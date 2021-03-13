«Динамо» заслужило минимум очко». Шварц – о поражении от «Спартака»

– Как оцените сегодняшний матч? – вопрос Шварцу.

– Игра было интенсивная и боевая. У нас было много хороших отрезков. Мы бились до конца, старались переломить ход игры и могли отыграться. Мы должны были брать одно очко, но не повезло. Возможно, сказался пенальти. Но ребята хорошо себя проявили в сегодняшнем матче.

– Вы сказали, что у «Динамо» было много моментов, но они были в основном в конце матча. На 76-й минуте бы нанесен первый удар в створ ворот. Почему раньше Максименко был практически без работы?

– В первом тайме у нас тоже были подходы к воротам, но не хватало в завершении точности. Мы хорошо выходили из обороны в атаку. Игра была моментами, с равными шансами на успех.

– Почему предпочти выпустить Паршивлюка, и не хотели ли поменять его в перерыве, помня о желтой карточке?

– Две недели назад был матч в Кубке России со «Спартаком», и он тоже играл правого крайнего. Решили ничего не менять сегодня. Во втором тайме, когда мы понимали, что будет много борьбы, для того, чтобы не было потенциально второй желтой карточки, решили поменять его после семи минут второго тайма.

– Захарян продолжает впечатлять. Как можете оценить его прогресс, и чего он может достичь как футболист?

– Для Захаряна это было первое серьезное дебри. Он провел весь матчи. Я доволен качеством игры, которое он показал. Захарян продолжает упорно работать на тренировках. Ему всего 17 лет и все у него впереди. Прогресс, который его ждет, будет обязательно.

– Насколько для вас принципиально, что соперником был иностранный тренер Доменико Тедеско, и отличаются ли матчи с командами, которыми руководят россияне и иностранцы своей философией и организацией игры?

– Мы не говорим о том, немец тренер, или русский. Сегодня играло «Динамо» против «Спартака». Не нужно говорить о национальностях.