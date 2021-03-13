«Отмененная карточка Фомина добавила настроя на дерби». Тренер «Спартака» – о победе над «Динамо»

– Сегодня было отличное дерби, – сказал Хинкель. – Обе команды показали очень интенсивный футбол с первых минут. Мы чуть больше контролировали ход игры в первом тайме, чуть больше находились на половине поля соперника. Тем не менее, «Динамо» сегодня первое забило, но мы не сбавили темп, показали характер, и нам удалось сравнять счет. В перерыве я чувствовал, что мы можем продолжать давить. Силы есть. И как оказалось, ощущения меня не подвели. Мы заставили игроков «Динамо» ошибиться в штрафной, что привело к одиннадцатиметровому удару. Мы повели в счете и могли забить еще, потому что были хорошие моменты. Но надо отдать должное футболистам «Динамо». У них тоже было много неплохих моментов. Макисменко провел отличный матч.

– Могли ли на настрой «Спартака» повлиять отмененная желтая карточка Фомина и поражение от бело-голубых в Кубке России три недели назад?

– Может быть, отмененная карточка и была дополнительной мотивацией для ребят, но мы не поднимали эту тему. Говорили о кубковом матче. И ту игру мы контролировали, но проиграли. Пропустили два мяча со стандартов. Сегодня выходили на поле без страха и с уверенностью в своих силах.



– Как состояние Мозеса и Ларссона?

– Джордана я после игры не видел. Не говорил с ним. С Мозесом удалось поговорить. Он сказал, что было удар в колено, и он его немного подвернул. Но по его ощущениям ничего страшного быть не должно. Проведем медобследование, чтобы иметь четкую картину.



– В последних матчах «Спартак» играет в три защитника, причем играет лучше. Для чего нужен был переход на четыре защитника? Этот эксперимент признан неудачным?

– Нет. Я уже говорил, что схема в четыре защитника жива. Мы думали о ней при подготовке к встрече с «Динамо». Возможно, вы еще увидите эту схему на поле.



– Как вам сегодня игра Кутепова, который очень давно последний раз выходил на поле?

– Он сыграл хорошо. Мы знали, что он нас не подведет, это было видно по тому, как Илья работает на тренировках. Он профессионал, и ждет своего шанса, он к нему готов.