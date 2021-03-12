Валерий Карпин: Есть вопросы по пенальти в наши ворота, эпизоду с Полозом и по отмененному голу

- «Ростов» пока не может одержать победу после зимней паузы. Это кризис в команде? – вопрос Карпину.

- Смешной вопрос. Естественно, у нас нет никакого кризиса. Если мы не можем победить, это не значит, что мы плохо играем. Мне смешно дальше отвечать на этот вопрос.

- Каково ваше отношение к отмененному голу «Ростова»? Вы не удовлетворены работой арбитра?

- Это не мое дело, обсуждать работу судей. Скриншоты, которые мне скинули, говорят сами за себя. Все это люди разберут. Есть вопросы по пенальти в наши ворота, по не поставленному пенальти на Полозе вопросы тоже имеются, также как и по отмененному голу. Так что пусть разбираются компетентные люди.

- Был ли у вас разговор с Сергеем Лапочкиным после матча?

- Нет. У нас не было никакого разговора.

- Когда Павел Мамаев вернется после травмы?

- Я пока не знаю. Ничего не могу сказать. Посмотрим.

«Лига Европы? У нас была задача остаться в РПЛ»