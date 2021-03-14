Андрей Червиченко: Максименко – хорош, но это привычно, а Соболев явно прогрессирует

- Что вчера было: команды выдали суперматч?

- Мне кажется, «Спартак» более решительно настроился на столичное дерби. Их прямой конкурент и извечный оппонент – армейцы – оступились в Туле. Спартаковцы воспользовались этой осечкой, вышли на игру с запредельным настроем, и смогли этот непростой матч выиграть.

По-моему мнению, 75 минут «Спартак» был лучше, превосходил «Динамо». А динамовцы играли в какую-то странную игру: мяч внизу не держался, часто действовали на отбой. Интересных комбинаций практически не было. Хотя, конечно, нельзя сказать что «Спартак» феерил, но в каждых отдельных эпизодах, был ли это прессинг, или единоборства, был лучше.

Матч получился жестким, временами грубым, но с большим напряжением, как и должны проходить поединки между принципиальными соперниками.

Единственное, за что «Спартак» можно покритиковать, это за падения, размахивание руками, выпрашивание желтых карточек – это был перебор. Соболев вполне мог получить красную, если бы судья Иванов был последователен. Помните, когда Соболев в первом тайме требовал пенальти, бежал за Ивановым с распростертыми руками до самого центрального круга. Судья мог ему дать первую желтую за такое поведение, как он это сделал с Промесом. Уже на первой минуте Иванов вполне мог показать желтую Айртону, который изображал пенальти.

В общем, игрокам «Спартака» нужно как-то себя научиться сдерживать. Я понимаю, дерби, эмоции зашкаливают, но все же.