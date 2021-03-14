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Николич возвращает «Локо» в еврокубки! Жемалетдинов сделал победу над «Сочи» (видео)
14 марта 20:59
автор: Артем Зибрак

Николич возвращает «Локо» в еврокубки! Жемалетдинов сделал победу над «Сочи» (видео)

Два гола-красавца Камано и выстрел под перекладину Смолова принесли «Локомотиву» победу над «Сочи» (3:1) и четвертое место в таблице. Жемалетдинов трижды ассистировал авторам голов.

ПОТЕРИ ФЕДОТОВА

В Черкизово встречались две самые прогрессирующие наряду с «Рубином» команды РПЛ, имеющие вполне приличные шансы на выход в еврокубки. На зимних сборах Марко Николич определился со стартовым составом и по сравнению с победной игрой в Туле сделал только одну замену, вернув в основу отбывшего дисквалификацию Ведрана Чорлуку. И это при том, что вышедшие на замену Федор Смолов и Дмитрий Баринов отметились результативными действиями. Они и теперь появились только во втором тайме.

А вот у «Сочи» было много вынужденных замен, поскольку нулевая ничья в Ростове обошлась команде очень дорого – Никита Бурмистров тогда заработал прямую красную карточку, а лидеры атаки Кристиан Нобоа и Антон Заболотный получили по лишней желтой. Без них сочинцы много потеряли в креативе и мощи.

ДЕБЮТНЫЙ ГОЛ КАМАНО В РПЛ

Железнодорожники понимали, что в сложившейся ситуации гостям будет сложно отыгрываться, зато поведя в счете, они запрутся на своей трети поля и будут оберегать результат, так что с первых минут попытались огорошить соперника атаками. Однако подопечные Владимира Федотова врубили мощный прессинг, накрывая обладающих отличным первым пасом Чорлуку и Пабло, и быстро отодвинули игру от своих ворот.

«Локо» к такому сопротивлению оказался не готов, и мяч завяз в центре поля. Более того, если поначалу команды за счет интенсивности разбегались по флангам, то к середине тайма футболисты выдохлись и встали. Так что вторая половина на данном отрезке получилась довольно скучной, и на перерыв команды должны были уходить при нулевой ничьей.

Однако в самой концовке сочинцы все-таки совершили роковую ошибку в опорной зоне, оставив в одиночестве Рифата Жемалетдинова. На зимних сборах он очень классно исполнял роль плеймейкера, а вот в официальных матчах дело не пошло. И вот теперь ему удалось то, что получалось на хороших полях – мастерская проникающая передача в свободную зону на ход Франсуа Камано. Откуда-то набравшийся наглости гвинеец, выскочив на Сослана Джанаева, ложным замахом уложил его на газон и перебросил. Это всего лишь первый гол нападающего в РПЛ.

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В ответ сочинцы создали свой лучший момент, подаренный им не разобравшимися в рядовой ситуации Пабло и Гилерме, но в линии штрафной не попал по воротам.

КАК РАЗДАЕТ ЖЕМАЛЕТДИНОВ

Второй тайм получился куда веселее. «Локо» вместе с преимуществом получил больше свободных пространств впереди и стал регулярно этим пользоваться. Благо, атакующая тройка Жемалетдиков – Камано – Виталий Лисакович прекрасно бежит и очень хорошо комбинирует между собой.

Франсуа упустил великолепный момент, созданный ему партнерами (выше), но без дубля в этот вечер все же не ушел. После очередной роскошной диагонали Жемалетдинова форвард остался один в один с Иваном Новосельцевым, раскачал его и четко пробил в противоход Джанаеву. Камано и Жемалетдинов – отличные примеры работы Николича. Осенью они смотрелись чуть хуже, чем никак, а после зимних сборов становятся очень яркими игроками РПЛ. Нападающему очень не хватало голов и уверенности, но теперь он грозит стать большой угрозой для вратарей.

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Однако спокойно москвичи чувствовали себя не так уж долго. В первой же ответной атаке Чорлука и Пабло проиграли позицию Марко Дуганджичу, чью скидку после незначительного рикошета замкнул точным ударом Артур Юсупов.

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СМОЛОВ – ДЖОКЕР НИКОЛИЧА

Команда Федотова не сдавалась, проведя и концовку, и в целом весь матч на равных с хозяевами (за несколько минут до финального свистка Максим Барсов на линии вратарской не попал по мячу), но уйти от поражения не удалось. Более того, вышедший на замену Смолов (естественно, с передачи Жемалетдинова) выстрелом под перекладину даже удвоил преимущество.

Благодаря этой победе красно-зеленые догоняют «Сочи» (южане не могут выиграть на выезде уже на протяжении семи матчей) и «Рубин», сокращая отставание от ЦСКА всего до трех очков (а до «Спартака» четыре), так что борьба за еврокубки обостряется с новой силой. С четвертой до девятой строчки команды разделяют всего три очка.

«Локомотив» - «Сочи» - 3:1 (1:0)

Голы: Камано, 42 – 1:0. Камано, 56 – 2:0. Юсупов, 58 – 2:1. Смолов, 88 – 3:1.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский (Баринов, 77), Чорлука, Пабло, Рыбус, Куликов (Живоглядов, 67), Мухин, Крыховяк, Жемалетдинов, Камано (Магкеев, 88), Лисакович (Смолов, 67).

«Сочи»: Джанаев, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Заика, Цаллагов, Терехов, Пруцев (Руденко, 77), Юсупов, Жоаозиньо, Дуганджич (Барсов, 61).

Предупреждения: Рыбчинский, 6. Пруцев, 45+1. Жемалетдинов, 83. Миладинович, 90+4.

Судья: Матюнин (Москва).

источник: «Советский спорт»
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