, может забегать посыл: «Мы что-то делаем не так».

Блестящая иллюстрация – гневная тирада Ярослава Ракицкого после собственной замены в адрес Сергея Семака. По большому то счету это рядовой для матча повышенного накала эпизод и, возможно, сей инцидент, с бурным выплеском эмоций, между ведущим игроком и главным тренером уже исчерпан. А если нет? Не дойдет ли при повторении похожей ситуации до открытого саботажа со стороны футболиста, когда тренер задумает перестановку? Еще раз. Атмосфера в команде гегемоне - очень своеобразная материя. И в какой она окрасится цвет в случае затянувшихся очковых потерь – вопрос коварный и загадочный.

Добавляет градуса «цугцванг» Сергея Семака. Тренер «Зенита» оказался в положении, когда каждый следующий ход лишь ухудшает позицию. У нескольких игроков «Зенита» нынче исключительный статус. Но именно в отношении этих игроков назрели кадровые решения. Если Азмун, выйдя в стартовом составе, продолжит парад щедрости и в матче с «Ахматом», то…Дальнейшая ставка на Сердара будет похожа на попрание элементарного спортивного принципа. И снова вспомним об атмосфере. Но как воспримет сам Азмун посягательство на его особый статус?!

Подсказка от соперника и санкция для Дзюбы

Тот же вопрос по Дзюбе. Нет, нет, усаживать себя в запас Артем повода не давал. Но именно его удар с пенальти в руки Юрия Дюпина помешал увезти из Казани хотя бы очко. Невезением этот эпизод объясняют только невнимательные дилетанты. Все остальные понимают: везение для «Рубина» заключалось лишь в том, что отправился с мячом к «точке» сам Дзюба. Чью манеру исполнять одиннадцатиметровый уже давно изучили. Судьба удара заключалась от правильности выполнения установки вратарем. Его задача при пенальти Дзюбы – остаться до удара на двух ногах. При этом условии, даже если нападающий в последнее мгновение поменяет решение и пробьет подальше от центра, сильным удар после прогулочного разбега не получится. А уж если Дзюба катнет, как обычно, то забрать мяч можно играючи. Что в ноябре доказал Матвей Сафонов, в понедельник подтвердил Юрий Дюпин.

И повторит кто-то еще, если все оставить, как и было. У Семака есть изданная перед Новым годом и подаренная Виталием Кафановый книга, где корифей вратарского цеха подробно рассказывает о тонкостях изучения пенальтистов и секретах подготовки голкиперов к ударам с «точки». Не уверен, что главный тренер «Зенита» эту книгу внимательно прочитал, но если Дзюба и дальше с позволения Семака смажет пенальти в привычной манере, это будет уже коллективным дилетантизмом.

Поэтому вариантов только два – или потребовать от нападающего срочно освоить новый способ исполнения, или сменить пенальтиста. И как тогда отреагирует лидер «Зенита» на лишение статусной опции? Своеобразный даже по меркам топ-клуба характер Дзюбы такое распоряжение тренера может воспринять без понимающего восторга, щедро же подлить топлива в разгорающийся огонь способны новые осечки. Если «Зенит» потеряет очки завтра с «Ахматом» и следом проиграет соседу по таблице – ЦСКА, «громыхнуть» в сине-бело-голубой раздевалке может феноменально. Как в эпоху Семака еще не бывало.

Зато мы вскоре узнаем на сегодня главное! Готов ли еще молодой, но уже весьма опытный (общему тренерскому стажу Сергея Семака скоро исполнится восемь лет, из которых он 6 с половиной работает в «Зените») тренер, побеждать не только в комфорте созданного в первом круге гандикапа, но и двигаясь по минному полю?