Мирзов забил «Ростову». Все голы 22-го тура РПЛ

«Салават» — аутсайдер зеленого дерби, Хартли должно повезти и в КХЛ. Полуфиналы Востока
«Плеймейкер» представляет расклад на второй раунд Кубка Гагарина в Восточной конференции.
СКА завязнет в серии с «Динамо», ЦСКА ждут проблемы с «Локо». Полуфиналы Запада
"Плеймейкер" представляет расклад на второй раунд Кубка Гагарина в Западной конференции.
«Безвольного «Спартака», как в Кубке, не будет. «Динамо» проиграет 1:2». Прогноз Ловчева на дерби
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак», который состоится 13 марта.
«Зенит» победит 2:0, у «Локо» будет ничья 1:1». Прогноз Ловчева на матчи в Питере и Черкизове
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» и «Локомотив» — «Сочи», которые пройдут 13 и 14 марта.
Казус Жиго — Фомина. Как «Спартак» нагнетает истерику перед дерби
В субботу 13 марта в Российской Премьер-Лиге огненное дерби «Динамо» - «Спартак». За хозяев все-таки сыграет амнистированный Даниил Фомин, а вот защитника гостей Самюэля Жиго КДК РФС не простил.
Месси — горе, а жителю Казани — радость. Как не забитый Лео пенальти помог «срубить» миллион
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Барселона" не нес в себе большой интриги. Но только не для тех, кто ставил на эту игру свои деньги.
«Спартак» проговорился. Вот почему клуб не спешит с поиском нового тренера
Красно-белые жалуются, что у них мало времени на выбор нового главного тренера. Звучит довольно нелогично.
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Народный артист РФ и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в интервью "Плеймейкеру" высказался о рестарте сезона и последних изменениях в его любимом клубе.
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Спартак в напряжении – Жиго, Тедеско, Джикия и другие неприятности