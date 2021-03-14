Андрей Червиченко: Максименко – хорош, но это привычно, а Соболев явно прогрессирует

- Что вчера было: команды выдали суперматч?
- Мне кажется, «Спартак» более решительно настроился на столичное дерби. Их прямой конкурент и извечный оппонент – армейцы – оступились в Туле. Спартаковцы воспользовались этой осечкой, вышли на игру с запредельным настроем, и смогли этот непростой матч выиграть.
По-моему мнению, 75 минут «Спартак» был лучше, превосходил «Динамо». А динамовцы играли в какую-то странную игру: мяч внизу не держался, часто действовали на отбой. Интересных комбинаций практически не было. Хотя, конечно, нельзя сказать что «Спартак» феерил, но в каждых отдельных эпизодах, был ли это прессинг, или единоборства, был лучше.
Матч получился жестким, временами грубым, но с большим напряжением, как и должны проходить поединки между принципиальными соперниками.
Единственное, за что «Спартак» можно покритиковать, это за падения, размахивание руками, выпрашивание желтых карточек – это был перебор. Соболев вполне мог получить красную, если бы судья Иванов был последователен. Помните, когда Соболев в первом тайме требовал пенальти, бежал за Ивановым с распростертыми руками до самого центрального круга. Судья мог ему дать первую желтую за такое поведение, как он это сделал с Промесом. Уже на первой минуте Иванов вполне мог показать желтую Айртону, который изображал пенальти.
В общем, игрокам «Спартака» нужно как-то себя научиться сдерживать. Я понимаю, дерби, эмоции зашкаливают, но все же.
Но и Паршивлюка можно было смело выгонять – на две желтые он точно наиграл. Так что в плане нарушений примерное равенство.
А что касается игры, то вначале динамовцы забили и решили, что удержат результат, хотя было понятно, что у «Спартака» запредельный настрой, чтобы дать «Динамо» счет удержать. Затем, когда уже «Спартак» повел и стал больше думать о сохранении победного счета, «Динамо» опустило мяч, стало играть комбиционно. Отличная игра Максименко и запредельный фарт не позволили динамовцам свести матч вничью.
Фарт уже второй матч помогает «Спартаку». Как на 94-й минуте мяч не закатился в пустые ворота?
- Лучшим игроком матча признан Максименко. Кого еще можете выделить?
- Очень неплохо сыграл Соболев – нагнетал, постоянно лез вперед. Думаю, он вполне может поспорить с Максименко за звание лучшего игрока. Просто надежная игра Максименко уже становится обыденностью, когда он спасает по два-три раза за матч. А Соболев явно прогрессирует.
- Пару раз просто блестяще, в стиле лучших европейских звезд сыграл Понсе.
- Понсе еще раз подтвердил правоту моих слов, что он выглядит лучше Промеса. Опасности и толку от него больше – как он хлестко пробил в перекладину без шансов для вратаря.
А от этого чудо-приобретения по фамилии Промес, мы увидели пару передач и один финт, когда он пробил. Но при этом подумал, что ворота на пять метров шире, а они оказались стандартного размера. Больше про эту звезду ничего сказать не могу.
Вчера «Спартак» в напряженном захватывающем матче обыграл «Динамо» на его поле со счетом 2:1. Красно-белые воспользовались поражением ЦСКА в Туле, и вышли на второе место, опередив армейцев на одно очко – 41 против 40.
«Зенит» после двух неудачных матчей разгромил в Санкт-Петербурге «Ахмат» и укрепил лидерство – 45 очков.