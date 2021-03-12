Валерий Карпин: Есть вопросы по пенальти в наши ворота, эпизоду с Полозом и по отмененному голу

- «Ростов» пока не может одержать победу после зимней паузы. Это кризис в команде? – вопрос Карпину.
- Смешной вопрос. Естественно, у нас нет никакого кризиса. Если мы не можем победить, это не значит, что мы плохо играем. Мне смешно дальше отвечать на этот вопрос.
- Каково ваше отношение к отмененному голу «Ростова»? Вы не удовлетворены работой арбитра?
- Это не мое дело, обсуждать работу судей. Скриншоты, которые мне скинули, говорят сами за себя. Все это люди разберут. Есть вопросы по пенальти в наши ворота, по не поставленному пенальти на Полозе вопросы тоже имеются, также как и по отмененному голу. Так что пусть разбираются компетентные люди.
- Был ли у вас разговор с Сергеем Лапочкиным после матча?
- Нет. У нас не было никакого разговора.
- Когда Павел Мамаев вернется после травмы?
- Я пока не знаю. Ничего не могу сказать. Посмотрим.
«Лига Европы? У нас была задача остаться в РПЛ»
- Как вам сегодняшняя игра? – вопрос Черевченко.
- Мы предполагали, что в созидании мало что будет получаться у обеих команд. Сегодня обе команды старались упростить игру. Много было верховой борьбы и длинных передач.
- У «Химок» сейчас 32 очка. Какие амбиции у вашего клуба на финиш сезона?
- Играть на победу, выкладываться в каждом матче. Осталось еще восемь туров. Я понимаю, что это за вопрос: можем ли мы попасть в Лигу Европы? Наша задача была остаться в премьер лиге. В розыгрыше еще пока есть 24 очка.
- После ничьей с «Ротором» в Волгограде как вы перестраивали схему игры, какие корректировки внесли в состав команды и делали ли на чем-то акцент перед матчем с «Ростовом»?
- «Ростов» есть «Ростов». Это одна из самых агрессивных команд в премьер лиге, в которой каждый футболист знает, что ему делать на поле. А что касается корректировок, которые мы внесли, у нас вернулся нападающий Конате, а до этого мы играли без форварда. Остальные футболисты в составе.